Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
«Διπλό» της Νιούκαστλ 2-0 μέσα στην Τότεναμ, η Έλβερσμπεργκ την έκπληξη 3-2 τη Λεβερκούζεν, η Λεβάντε 5-2 την Μπετις, δείτε γκολ από την Ευρώπη
«Διπλό» της Νιούκαστλ 2-0 μέσα στην Τότεναμ, η Έλβερσμπεργκ την έκπληξη 3-2 τη Λεβερκούζεν, η Λεβάντε 5-2 την Μπετις, δείτε γκολ από την Ευρώπη
Η Χαλ του Τζολάκη 1-0 την Κόβεντρι, η Λίβερπουλ 2-2 με τη Νότιγχαμ, η Ουνιόν 3-3 με την Άιντραχτ, η Ουντινέζε 3-2 τη Μόντσα, η Φροζινόνε 3-0 την Φιορεντίνα
Συνεχίζουν με πολλά προβλήματα Τότεναμ και Λίβερπουλ στις πρώτες δύο αγωνιστικές της Premier League.
Οι κόκκινοι έμειναν στο 2-2 με τη Νότιγχαμ στο Άνφιλντ σώζοντας την παρτίδα στο 82' με γκολ του Μουνιόθ.
Η Τότεναμ συνέχισε με δεύτερη συνεχόμενη ήττα 2-0 από τη Νιούκαστλ στο Λονδίνο. Η Χαλ του MVP Τζολάκη πέρασε από την έδρα της Κόβεντρι με 1-0, ενώ Μπόρνμουθ και Έβερτον έμειναν στο 1-1.
Στη Bundesliga η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 του Αμβούργου με πολυτιμότερους τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, που πέτυχαν ασίστ και γκολ αντίστοιχα. Οι Βεστφαλοί είδαν τον πρώτο να αποχωρεί τραυματίας και η ζημιά να φαίνεται σοβαρή.
Η Λεβερκούζεν έπεσε θύμα της νεοφώτιστης Έλβεσμπεργκ, ηττήθηκε 3-2 και ξεκίνησε με το αριστερό.
Η Ουνιόν αναδείχθηκε 3-3 με την Άιντραχτ, ενώ ματσάρα είχαμε και στο Κολωνία-Χόφενχαιμ (3-2).
Στη La Liga η Λεβάντε διέλυσε με 5-2 την Μπέτις ενώ η Σοσιεδάδ επικράτησε 2-1 της Εσπανιόλ.
Στη Serie A η Φροζινόνε χάλασε τα γενέθλια της Φιορεντίνα, την διέσυρε 3-0 στο Αρτέμιο Φράνκι. Η Ουντινέζε νίκησε 3-2 στην έδρα της Μόντσα.
Η Γιουβέντους έκανε το δύο στα δύο με αντίπαλο την Πάρμα στο Τορίνο, την νίκησε 2-0 και είναι στην 1η θέση.
Premier League (2η αγωνιστική)
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Οι κόκκινοι έμειναν στο 2-2 με τη Νότιγχαμ στο Άνφιλντ σώζοντας την παρτίδα στο 82' με γκολ του Μουνιόθ.
Η Τότεναμ συνέχισε με δεύτερη συνεχόμενη ήττα 2-0 από τη Νιούκαστλ στο Λονδίνο. Η Χαλ του MVP Τζολάκη πέρασε από την έδρα της Κόβεντρι με 1-0, ενώ Μπόρνμουθ και Έβερτον έμειναν στο 1-1.
Στη Bundesliga η Ντόρτμουντ επικράτησε 2-0 του Αμβούργου με πολυτιμότερους τους Κωνσταντέλια και Καρέτσα, που πέτυχαν ασίστ και γκολ αντίστοιχα. Οι Βεστφαλοί είδαν τον πρώτο να αποχωρεί τραυματίας και η ζημιά να φαίνεται σοβαρή.
