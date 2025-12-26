Στην Αθήνα του 2025, η μετακίνηση για όσους επιλέγουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς των Συγκοινωνιών Αθηνών έχει αποκτήσει έναν πιο χαλαρό ρυθμό. Λιγότερο ψάξιμο για εισιτήρια, λιγότερες ουρές, λιγότερο άγχος, αρκεί να βγάλεις από το πορτοφόλι σου μια οποιαδήποτε τραπεζική κάρτα.
Ο απολογισμός της Μπαντόσα για το 2025: «Υπήρξαν άνθρωποι που με απογοήτευσαν και στιγμές που με πλήγωσαν»
Η Πάολα Μπαντόσα μέσω μηνύματός της στα social media έκανε την προσωπική της ανασκόπηση για την χρονιά που φεύγει
Τον προσωπικό της απολογισμό για το έτος που φεύγει επέλεξε να κάνει μέσω social media η Πάουλα Μπαντόσα.
Η Ισπανίδα τενίστρια πέρασε δύο σοβαρούς τραυματισμούς οι οποίοι την άφησαν πίσω όσον αφορά την ανωδική πορεία που είχε διαγράψει τον περασμένο Σεπτέμβριο, ενώ πέρασε και έναν δύσκολο χωρισμό με τον Στέφανο Τσιτσιπά.
Η Πάουλα με ένα μακροσκελές μήνυμα εξήγησε πως τα γεγονότα αυτά την έκαναν καλύτερο άνθρωπο.
Αναλυτικά το ποστάρισμά της:
«Αυτή η χρονιά με άλλαξε. Συνέβησαν πολλά πράγματα που άγγιξαν την καρδιά μου: Άνθρωποι που με απογοήτευσαν, υποσχέσεις που δεν τηρήθηκαν και στιγμές που πόνεσαν περισσότερο από όσο φανταζόμουν.
Αλλά και υπέροχοι άνθρωποι ήρθαν στη ζωή μου, αυτοί που εμφανίζονται για να σου υπενθυμίσουν ότι υπάρχει ακόμα φως, ειλικρινής υποστήριξη και αληθινή αγάπη.
Κάθε πτώση με δίδαξε κάτι, κάθε απογοήτευση με έκανε πιο δυνατή και κάθε στιγμή άφησε το στίγμα της.
Έμαθα να τα αφήνω πίσω μου χωρίς δυσαρέσκεια, να είμαι ευγνώμων για τα καλά πράγματα και να συνεχίζω ακόμα και όταν δεν μου είχε μείνει καμία δύναμη.
Πάνω απ' όλα, έμαθα ότι το πιο σημαντικό είναι να ξέρεις ποιος είσαι, να παραμένεις πιστός στον εαυτό σου και να περπατάς με αγνή καρδιά.
Έμαθα να δίνω αγάπη χωρίς να περιμένω τίποτα σε αντάλλαγμα, γιατί όταν αγαπάς από καρδιάς, ήδη κερδίζεις. Σήμερα μπορώ να πω ότι έχω ωριμάσει.
Ότι έχω μάθει από κάθε εμπειρία, κάθε δάκρυ και κάθε χαμόγελο. Συνεχίζω να μαθαίνω κάθε μέρα, θεραπεύοντας σιγά σιγά και γινόμενη μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου.
Αυτή η χρονιά δεν ήταν εύκολη, αλλά ήταν απαραίτητη και γι' αυτό θα έχει πάντα μια ξεχωριστή θέση στη ζωή μου».
One of the purest and most sincere souls.— badosismo 🩷 (@_badosismo_) December 26, 2025
Thank you for this year and for the light you’ve brought 🩷 pic.twitter.com/JMc8Fo01Cj
