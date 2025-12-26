Η πρωτοβουλία Endless Sharing μας καλεί να δούμε τα ρούχα που δεν φοράμε πια ως ευκαιρία για φροντίδα, συμμετοχή και ουσιαστική προσφορά
Παρτίζαν: Φοβερό ντεμπούτο του Κάμερον Πέιν κόντρα στην Μακάμπι, πέτυχε 3/3 τρίποντα στο πρώτο δεκάλεπτο και 12 πόντους, δείτε βίντεο
Φοβερός Κάμερον Πέιν στο ντεμπούτο του στα ευρωπαϊκά παρκέ, 12 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης στο πρώτο δεκάλεπτο
Με φόρα μπήκε ο Κάμερον Πέιν στο ντεμπούτο του στη Euroleague.
Ο Αμερικανός μετακόμισε από το NBA στην Παρτίζαν και στο ντεμπούτο του εναντίον της Μακάμπι ξεκίνησε «on fire» το ματς.
Σε 6:25 στο πρώτο του πέρασμα από τον αγώνα, έγραψε 9 πόντους (3/3 τρίποντα), δύο ριμπάουντ, δύο ασίστ και ένα κλέψιμο για 12 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης.
Στο δεύτερο δεκάλεπτο μπήκε ξανά στο παρκέ πέτυχε ένα καλάθι και φάουλ ακόμα, τελειώνοντας το ημίχρονο με 12.
Ο Αμερικανός έπαιζε από το 2015 στο NBA σε Οκλαχόμα, Σικάγο, Κλίβελαντ, Φίνιξ, Μιλγουόκι, Φιλαδέλφεια και Νέα Υόρκη. Έχει αγωνιστεί στους τελικούς του NBA το 2021 με τους Φίνιξ Σανς, εκεί όπου ηττήθηκαν από τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο.
CAM PAYNE 😮— EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025
👁️ https://t.co/4mTBnQlyKh pic.twitter.com/ppiR59ubT8— EuroLeague (@EuroLeague) December 26, 2025
