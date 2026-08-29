Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Συνελήφθη 47χρονος που γδύθηκε μπροστά στην ψυχολόγο του στον Εύοσμο
Συνελήφθη 47χρονος που γδύθηκε μπροστά στην ψυχολόγο του στον Εύοσμο
Το περιστατικό σημειώθηκε μέσα στο γραφείο της κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου ραντεβού – Η ψυχολόγος τον κάλεσε να ντυθεί και στη συνέχεια προχώρησε σε καταγγελία στην Αστυνομία
Αντί να ξεγυμνώσει την ψυχή του και να βγάλει τα εσώψυχα του στην ψυχολόγο του, ένας 47χρονος στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης αποφάσισε να βγάλει και να επιδείξει τα γεννητικά του όργανα.
Το αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα χτες (28/8) στις 8.50 το πρωί μέσα στο γραφείο της ψυχολόγου στον Εύοσμο όταν ο 47χρονος μετέβη σε αυτό μετά από προκαθορισμένο ραντεβού.
Ο 47χρονος μόλις μπήκε στο γραφείο της ψυχολόγου του, αντί να καθίσει στον καναπέ και να μιλήσει, γδύθηκε και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η ψυχολόγος με περισσή ψυχραιμία χειρίστηκε τον 47χρονο λέγοντας του ότι πρέπει να ντυθεί ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε και τελικώς αποχώρησε από το γραφείο.
Η ψυχολόγος προχώρησε αμέσως σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία με αποτέλεσμα ο 47χρονιος να συλληφθεί ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
Το αδιανόητο περιστατικό έλαβε χώρα χτες (28/8) στις 8.50 το πρωί μέσα στο γραφείο της ψυχολόγου στον Εύοσμο όταν ο 47χρονος μετέβη σε αυτό μετά από προκαθορισμένο ραντεβού.
Ο 47χρονος μόλις μπήκε στο γραφείο της ψυχολόγου του, αντί να καθίσει στον καναπέ και να μιλήσει, γδύθηκε και της έδειξε τα γεννητικά του όργανα. Η ψυχολόγος με περισσή ψυχραιμία χειρίστηκε τον 47χρονο λέγοντας του ότι πρέπει να ντυθεί ωστόσο εκείνος δεν υπάκουσε και τελικώς αποχώρησε από το γραφείο.
Η ψυχολόγος προχώρησε αμέσως σε καταγγελία στην Ελληνική Αστυνομία με αποτέλεσμα ο 47χρονιος να συλληφθεί ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία.
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