Η Λεβερκούζεν έπεσε θύμα της νεοφώτιστης Έλβεσμπεργκ, ηττήθηκε 3-2 και ξεκίνησε με το αριστερό.
Η Ουνιόν αναδείχθηκε 3-3 με την Άιντραχτ, ενώ ματσάρα είχαμε και στο Κολωνία-Χόφενχαιμ (3-2).
Στη La Liga η Λεβάντε διέλυσε με 5-2 την Μπέτις ενώ η Σοσιεδάδ επικράτησε 2-1 της Εσπανιόλ.
Στη Serie A η Φροζινόνε χάλασε τα γενέθλια της Φιορεντίνα, την διέσυρε 3-0 στο Αρτέμιο Φράνκι. Η Ουντινέζε νίκησε 3-2 στην έδρα της Μόντσα.
Η Γιουβέντους έκανε το δύο στα δύο με αντίπαλο την Πάρμα στο Τορίνο, την νίκησε 2-0 και είναι στην 1η θέση.
Premier League (2η αγωνιστική)
Κρίσταλ Πάλας - Μάντσεστερ Σίτι 1-4 (56' Ντοναρούμα - 17', 84' Χάαλαντ, Τσερκί 54', 59')
Λίβερπουλ - Νότιγχαμ Φόρεστ 2-2 (60' Ίσακ, 80' Μουνιόθ - 24' Εντογιέ, 70' πέν. Γκιμπς-Γουάιτ)
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)
Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2 ( 62' Ελάνγκα, 72' Γουισά)
Τσέλσι - Μπράιτον 30/08
Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08
Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Χαλ 6 -2αγ.
Έβερτον 4 -2αγ.
Νιουκάστλ 4 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 2 -2αγ.
Μπόρνμουθ 1 -2αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.
Φούλαμ 0
Σάντερλαντ 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0 -2αγ.
Τότεναμ 0 -2αγ
Άστον Βίλα 0
Bundesliga (1η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου - Στουτγάρδη 5-1 (21' Ουπαμεκανό, 55' Ολίσε, 57' αυτ. Βάγκνομαν, 82' Πάβλοβιτς, 90'+2' Ντίαζ - 52' Βάγκνομαν)
Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν 3-2 (8' Πέτκοβ, 9' Κάμπελ, 46' Μόκουα-Ντούσου - 77' Σικ, 90'+1' Κοφανέ)
Κολωνία - Χόφενχαϊμ 3-2 (51' Ελ Μαλά, 72', 82' Νταλίνγκα - 27' Ντάγκιμ, 67' Κάμπακ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς - Πάντερμπορν 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Λειψία - Γκλάντμπαχ 3-0 (25' Μπακού, 49' Νούσα, 66' Ρέιτζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ. 3-3 (3' Λάτε Λαθ, 79' Κουέλφελντ, 90'+2' Σκάρκε - 10', 11', 67' Εμπνουταλίμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ντόρτμουντ - Αμβούργο 2-0 (9' Γκιρασί, 45+1' Κωνσταντέλιας)
Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 30/08
Άουγκσμπουργκ - Σάλκε 30/08
La Liga (3η αγωνιστική)
Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2 (15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)
Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0 (31' Μπογέ)
Λεβάντε - Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι -
34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)
Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 30/08
Λα Κορούνια - Βαλένθια 30/08
Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 30/08
Οσασούνα - Χετάφε 31/08
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 31/08
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
Αλαβές 7 -3αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 6
Σεβίλη 6
Μπέτις 6 -3αγ.
Μπαρτσελόνα 6
Ατλέτικο Μαδρίτης 4
Οσασούνα 4
Λεβάντε 4 -3αγ.
Σανταντέρ 4 -3αγ.
Σοσιεδάδ 3 -3αγ.
Εσπανιόλ 3 -3αγ.
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.
