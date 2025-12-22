Αγγελόπουλοι για ΣΕΦ: «Ελπίζουμε πως σύντομα ο Ολυμπιακός θα μπει στο σπίτι που του αξίζει», βίντεο
Ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος μίλησαν στα βραβεία ΠΣΑΤ για την πορεία τους στον Ολυμπιακό και για το νέο ΣΕΦ

Ο ΠΣΑΤ στα ετήσια βραβεία του που φιλοξενήθηκαν στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά τίμησε την ΚΑΕ Ολυμπιακός για τα 100 χρόνια ζωής της. 

Το βραβείο παρέλαβαν οι πρόεδροι της ΚΑΕ Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος οι οποίοι μίλησαν για το νέο ΣΕΦ αλλά και για την πορεία τους στον Ολυμπιακό. 

Την βράβευση έκανε το μέλος της ΔΟΕ και παλαίμαχος πολίστας του Ολυμπιακού, Σπύρος Καπράλος. 

Αναλυτικά όσα δήλωσαν οι Γιώργος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος

«Η βράβευσή μας είναι ακόμα πιο τιμητική, γιατί έρχεται από εσάς τους δημοσιογράφους, που είστε οι πιο αυστηροί κριτές όλων. Είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που στα 100 χρόνια του Ολυμπιακού μπορέσαμε να πετύχουμε δυο πολύ σημαντικά επιτεύγματα.

Το πρώτο είναι το πρωτάθλημα Ελλάδας του 2025, που για εμάς είναι το πιο σημαντικό πρωτάθλημα στην ιστορία του Ολυμπιακού.

Το δεύτερο, είναι η μεγάλη συμφωνία για την παραχώρηση του ΣΕΦ στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Ελπίζουμε πως σύντομα θα μπορέσουμε να μπει ο Ολυμπιακός στο σπίτι του, στο σπίτι που του αξίζει»

