Γκενκ: Νέος προπονητής του Καρέτσα ο... πρώην του Τζόλη
Νίκι Χαγιέν Μπριζ Γκένκ

Τη συμφωνία της με τον Νίκι Χάγιεν για την ανάληψη της τεχνικής της ηγεσίας ανακοίνωσε η Μπριζ

Από το ένα «γαλανόλευκο» wonderkid, στο άλλο! Ο Νίκι Χάγιεν άλλαξε στρατόπεδο στο Βέλγιο δίχως να το σκεφτεί ιδιαίτερα. Πριν λίγο καιρό αποτέλεσε παρελθόν από την Κλαμπ Μπριζ παρά την κατά γενική ομολογία εξαιρετική δουλειά του, λόγω εσωτερικών διαφωνιών σχετικά με την ενίσχυση του ρόστερ.

Και μετά από αυτή την εξέλιξη δεν δίστασε να παραστρατήσει και να υπογράψει στην Γκενκ. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Καρέτσα ανακοίνωσε επίσημα την πρόσληψή του, χρίζοντάς τον διάδοχο του Τόρστεν Φινκ, που επίσης αποχώρησε πριν λίγο καιρό.

Ο Χάγιεν έκανε καταπληκτική δουλειά με τον Χρήστο Τζόλη, τον... εκτόξευσε και πλέον θα έχει την ευκαιρία να κάνει το ίδιο και με τον Καρέτσα.

Το αξιοσημείωτο, δε, είναι πως θα κάνει ντεμπούτο στην Γκενκ απέναντι στην Μπριζ, το Σάββατο, βγάζοντας νωρίς από τη μέση την... άβολη συνάντηση με την πρώην του. Κάπως έτσι, ένα ούτως ή άλλως πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι απέκτησε έξτρα «αλατοπίπερο».
