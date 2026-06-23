Λιονέλ Μέσι, ο άνθρωπος των ρεκόρ: Δείτε βίντεο με τα 18 γκολ που έχει πετύχει σε Μουντιάλ

Στα 39 του χρόνια, ο αρχηγός της Αργεντινής κατέκτησε ακόμη μία κορυφή, καθώς με δύο γκολ χθες απέναντι στην Αυστρία αναδείχθηκε κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων