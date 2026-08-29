Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη: Σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, το ΠΑΣΟΚ συντάσσεται με όσους πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα
Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη: Σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, το ΠΑΣΟΚ συντάσσεται με όσους πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα
Ο πρωθυπουργός από τη Δυτική Μακεδονία έστειλε μήνυμα για τις εκλογές του 2027 και υπερασπίστηκε την απολιγνιτοποίηση και τις νέες επενδύσεις
Στο πολιτικό όφελος που μπορεί να έχει για τη ΝΔ ο χρόνος μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027 στάθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξηγώντας ότι τους επόμενους μήνες θα φαίνονται όλο και περισσότερο τα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, ενώ ταυτόχρονα θα δοκιμάζονται οι προτάσεις της αντιπολίτευσης. Μιλώντας στο e-ptolemeos.gr, κατά την περιοδεία του στη Δυτική Μακεδονία, άσκησε σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αναφέρθηκε στην «πολιτική επιστροφή» του Αλέξη Τσίπρα και περιέγραψε το πολιτικό πλαίσιο με το οποίο πηγαίνει στη ΔΕΘ.
«Θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία», είπε ο πρωθυπουργός και εξήγησε ότι ο πρώτος λόγος είναι πως «μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας».
Ο δεύτερος αφορά την αντιπολίτευση. «Πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη - λυπάμαι γι’ αυτή τη σκληρή λέξη αλλά την εννοώ - της αντιπολίτευσης», ανέφερε.
Κατά τον πρωθυπουργό, με αυτή τη στάση το ΠΑΣΟΚ στέλνει το μήνυμα ότι είναι «απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά», στην ίδια γραμμή πάνω στην οποία κινείται το τελευταίο διάστημα η κυβερνητική κριτική περί προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε, χωρίς να τον κατονομάσει, και στον Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας για το Μετρό Θεσσαλονίκης και το «διαβατήριο αξιοπιστίας» της κυβέρνησης, είπε: «Κάποιοι άλλοι εγκαινίαζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε κι αυτά. Γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή».
«Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια “σφραγίδα” σε ένα “διαβατήριο” αξιοπιστίας», πρόσθεσε, δείχνοντας ότι η σύγκριση ανάμεσα στις κυβερνητικές δεσμεύσεις και τα αποτελέσματα θα βρίσκεται ψηλά στην επιχειρηματολογία της ΝΔ μέχρι τις κάλπες.
Για μια τρίτη κυβερνητική θητεία έθεσε ως βασικό στόχο να φτάσει η ανάπτυξη στην περιφέρεια: «Σκοπός μου είναι να φτάσει η ανάπτυξη παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, και όλοι να έχουν μέρισμα από την καλή συνολική εικόνα της οικονομίας».
Αναφέρθηκε επίσης σε επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ στην Εγνατία και επανέλαβε τη δέσμευσή του για τον δρόμο Πτολεμαΐδα - Ξινό Νερό και στη συνέχεια έως τη Φλώρινα.
Απέκλεισε, αντίθετα, μια «δυτική σιδηροδρομική Εγνατία». «Δεν είναι στον σχεδιασμό μας», ξεκαθάρισε, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο δεν θεωρείται ρεαλιστικό από πλευράς κόστους. Αναφέρθηκε, ωστόσο, στη γραμμή Φλώρινα - Θεσσαλονίκη και στην εξέταση της σύνδεσης της ΒΙΠΕ Φλώρινας με αυτή.
«Θεωρώ ότι ο πολιτικός χρόνος είναι ωφέλιμος για τη Νέα Δημοκρατία», είπε ο πρωθυπουργός και εξήγησε ότι ο πρώτος λόγος είναι πως «μας επιτρέπει να ξεδιπλώνουμε και να εξηγούμε το έργο μας».
Ο δεύτερος αφορά την αντιπολίτευση. «Πιστεύω ότι και μέχρι τις εκλογές είναι αρκετός χρόνος για να αναδεικνύεται αυτή η απίστευτη σύγχυση, παροχολογία, ενίοτε και ασχετοσύνη - λυπάμαι γι’ αυτή τη σκληρή λέξη αλλά την εννοώ - της αντιπολίτευσης», ανέφερε.
Σκληρή κριτική στο ΠΑΣΟΚΟ Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε την κριτική του στο ΠΑΣΟΚ και προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, αντιπαραβάλλοντας την επιλογή του κόμματος να μην ψηφίσει τον Γιάννη Στουρνάρα για διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος με την ψήφο του στην Έλενα Ακρίτα για αντιπρόεδρο της Βουλής.
Κατά τον πρωθυπουργό, με αυτή τη στάση το ΠΑΣΟΚ στέλνει το μήνυμα ότι είναι «απολύτως συντεταγμένο με όλους αυτούς οι οποίοι πριν από μία δεκαετία πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα συνολικά», στην ίδια γραμμή πάνω στην οποία κινείται το τελευταίο διάστημα η κυβερνητική κριτική περί προσέγγισης του ΠΑΣΟΚ με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε, χωρίς να τον κατονομάσει, και στον Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας για το Μετρό Θεσσαλονίκης και το «διαβατήριο αξιοπιστίας» της κυβέρνησης, είπε: «Κάποιοι άλλοι εγκαινίαζαν μουσαμάδες. Τα θυμόμαστε κι αυτά. Γιατί είναι οι ίδιοι οι οποίοι σήμερα φιλοδοξούν να κάνουν μια πολιτική επιστροφή».
«Για εμάς κάθε υλοποίηση μιας προεκλογικής δέσμευσης είναι μια “σφραγίδα” σε ένα “διαβατήριο” αξιοπιστίας», πρόσθεσε, δείχνοντας ότι η σύγκριση ανάμεσα στις κυβερνητικές δεσμεύσεις και τα αποτελέσματα θα βρίσκεται ψηλά στην επιχειρηματολογία της ΝΔ μέχρι τις κάλπες.
