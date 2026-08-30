Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη
Το Κίεβο κλιμακώνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές – Καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Λένινγκραντ
«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ μετά την «συντριβή drone» σε μικρή απόσταση και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντραζντένκα, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν τραυματισμοί.
🔥 The "Kirishinefteorgsintez" oil refinery in Kirishi, Leningrad Oblast, Russia, has been attacked.— Vijesti (@Vijesti11111) August 30, 2026
Preliminary reports indicate that the affected area includes critical facilities such as L-35-11/1000, LCh-35-11/600, LCh-35-11/600, AT-1,and the LCh-24-9/2000 hydrotreating unit pic.twitter.com/ZMBDCEGNrO
🇺🇦🇷🇺🔥 Ukraine reportedly strikes major Russian refinery 1,500+ km from the front— The Political Inspector | TPI (@PnPPolitics) August 30, 2026
Ukrainian drones reportedly traveled more than 1,500 km to strike the LUKOIL-Permnefteorgsintez refinery in Perm.
Ukraine’s SBU reportedly confirmed the strike on one of Russia’s largest refineries,… pic.twitter.com/GNfObc51Ic
Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στη Λένινγκραντ, με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολη, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές υποδομές στη Βαλτική, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
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