Ο Σπανούλης ήταν μόνος του στη συνέντευξη Τύπου της Μονακο: «Καλησπέρα στον κανέναν», δείτε βίντεο

Με χιούμορ αντιμετώπισε ο Έλληνας τεχνικός το γεγονός ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου μετά το Μονακό – Μπάγερν

Για μια ακόμα φορά δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος στη συνέντευξη Τύπου και ο Βασίλης Σπανούλης αστειεύτηκε μόνος του καλησπερίζοντας τον... κανέναν

Μόλις μπήκε στην αίθουσα Τύπου μετά τη νίκη της Μονακό επί της Μπάγερν, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος! Όπως είχε συμβεί και στο Παρίσι, τόσο με τον Πέδρο Μαρτίνεθ όσο και με τον Εργκίν Άταμαν.



Ο Έλληνας τεχνικός, αν και αρκετά αμήχανος, αντιμετώπισε χαριτολογώντας το εν λόγω σκηνικό λέγοντας χαρακτηριστικά στη συνέντευξη Τύπου: «Καλησπέρα στον... κανέναν εδώ! Δεν μπορώ να το καταλάβω. Για πρώτη φορά στην ζωή μου να μην υπήρχε ούτε ένας δημοσιογράφος. Συγχαρητήρια στην ομάδα μου για τη νίκη. Ευχαριστώ».

Και φυσικά δεν είπε κάτι περισσότερο και σηκώθηκε και έφυγε χωρίς κάνει κάποια άλλη δήλωση.
