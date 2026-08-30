Γουατεμάλα: Ομάδα ειδικών του ΟΗΕ καταγγέλλει τον ρατσισμό σε βάρος των αυτοχθόνων

Ομάδα ειδικών του ΟΗΕ εξέφρασε μετά το πέρας επίσκεψής της στη Γουατεμάλα την ανησυχία της για τα δομικά προβλήματα και τον ρατσισμό που συνεχίζουν να υφίστανται οι αυτόχθονες πληθυσμοί στη Γουατεμάλα.Οι ιθαγενείς λαοί αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 40% των 18 εκατομμυρίων κατοίκων της χώρας αυτής της κεντρικής Αμερικής.Έπειτα από επίσκεψης διάρκειας μιας εβδομάδας, ομάδα εργασίας των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρηματικές πρακτικές και τα ανθρώπινα δικαιώματα στηλίτευσε σε ανακοίνωσή της που δημοσιοποιήθηκε προχθές Παρασκευή «τη βαθιά ριζωμένη ανισότητα, τον δομικό ρατσισμό και τις διακρίσεις» που πλήττουν «ιδιαίτερα τους αυτόχθονες λαούς».Οι ειδικοί, που ενεργούν με εντολή του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, αλλά δεν εκφράζονται εξ ονόματος του οργανισμού, επισήμαναν επίσης την υψηλή «συγκέντρωση πόρων, συμπεριλαμβανομένης της γης» και την «αδικαιολόγητη επιρροή εταιρειών σε πολιτικά, ρυθμιστικά και νομικά ζητήματα».Η ομάδα διαπίστωσε επανειλημμένες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από πλευράς επιχειρήσεων, όπως η παρεμπόδιση της πρόσβασης στο νερό, στην υγεία, στα τρόφιμα.Δήλωσε επίσης ανήσυχη για τις ελευθερίες της έκφρασης, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι στη χώρα.Οι ειδικοί πάντως εξήραν την υιοθέτηση πολιτικής για την προστασία των υπερασπιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημιουργία νέων διαύλων διαλόγου με τους αυτόχθονες.