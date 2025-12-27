Βαλένθια: Νεκρός ο προπονητής της Β ομάδας γυναικών μετά από ναυάγιο στην Ινδονησία
Βαλένθια: Νεκρός ο προπονητής της Β ομάδας γυναικών μετά από ναυάγιο στην Ινδονησία

Σοκ στο ισπανικό ποδόσφαιρο με τον τραγικό θάνατο του Φερνάντο Μαρτίν, προπονητή της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Β, και των τριών παιδιών του μετά από ναυάγιο στην Ινδονησία

Οι διακοπές του προπονητή της ομάδας γυναικών της Βαλένθια Β μετατράπηκαν σε οικογενειακή τραγωδία και βύθισαν στο πένθος έναν ολόκληρο σύλλογο.

Τον χειρότερο δυνατό επίλογο είχε η υπόθεση του Φερνάντο Μαρτίν, ο οποίος βρισκόταν τις τελευταίες ώρες μεταξύ των αγνοουμένων μετά από ναυάγιο, ανοιχτά των ακτών της Ινδονησίας.

Δυστυχώς, όπως ενημέρωσε μέσω ανακοίνωσή της η Βαλένθια, ο Μαρτίν βρέθηκε νεκρός μαζί με τρία από τα τέσσερα παιδιά του

Ο Μαρτίν βρισκόταν στην Ινδονησία για διακοπές, μαζί με την οικογένειά του.

Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν βυθίστηκε στο Εθνικό Πάρκο Κομόντο, στα ανατολικά της χώρας χθες (26/12).

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν τοπικά Μέσα, οι Αρχές της Ινδονησίας συνεχίζουν τις έρευνες για ακόμη τέσσερις Ισπανούς τουρίστες που αγνοούνται.

Όπως αναφέρουν οι πηγές, το σκάφος υπέστη κάποιου είδους μηχανική βλάβη και ανετράπη το βράδυ της Παρασκευής, πιθανό λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών.

Η μικρότερη κόρη του Μαρτίν και η σύζυγός του κατάφεραν να διασωθούν.

