«Διπλό» της Νιούκαστλ 2-0 μέσα στην Τότεναμ, η Έλβερσμπεργκ την έκπληξη 3-2 τη Λεβερκούζεν, η Λεβάντε 5-2 την Μπετις, δείτε γκολ από την Ευρώπη
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«Διπλό» της Νιούκαστλ 2-0 μέσα στην Τότεναμ, η Έλβερσμπεργκ την έκπληξη 3-2 τη Λεβερκούζεν, η Λεβάντε 5-2 την Μπετις, δείτε γκολ από την Ευρώπη

Η Χαλ του Τζολάκη 1-0 την Κόβεντρι, η Λίβερπουλ 2-2 με τη Νότιγχαμ, η Ουνιόν 3-3 με την Άιντραχτ, η Ουντινέζε 3-2 τη Μόντσα, η Φροζινόνε 3-0 την Φιορεντίνα

«Διπλό» της Νιούκαστλ 2-0 μέσα στην Τότεναμ, η Έλβερσμπεργκ την έκπληξη 3-2 τη Λεβερκούζεν, η Λεβάντε 5-2 την Μπετις, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Συνεχίζουν με πολλά προβλήματα Τότεναμ και Λίβερπουλ στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League

Οι κόκκινοι έμειναν στο 2-2 με τη Νότιγχαμ στο Άνφιλντ σώζοντας την παρτίδα στο 82' με γκολ του Μουνιόθ. 

Η Τότεναμ συνέχισε με δεύτερη συνεχόμενη ήττα 2-0 από τη Νιούκαστλ στο Λονδίνο. Η Χαλ του MVP Τζολάκη πέρασε από την έδρα της Κόβεντρι με 1-0, ενώ Μπόρνμουθ και Έβερτον έμειναν στο 1-1. 

Στη Bundesliga η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 του Αμβούργου με πολυτιμότερους τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, που πέτυχαν ασίστ και γκολ αντίστοιχα. Οι Βεστφαλοί είδαν τον πρώτο να αποχωρεί τραυματίας και η ζημιά να φαίνεται σοβαρή. 

Η Λεβερκούζεν έπεσε θύμα της νεοφώτιστης Έλβεσμπεργκ, ηττήθηκε 3-2 και ξεκίνησε με το αριστερό. 

Η Ουνιόν αναδείχθηκε 3-3 με την Άιντραχτ, ενώ ματσάρα είχαμε και στο Κολωνία-Χόφενχαιμ (3-2). 

Στη La Liga η Λεβάντε διέλυσε με 5-2 την Μπέτις ενώ η Σοσιεδάδ επικράτησε 2-1 της Εσπανιόλ. 

Στη Serie A η Φροζινόνε χάλασε τα γενέθλια της Φιορεντίνα, την διέσυρε 3-0 στο Αρτέμιο Φράνκι. Η Ουντινέζε νίκησε 3-2 στην έδρα της Μόντσα. 

Κλείσιμο
Η Γιουβέντους έκανε το δύο στα δύο με αντίπαλο την Πάρμα στο Τορίνο, την νίκησε 2-0 και είναι στην 1η θέση. 


Premier League (2η αγωνιστική)

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')

Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι: 1-4 (MD2, 28/08/2026)

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)

Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ: 2-2 (MD 2, 29/08/2026)

Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)

Μπόρνμουθ - Έβερτον: 1-1 (MD 2, 29/08/2026)

Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)

Κόβεντρι - Χαλ: 0-1 (MD 2, 29/08/2026)

Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2 ( 62' Ελάνγκα, 72' Γουισά)

Τότεναμ - Νιούκαστλ: 0-2 (MD 2, 29/08/2026)

Τσέλσι - Μπράιτον 30/08

Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08

Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08

Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08


Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Χαλ 6 -2αγ.
Έβερτον 4 -2αγ.
Νιουκάστλ 4 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 2 -2αγ.
Μπόρνμουθ 1 -2αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.
Φούλαμ 0
Σάντερλαντ 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0 -2αγ.
Τότεναμ 0 -2αγ
Άστον Βίλα 0


Bundesliga (1η αγωνιστική)

Μπάγερν Μονάχου - Στουτγάρδη 5-1 (21' Ουπαμεκανό, 55' Ολίσε, 57' αυτ. Βάγκνομαν, 82' Πάβλοβιτς, 90'+2' Ντίαζ - 52' Βάγκνομαν)

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Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν  3-2 (8' Πέτκοβ, 9' Κάμπελ, 46' Μόκουα-Ντούσου - 77' Σικ, 90'+1' Κοφανέ)

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Κολωνία - Χόφενχαϊμ   3-2 (51' Ελ Μαλά, 72', 82' Νταλίνγκα - 27' Ντάγκιμ, 67' Κάμπακ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μάιντς - Πάντερμπορν  0-0  Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα 

Λειψία - Γκλάντμπαχ   3-0 (25' Μπακού, 49' Νούσα, 66' Ρέιτζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ.   3-3 (3' Λάτε Λαθ, 79' Κουέλφελντ, 90'+2' Σκάρκε - 10', 11', 67' Εμπνουταλίμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Ντόρτμουντ - Αμβούργο 2-0 (9' Γκιρασί, 45+1' Κωνσταντέλιας)

Guirassy Scores At Home! | BORUSSIA DORTMUND - HAMBURGER SV | Highlights | Matchday 1 – Bundesliga

 Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης    30/08

Άουγκσμπουργκ - Σάλκε  30/08



La Liga (3η αγωνιστική)

Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2 (15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)

R. RACING CLUB 3 - 2 ELCHE CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0 (31' Μπογέ)

DEPORTIVO ALAVÉS 1 - 0 VILLARREAL CF | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Λεβάντε - Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι -

34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)

LEVANTE UD 5 - 2 REAL BETIS | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)

REAL SOCIEDAD 2 - 1 RCD ESPANYOL | RESUMEN LALIGA EA SPORTS

Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 30/08

Λα Κορούνια - Βαλένθια 30/08

Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 30/08

Οσασούνα - Χετάφε 31/08

Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 31/08



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)

Αλαβές 7 -3αγ.

Ρεάλ Μαδρίτης 6

Σεβίλη 6

Μπέτις 6 -3αγ.

Μπαρτσελόνα 6

Ατλέτικο Μαδρίτης 4

Οσασούνα 4

Λεβάντε 4 -3αγ.

Σανταντέρ 4 -3αγ.

Σοσιεδάδ 3 -3αγ.

Εσπανιόλ 3 -3αγ.

Χετάφε 3

Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.

Λα Κορούνια 2

Θέλτα 1

Βαλένθια 1

Ελτσε 1 -3αγ.

Ράγιο Βαγεκάνο 1

Μάλαγα 1

Αθλέτικ Μπιλμπάο 0




Serie A (2η αγωνιστική)

Μίλαν-Βενέτσια 2-0 (69' Γκονσάλο Ράμος, 89' αυτ. Χαλχάλ)

Ramos Off The Mark! | MILAN-VENEZIA | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Μόντσα-Ουντινέζε 2-3 (32΄ Πιοτρόφσκι, 45΄ Καμαρά, 45+3΄ Εκέλενκαμπ - 37΄ Κολπάνι, 63΄ Βαρέλα)

Five-Goal Thriller In Monza | SASSUOLO-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Σασουόλο-Τορίνο 2-1 (32΄ Βολπάτο, 78΄ Μπεράρντι - 45+2΄ Κομούτσο)

Berardi To The Rescue! | SASSUOLO-TORINO | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Φιορεντίνα-Φροζινόνε 0-3 (26΄,68΄ Ραϊμόντο, 38΄ Μπρακάλια)

Shocker in Florence! | FIORENTINA-FROSINONE | HIGHLIGHTS | Serie A 2026/27

Γιουβέντους-Πάρμα 2-0 

Νάπολι-Κόμο 30/08

Κάλιαρι-Ιντερ 30/08

Λάτσιο-Τζένοα 30/08

Λέτσε-Ρόμα 30/08

Αταλάντα-Μπολόνια 30/08



Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)

Μίλαν 6 -2αγ.

Ουντινέζε 4 -2αγ.

Ρόμα 3

Ίντερ 3

Λέτσε 3

Νάπολι 3

Αταλάντα 3

Γιουβέντους 3

Φροζινόνε 3 -2αγ.

Σασουόλο 3 -2αγ.

Κάλιαρι 3

Λάτσιο 3

Κόμο 1

Μπολόνια 0

Φιορεντίνα 0 -2αγ.

Τορίνο 0 -2αγ.

Πάρμα 0

Τζένοα 0

Βενέτσια 0 -2αγ.

Μόντσα 0 -2αγ.

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