Ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής και η Χαλ νίκησε 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι, δείτε βίντεο
Ο Τζολάκης έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής και η Χαλ νίκησε 1-0 στην έδρα της Κόβεντρι, δείτε βίντεο
Οι «τίγρεις» έκαναν το 2χ2 στην Premier League με τον Έλληνα τερματοφύλακα να αναδεικνύεται MVP - Στο 1-1 έμειναν Μπόρνμουθ και Έβερτον
Ο Κωνσταντής Τζολάκης κάνει ονειρεμένο ξεκίνημα στην Premier League.
Ο διεθνής τερματοφύλακας συνέχισε από εκεί που το άφησε στην πρώτη αγωνιστική. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη της Χαλ με 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρόσθεσε ακόμα μια στο ενεργητικό του στη δεύτερη σερί επιτυχία της ομάδας του.
Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους στο 0-1 επί της Κόβεντρι εκτός έδρας με τις «τίγρεις» να έχουν πλέον το δύο στα δύο στην Premier League.
Ο 24χρονος τερματοφύλακας έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής (δείτε ΕΔΩ) στο 38΄ σε προβολή του Αβονίγι. Ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του γωνία και με το δεξί του χέρι έβγαλε σίγουρο γκολ.
Στη συνέχεια του αγώνα ήταν σταθερός και το γκολ για τη Χαλ ήρθε στο 82' με πλασέ του Μίλιαρ στην αντεπίθεση.
Πάλι MVP ο Τζολάκης
Η παρουσία του Τζολάκη στη νίκη επί της Κόβεντρι δεν πέρασε έτσι. Ο διεθνής πορτιέρε για δεύτερη σερί αγωνιστική, ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα της Χαλ.
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Στο άλλο ματς, που είχε ξεκινήσει την ίδια ώρα, Μπόρνμουθ και Έβερτον έμειναν στο 1-1. Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε στο 41' με τον Σκοτ, για να ισοφαρίσει η Έβερτον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ του Ταρκόφσκι μέσα από την περιοχή.
Ο διεθνής τερματοφύλακας συνέχισε από εκεί που το άφησε στην πρώτη αγωνιστική. Μετά την εξαιρετική του εμφάνιση στη νίκη της Χαλ με 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, πρόσθεσε ακόμα μια στο ενεργητικό του στη δεύτερη σερί επιτυχία της ομάδας του.
Ο Τζολάκης ήταν από τους κορυφαίους στο 0-1 επί της Κόβεντρι εκτός έδρας με τις «τίγρεις» να έχουν πλέον το δύο στα δύο στην Premier League.
Ο 24χρονος τερματοφύλακας έκανε την απόκρουση της αγωνιστικής (δείτε ΕΔΩ) στο 38΄ σε προβολή του Αβονίγι. Ο Τζολάκης έπεσε στη δεξιά του γωνία και με το δεξί του χέρι έβγαλε σίγουρο γκολ.
Konstantinos Tzolakis’ unbelievable save for #HCAFC in the first half. 🇬🇷— Hull City News ⚫️🟠 (@HullCityStats) August 29, 2026
(@hcafcjoe📸) pic.twitter.com/ll5y8mwfPa
Στη συνέχεια του αγώνα ήταν σταθερός και το γκολ για τη Χαλ ήρθε στο 82' με πλασέ του Μίλιαρ στην αντεπίθεση.
Πάλι MVP ο Τζολάκης
Η παρουσία του Τζολάκη στη νίκη επί της Κόβεντρι δεν πέρασε έτσι. Ο διεθνής πορτιέρε για δεύτερη σερί αγωνιστική, ψηφίστηκε κορυφαίος παίκτης του αγώνα της Χαλ.
Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί και στο 2-0 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.
Στο άλλο ματς, που είχε ξεκινήσει την ίδια ώρα, Μπόρνμουθ και Έβερτον έμειναν στο 1-1. Η Μπόρνμουθ προηγήθηκε στο 41' με τον Σκοτ, για να ισοφαρίσει η Έβερτον στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με σουτ του Ταρκόφσκι μέσα από την περιοχή.
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