Λα Κορούνια 2
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1 -3αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Μάλαγα 1
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0
Serie A (2η αγωνιστική)
Μίλαν-Βενέτσια 2-0 (69' Γκονσάλο Ράμος, 89' αυτ. Χαλχάλ)
Μόντσα-Ουντινέζε 2-3 (32΄ Πιοτρόφσκι, 45΄ Καμαρά, 45+3΄ Εκέλενκαμπ - 37΄ Κολπάνι, 63΄ Βαρέλα)
Σασουόλο-Τορίνο 2-1 (32΄ Βολπάτο, 78΄ Μπεράρντι - 45+2΄ Κομούτσο)
Φιορεντίνα-Φροζινόνε 0-3 (26΄,68΄ Ραϊμόντο, 38΄ Μπρακάλια)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0
Νάπολι-Κόμο 30/08
Κάλιαρι-Ιντερ 30/08
Λάτσιο-Τζένοα 30/08
Λέτσε-Ρόμα 30/08
Αταλάντα-Μπολόνια 30/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μίλαν 6 -2αγ.
Ουντινέζε 4 -2αγ.
Ρόμα 3
Ίντερ 3
Λέτσε 3
Νάπολι 3
Αταλάντα 3
Γιουβέντους 3
Φροζινόνε 3 -2αγ.
Σασουόλο 3 -2αγ.
Κάλιαρι 3
Λάτσιο 3
Κόμο 1
Μπολόνια 0
Φιορεντίνα 0 -2αγ.
Τορίνο 0 -2αγ.
Πάρμα 0
Τζένοα 0
Βενέτσια 0 -2αγ.
Μόντσα 0 -2αγ.
Μπόρνμουθ - Έβερτον 1-1 (41΄ Σκοτ - 90΄+2΄ Ταρκόφσκι)
Κόβεντρι - Χαλ 0-1 (82΄ Μίλαρ)
Τότεναμ - Νιούκαστλ 0-2 ( 62' Ελάνγκα, 72' Γουισά)
Τσέλσι - Μπράιτον 30/08
Λιντς - Μπρέντφορντ 30/08
Σάντερλαντ - Φούλαμ 30/08
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Ίπσουιτς 30/08
Άστον Βίλα - Άρσεναλ 31/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μάντσεστερ Σίτι 6 -2αγ.
Χαλ 6 -2αγ.
Έβερτον 4 -2αγ.
Νιουκάστλ 4 -2αγ.
Μπράιτον 3
Άρσεναλ 3
Μπρέντφορντ 3
Τσέλσι 3
Ίπσουιτς 3
Λιντς 3
Λίβερπουλ 2 -2αγ.
Μπόρνμουθ 1 -2αγ.
Νότιγχαμ Φόρεστ 1 -2αγ.
Φούλαμ 0
Σάντερλαντ 0
Κρίσταλ Πάλας 0 -2αγ.
Μάντσεστερ Γ. 0
Κόβεντρι 0 -2αγ.
Τότεναμ 0 -2αγ
Άστον Βίλα 0
Bundesliga (1η αγωνιστική)
Μπάγερν Μονάχου - Στουτγάρδη 5-1 (21' Ουπαμεκανό, 55' Ολίσε, 57' αυτ. Βάγκνομαν, 82' Πάβλοβιτς, 90'+2' Ντίαζ - 52' Βάγκνομαν)
Έλβερσμπεργκ - Λεβερκούζεν 3-2 (8' Πέτκοβ, 9' Κάμπελ, 46' Μόκουα-Ντούσου - 77' Σικ, 90'+1' Κοφανέ)
Κολωνία - Χόφενχαϊμ 3-2 (51' Ελ Μαλά, 72', 82' Νταλίνγκα - 27' Ντάγκιμ, 67' Κάμπακ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μάιντς - Πάντερμπορν 0-0 Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα
