Όλο το σχέδιο για τα 5,3 δισ. μετά το Ταμείο Ανάκαμψης: Ηλεκτρικό ΙΧ με €150 τον μήνα, 2.750 κατοικίες και έξτρα επίδομα θέρμανσης

Το νέο Κοινωνικό Σχέδιο για το Κλίμα προβλέπει 25 παρεμβάσεις έως το 2032 για 1,5 εκατ. νοικοκυριά και 70.000 μικρές επιχειρήσεις – Τι ξεκινά από φέτος και τι έρχεται από το 2027