Στη ΔΕΘ το σχέδιο για την Ελλάδα του 2030Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι στη ΔΕΘ δεν θα μιλήσει μόνο για τον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους. «Θα έχω την ευκαιρία στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να είμαι πολύ πιο αναλυτικός, όχι μόνο για τον οικονομικό προγραμματισμό του επόμενου έτους, αλλά και για το σχέδιό μας για την επόμενη τετραετία, με ορίζοντα την Ελλάδα του 2030», είπε.
Για μια τρίτη κυβερνητική θητεία έθεσε ως βασικό στόχο να φτάσει η ανάπτυξη στην περιφέρεια: «Σκοπός μου είναι να φτάσει η ανάπτυξη παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, και όλοι να έχουν μέρισμα από την καλή συνολική εικόνα της οικονομίας».
«Κάντε λίγο υπομονή» για νέες επενδύσειςΓια τη Δυτική Μακεδονία ο κ. Μητσοτάκης αποκάλυψε ότι υπάρχουν και άλλα επενδυτικά σχέδια που δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί. «Κάντε λίγο υπομονή, δεν θέλω να μιλήσω ακόμα, αλλά υπάρχουν και κάποια άλλα πολύ φιλόδοξα σχέδια», είπε, δηλώνοντας στη συνέχεια «πολύ αισιόδοξος» για νέες επενδύσεις.
Αναφέρθηκε επίσης σε επενδύσεις 300 εκατ. ευρώ στην Εγνατία και επανέλαβε τη δέσμευσή του για τον δρόμο Πτολεμαΐδα - Ξινό Νερό και στη συνέχεια έως τη Φλώρινα.
Απέκλεισε, αντίθετα, μια «δυτική σιδηροδρομική Εγνατία». «Δεν είναι στον σχεδιασμό μας», ξεκαθάρισε, σημειώνοντας ότι ένα τέτοιο έργο δεν θεωρείται ρεαλιστικό από πλευράς κόστους. Αναφέρθηκε, ωστόσο, στη γραμμή Φλώρινα - Θεσσαλονίκη και στην εξέταση της σύνδεσης της ΒΙΠΕ Φλώρινας με αυτή.
Μίλησε ακόμη για το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και για τη Wonderplant, επένδυση άνω των 150 εκατ. ευρώ με περισσότερες από 400 θέσεις εργασίας.
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, πάντως, τη δυσπιστία που εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή. «Κι εγώ θα ήθελα να είχαμε τρέξει κάποια πράγματα πιο γρήγορα», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι θα κάνει «ειλικρινή αυτοκριτική», αλλά «δεν θα ακυρώσουμε και το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει».
Αναλυτικά η συνέντευξη:
*Αντώνης Πουγαρίδης:* Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε σήμερα την τιμή να τον φιλοξενούμε στο e-ptolemeos.gr και την εφημερίδα «Πτολεμαίος», αλλά και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε κάποια ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά γι΄ αυτή την ευκαιρία, γι΄ αυτή τη συνέντευξη.
*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κι εγώ σας ευχαριστώ, κ. Πουγαρίδη, και συγχαρητήρια για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε διαχρονικά, να αναδεικνύετε τα τοπικά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας.
*Αντώνης Πουγαρίδης:* Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο ξεδιπλώνεται, τα έργα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, κάποια ιδιωτικά έργα τα οποία κι εσείς επισκέπτεστε έχουν αρχίσει να ολοκληρώνονται και να μπαίνουν στην παραγωγή.
Όμως, οι πολίτες λένε ότι «καθυστερήσατε», ότι «στην επταετία που έχετε το τιμόνι της χώρας θα μπορούσαν τα πράγματα να κινούνται με ίσως γρηγορότερες ταχύτητες», ίσως κάποιοι λένε ότι «θα έπρεπε να προηγηθεί η μετάβαση της απολιγνιτοποίησης». Εσείς τι λέτε;
Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο e-ptolemeos
Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, πάντως, τη δυσπιστία που εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή. «Κι εγώ θα ήθελα να είχαμε τρέξει κάποια πράγματα πιο γρήγορα», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι θα κάνει «ειλικρινή αυτοκριτική», αλλά «δεν θα ακυρώσουμε και το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει».
Αναλυτικά η συνέντευξη:
*Αντώνης Πουγαρίδης:* Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε σήμερα την τιμή να τον φιλοξενούμε στο e-ptolemeos.gr και την εφημερίδα «Πτολεμαίος», αλλά και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε κάποια ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος.
Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά γι΄ αυτή την ευκαιρία, γι΄ αυτή τη συνέντευξη.
*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κι εγώ σας ευχαριστώ, κ. Πουγαρίδη, και συγχαρητήρια για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε διαχρονικά, να αναδεικνύετε τα τοπικά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας.
*Αντώνης Πουγαρίδης:* Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο ξεδιπλώνεται, τα έργα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, κάποια ιδιωτικά έργα τα οποία κι εσείς επισκέπτεστε έχουν αρχίσει να ολοκληρώνονται και να μπαίνουν στην παραγωγή.
Όμως, οι πολίτες λένε ότι «καθυστερήσατε», ότι «στην επταετία που έχετε το τιμόνι της χώρας θα μπορούσαν τα πράγματα να κινούνται με ίσως γρηγορότερες ταχύτητες», ίσως κάποιοι λένε ότι «θα έπρεπε να προηγηθεί η μετάβαση της απολιγνιτοποίησης». Εσείς τι λέτε;
Διαβάστε αναλυτικά τη συνέντευξη στο e-ptolemeos
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