Λειψία - Γκλάντμπαχ 3-0 (25' Μπακού, 49' Νούσα, 66' Ρέιτζ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ουνιόν Βερολίνου - Άιντραχτ Φρ. 3-3 (3' Λάτε Λαθ, 79' Κουέλφελντ, 90'+2' Σκάρκε - 10', 11', 67' Εμπνουταλίμπ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Ντόρτμουντ - Αμβούργο 2-0 (9' Γκιρασί, 45+1' Κωνσταντέλιας)
Φράιμπουργκ - Βέρντερ Βρέμης 30/08
Άουγκσμπουργκ - Σάλκε 30/08
La Liga (3η αγωνιστική)
Ρασίνγκ Σανταντέρ - Έλτσε 3-2 (15', 21', 36' Ζαμπιρί - 78' Μπούμπα Σανγκαρέ, 79' Νίνιο)
Αλαβές - Βιγιαρεάλ 1-0 (31' Μπογέ)
Λεβάντε - Μπέτις 5-2 (24΄ Ντε Λα Φουέντε, 45+1΄ Μπαρντέλι, 56΄,70΄ Μπρουγκέ, 90+5΄ Ολασαγκάστι -
34΄ Μπαρτρά, 45+4΄ Ρικέλμε)
Ρεάλ Σοσιεδάδ - Εσπανιόλ 2-1 (4΄ Μπαρενετσέα, 61΄ Όσκαρσον - 45΄ Φερνάντεθ)
Σεβίλλη - Ατλέτικο Μαδρίτης
Ρεάλ Μαδρίτης - Μάλαγα 30/08
Λα Κορούνια - Βαλένθια 30/08
Θέλτα - Αθλέτικ Μπιλμπάο 30/08
Οσασούνα - Χετάφε 31/08
Μπαρτσελόνα - Ράγιο Βαγεκάνο 31/08
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 2 αγώνες)
Αλαβές 7 -3αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 6
Σεβίλη 6
Μπέτις 6 -3αγ.
Μπαρτσελόνα 6
Ατλέτικο Μαδρίτης 4
Οσασούνα 4
Λεβάντε 4 -3αγ.
Σανταντέρ 4 -3αγ.
Σοσιεδάδ 3 -3αγ.
Εσπανιόλ 3 -3αγ.
Χετάφε 3
Βιγιαρεάλ 2 -3αγ.
Λα Κορούνια 2
Θέλτα 1
Βαλένθια 1
Ελτσε 1 -3αγ.
Ράγιο Βαγεκάνο 1
Μάλαγα 1
Αθλέτικ Μπιλμπάο 0
Serie A (2η αγωνιστική)
Μίλαν-Βενέτσια 2-0 (69' Γκονσάλο Ράμος, 89' αυτ. Χαλχάλ)
Μόντσα-Ουντινέζε 2-3 (32΄ Πιοτρόφσκι, 45΄ Καμαρά, 45+3΄ Εκέλενκαμπ - 37΄ Κολπάνι, 63΄ Βαρέλα)
Σασουόλο-Τορίνο 2-1 (32΄ Βολπάτο, 78΄ Μπεράρντι - 45+2΄ Κομούτσο)
Φιορεντίνα-Φροζινόνε 0-3 (26΄,68΄ Ραϊμόντο, 38΄ Μπρακάλια)
Γιουβέντους-Πάρμα 2-0
Νάπολι-Κόμο 30/08
Κάλιαρι-Ιντερ 30/08
Λάτσιο-Τζένοα 30/08
Λέτσε-Ρόμα 30/08
Αταλάντα-Μπολόνια 30/08
Η βαθμολογία (σε 1 αγώνα)
Μίλαν 6 -2αγ.
Ουντινέζε 4 -2αγ.
Ρόμα 3
Ίντερ 3
Λέτσε 3
Νάπολι 3
Αταλάντα 3
Γιουβέντους 3
Φροζινόνε 3 -2αγ.
Σασουόλο 3 -2αγ.
Κάλιαρι 3
Λάτσιο 3
Κόμο 1
Μπολόνια 0
Φιορεντίνα 0 -2αγ.
Τορίνο 0 -2αγ.
Πάρμα 0
Τζένοα 0
Βενέτσια 0 -2αγ.
Μόντσα 0 -2αγ.
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