Απίθανος Ινφαντίνο για τις πανάκριβες τιμές των εισιτηρίων στο Μουντιάλ: Πρέπει να λάβουμε υπόψη την... αγορά
Ο πρόεδρος της FIFA συνεχίζεται να δέχεται πυρά απ΄όλες τις κατευθύνσεις για τα δυσθεώρητα ύψη που έχουν φτάσει οι τιμές των εισιτηρίων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, προακαλώντας μεγαλύτερες αντιδράσεις με τις δικαιολογίες που χρησιμοποιεί
Μία ακόμη ατυχής προσπάθεια του Τζιάνι Ινφαντίνο να υπερασπιστεί την πολιτική (;) της FIFA στο κομμάτι πώλησης των εισιτηρίων για τους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου ποδοσφαίρου, καταγράφηκε σε συνέδριο που φιλοξενήθηκε στο Λος Άντζελες.
Σύμφωνα με τον Ιταλοελβετό παράγοντα η Ομοσπονδία έπρεπε να προσαρμοστεί στην αμερικανική αγορά, η οποία επιτρέπει την απεριόριστη μεταπώληση εισιτηρίων και ως εκ τούτου για τον ίδιο δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα!
«Αν κάποιοι βγάζουν εισιτήρια για τον τελικό προς πώληση στη δευτερογενή αγορά για δύο εκατομμύρια δολάρια, πρώτον, αυτό δεν σημαίνει ότι αυτά τα εισιτήρια κοστίζουν στην πραγματικότητα δύο εκατομμύρια δολάρια», τόνισε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:
«Και δεύτερον, αυτό δεν σημαίνει ότι κάποιος θα αγοράσει αυτά τα εισιτήρια! Και αν κάποιος αγοράσει εισιτήριο για τον τελικό για δύο εκατομμύρια δολάρια, θα του φέρω προσωπικά ένα χοτ ντογκ και μια Coca-Cola για να βεβαιωθώ ότι θα περάσουν υπέροχα», πρόσθεσε.
Σύμφωνα με συνδέσμους φιλάθλων, τα πιο ακριβά εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2022 στο Κατάρ πωλούνταν για περίπου 1.600 δολάρια. Αυτά για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 κόστιζαν περίπου 11.000 δολάρια.
Αλλά για τον Τζιάνι Ινφαντίνο, αυτή η απότομη αύξηση των τιμών είναι δικαιολογημένη: «Πρέπει να λάβουμε υπόψη την αγορά. Δραστηριοποιούμαστε στη χώρα με την πιο ανεπτυγμένη αγορά ψυχαγωγίας στον κόσμο. Επομένως, πρέπει να εφαρμόσουμε τιμές αγοράς. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, επιτρέπεται επίσης η μεταπώληση εισιτηρίων. Έτσι, αν πουλούσατε εισιτήρια σε πολύ χαμηλή τιμή, αυτά τα εισιτήρια θα μεταπωλούνταν σε πολύ υψηλότερη τιμή. Και στην πραγματικότητα, ακόμη και αν κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι τιμές μας είναι υψηλές, αυτά τα εισιτήρια καταλήγουν στην αγορά μεταπώλησης σε ακόμη υψηλότερη τιμή, υπερδιπλάσια».
Ο πρόεδρος της FIFA επεσήμανε επίσης ότι το 25% των εισιτηρίων της φάσης των ομίλων κοστίζει λιγότερο από 300 δολάρια, ενώ επανέλαβε ότι η FIFA έχει λάβει περισσότερες από 500 εκατομμύρια αιτήσεις για εισιτήρια, σε σύγκριση με 50 εκατομμύρια για τα δύο προηγούμενα Μουντιάλ μαζί, με τους 104 αγώνες του 2026 να έχουν ήδη ανακοινωθεί ως sold out.
