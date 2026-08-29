Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προσπάθησε να σώσει την «Λαβ», βίντεο
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Δημήτρης Αλεξάνδρου Instagram Σκύλος Επίθεση

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προσπάθησε να σώσει την «Λαβ», βίντεο

Το πρώην μοντέλο έδειξε στην κάμερα τα σημάδια, τραυματίστηκε ενώ έβγαζε βόλτα τον σκύλο του

Επίθεση από σκύλο δέχτηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, προσπάθησε να σώσει την «Λαβ», βίντεο
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Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου είχε βγει βόλτα με τον σκύλο του όταν δεσποζόμενο τετράποδο τους επιτέθηκε.

Το πρώην μοντέλο έδειξε στην κάμερα τα σημάδια στο πόδι και το χέρι του. Ο ίδιος περιέγραψε στο Instagram πως στην προσπάθειά του να σώσει την «Λαβ» μπήκε μπροστά με αποτέλεσμα και τα δύο σκυλιά με τη φόρα τους να τον ρίξουν στο έδαφος.

«Ευτυχώς που ήμουν σε μια φάση και παρέμεινα ψύχραιμος. Κάποιος κύριος είχε ένα ελεύθερο σκυλί. Δεν ξέρω αν ήταν πίτμπουλ ή πρέσα κανάριο. Έφυγε με τα όσα να πέσει πάνω στη Λαβ, μπήκα μπροστά, με ρίξανε κάτω. Πονάει ο γοφός μου λίγο, το χέρι μου έχει πρηστεί φουλ. Φανταστείτε να ήταν κάποια κοπέλα με τον σκύλο της ή κάποιο μικρό σκυλάκι. Τι να πω σε τέτοιους ανθρώπους που έχουν τέτοια σκυλιά και δεν μπορούν να τα κουμαντάρουν και τα αφήνουν ελεύθερα» είπε.

«Έχω φάει χώματα, έπεσα με όλη μου την αριστερή πλευρά. Ήταν δύο σκυλιά 50 κιλών το καθένα. Θέλει τεράστια προσοχή. Είναι διαφορετική η ευθύνη όταν έχεις έναν σκύλο που είναι όπλο ουσιαστικά. Αυτός ο σκύλος αν δαγκώσει μπορεί να κάνει τεράστια ζημιά. Είμαι ένας άνθρωπος 100 κιλά, κράτησα την ψυχραιμία μου, κάπως τον απώθησα. Εδώ στη γειτονιά περνάνε άνθρωποι που έχουν μικρότερα σκυλιά και γενικότερα, γυναίκες, κάποιες μανάδες», ανέφερε. «Τελικά η φανουρόπιτα θα μου φανερώσει και την υγεία γιατί μάλλον με βλέπω να πηγαίνω για πλάκα (ακτινογραφία) εδώ» είπε δείχνοντας το χέρι του.
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