ΑΕΚ - Άρης 82-76: Πήρε τη «ματσάρα» η Ένωση με φοβερό Κατσίβελη, δείτε βίντεο

Ο Άντζουσιτς με τρίποντο έδωσε ανάσα στον Άρη για το 11-6. Ο Ίνοχ μείωσε σε 18-14 μετά από καλάθι του Ίνοχ, δύο λεπτά πριν το τέλος της πρώτης περιόδου. Ο Ίνοχ έφερε το ματς στην ισοπαλία για το 18-18 στο 10΄'.Ο Κατσίβελης πήγε μέχρι μέσα, έφτασε τους 5 πόντους και έκανε το 26-23 για την Ένωση. Ο Τζόουνς έκανε καλό δεύτερο δεκάλεπτο και έγραψε το 28-27, τρία λεπτα πριν το ημίχρονο.Ο Φλιώνης με δύο τρίποντα έγραψε το 34-29 στο 18'. Ο Τζόουνς έφτασε τους 15 πόντους στο ημίχρονο, το οποίο τελείωσε στο 37-36 και την Ένωση να έχει 5/12 τρίποντα.Με γκολ φάουλ του Γκρέι η ΑΕΚ έκανε το 48-41 στο 23', όμως ο Νουά με δύο σερί τρίποντα μείωσε σε 48-44.Ο Μήτρου Λονγκ με τρίποντο μείωσε σε 58-55 στο 28'. Ο Σίλβα έγραψε το 60-55, ενώ ο Ίνοχ ισοφάρισε σε 60-60.Ο Κατσίβελης σκόραρε για τρεις και έκανε το 67-60 φτάνοντας τους 13 πόντους.Ο Ίνοχ κάρφωσε εντυπωσιακά για το 67-62 και συνέχισε να δίνει λύσεις στον Άρη. Ο Τζόουνς έφτασε τους 19 πόντους και μείωσε σε 68-66 στο 33'.Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για το 72-69, ενώ ο Κατσίβελης έκανε το 78-69 στο 38'. Ο Νουά με τρίποντο έγραψε το 78-74 στο 39' και ανάγκασε τον Σάκοτα να πάρει timeout.Ο Άντζουσιτς έκανε το 80-76 στα 40 δευτερόλεπτα. Ο Τζόουνς έκανε λάθος στα 15 δευτερόλεπτα και η ΑΕΚ πανηγύρισε τη νίκη.Τα δεκάλεπτα: 18-18, 37-36, 62-60, 82-76Ο Κατσίβελης ήταν εξαιρετικός με 17 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ.Ο Τζόουνς με 19 πόντους ήταν ο κορυφαίος. Καλό ματς και ο Νουά με 17 πόντους και 9 ριμπάουντ.Τα 3/3 τρίποντα του Νουά.