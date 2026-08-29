Μητσοτάκης κατά Ανδρουλάκη: Σύγχυση, παροχολογία και ασχετοσύνη, το ΠΑΣΟΚ συντάσσεται με όσους πήγαν να καταστρέψουν τη χώρα

Μίλησε ακόμη για το επενδυτικό σχέδιο της ΔΕΗ, το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, θα δημιουργήσει περισσότερες από 2.000 θέσεις εργασίας στη Δυτική Μακεδονία, καθώς και για τη Wonderplant, επένδυση άνω των 150 εκατ. ευρώ με περισσότερες από 400 θέσεις εργασίας.Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε, πάντως, τη δυσπιστία που εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή. «Κι εγώ θα ήθελα να είχαμε τρέξει κάποια πράγματα πιο γρήγορα», παραδέχθηκε, προσθέτοντας ότι θα κάνει «ειλικρινή αυτοκριτική», αλλά «δεν θα ακυρώσουμε και το πολύ σημαντικό έργο που έχουμε κάνει».*Αντώνης Πουγαρίδης:* Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Πρωθυπουργού στη Δυτική Μακεδονία, έχουμε σήμερα την τιμή να τον φιλοξενούμε στο e-ptolemeos.gr και την εφημερίδα «Πτολεμαίος», αλλά και την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε κάποια ζητήματα περιφερειακού ενδιαφέροντος.Κύριε Πρόεδρε, καλησπέρα. Ευχαριστώ θερμά γι΄ αυτή την ευκαιρία, γι΄ αυτή τη συνέντευξη.*Κυριάκος Μητσοτάκης:* Κι εγώ σας ευχαριστώ, κ. Πουγαρίδη, και συγχαρητήρια για την πολύ σημαντική δουλειά που κάνετε διαχρονικά, να αναδεικνύετε τα τοπικά ζητήματα της Δυτικής Μακεδονίας.*Αντώνης Πουγαρίδης:* Ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε με το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, το οποίο ξεδιπλώνεται, τα έργα έχουν αρχίσει να υλοποιούνται, κάποια ιδιωτικά έργα τα οποία κι εσείς επισκέπτεστε έχουν αρχίσει να ολοκληρώνονται και να μπαίνουν στην παραγωγή.Όμως, οι πολίτες λένε ότι «καθυστερήσατε», ότι «στην επταετία που έχετε το τιμόνι της χώρας θα μπορούσαν τα πράγματα να κινούνται με ίσως γρηγορότερες ταχύτητες», ίσως κάποιοι λένε ότι «θα έπρεπε να προηγηθεί η μετάβαση της απολιγνιτοποίησης». Εσείς τι λέτε;