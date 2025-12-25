Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.
Η Ρεάλ Μαδρίτης παρακολουθεί τον Καρέτσα και η τιμή του είναι περίπου 30 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με την As
Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής βρίσκεται επίσης στη λίστα της Τσέλσι, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Άρσεναλ και της Μπάγερν
Φρενίτιδα επικρατεί στις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα.
Ο 18χρονος Έλληνας διεθνής βρίσκεται στη λίστα της Τσέλσι, της Παρί Σεν Ζερμέν, της Άρσεναλ και της Μπάγερν, όμως δημοσίευμα της As έρχεται να βάλει και τη Ρεάλ Μαδρίτης στο παιχνίδι.
Όπως αναφέρουν οι Ισπανοί, οι μερένγκες συγκαταλέγονται στις ομάδες που παρακολουθούν την περίπτωση του μεσοεπιθετικού της Γκενκ.
Αναλυτικά το δημοσίευμα της As:
«Ένα από τα πιο υποσχόμενα νεαρά ταλέντα της στιγμής είναι ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Ο 18χρονος Έλληνας ποδοσφαιριστής της Γκενκ προσελκύει το ενδιαφέρον πολλών ευρωπαϊκών συλλόγων.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μπάγερν Μονάχου, η Λίβερπουλ και η Παρί Σεν Ζερμέν έχουν επικοινωνήσει μαζί του για να ενημερωθούν για την κατάστασή του στον βελγικό σύλλογο. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 και η ρήτρα αποδέσμευσής του αναμένεται να κυμαίνεται μεταξύ 30 και 40 εκατομμυρίων ευρώ.
Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια άλλη ομάδα που παρακολουθεί την κατάστασή του».
