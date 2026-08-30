Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη
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Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη

Το Κίεβο κλιμακώνει τις επιθέσεις σε ρωσικές ενεργειακές υποδομές – Καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην περιοχή της Λένινγκραντ

Ρωσία: Ουκρανικό drone προκάλεσε πυρκαγιά σε διυλιστήριο κοντά στην Αγία Πετρούπολη
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Οι αρχές ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε διυλιστήριο στη βορειοδυτική Ρωσία εξαιτίας της συντριβής μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος της Ουκρανίας, καθώς το Κίεβο κλιμακώνει την εκστρατεία του εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων.

«Εκδηλώθηκε πυρκαγιά» σε διυλιστήριο στην περιοχή Κίρισοφ μετά την «συντριβή drone» σε μικρή απόσταση και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων «εργάζονται επιτόπου», ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης της Λένινγκραντ, ο Αλεξάντερ Ντραζντένκα, χωρίς να διευκρινίσει εάν υπήρξαν τραυματισμοί.

Ο περιφερειάρχης ανέφερε ότι καταρρίφθηκαν 42 μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα στη Λένινγκραντ, με πρωτεύουσα την Αγία Πετρούπολη, όπου βρίσκονται σημαντικές λιμενικές υποδομές στη Βαλτική, προσθέτοντας πως οι επιχειρήσεις στοιχείων της αντιαεροπορικής άμυνας συνέχιζαν να βρίσκονται σε εξέλιξη.
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