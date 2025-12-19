Τένις: Στο Φάληρο οι αγώνες της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup
Τένις: Στο Φάληρο οι αγώνες της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 7 και 8 Φεβρουαρίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do

Τένις: Στο Φάληρο οι αγώνες της Ελλάδας με το Μεξικό για το Davis Cup
Στο Φάληρο θα χτυπά η καρδιά του Davis Cup, καθώς η Ελλάδα υποδέχεται το Μεξικό στις 7 και 8 Φεβρουαρίου, στο πλαίσιο των play-offs του World Group I της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης εθνικών ομάδων στο τένις.

Το ραντεβού έχει δοθεί στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, εκεί όπου η εθνική ομάδα θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της με φόντο μια σπουδαία πρόκριση.

Το Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do του Φαλήρου, μια από τις εμβληματικές ολυμπιακές εγκαταστάσεις της Αθήνας, επιστρέφει στο προσκήνιο μέσα από τη διοργάνωση του Davis Cup. Ένας χώρος με έντονο αποτύπωμα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004, που τα τελευταία χρόνια έχει απομακρυνθεί από τις μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις, ενεργοποιείται ξανά μέσω ενός διεθνούς αγώνα υψηλού επιπέδου. Η επιλογή του γηπέδου για την αναμέτρηση Ελλάδα Μεξικό λειτουργεί ως ευκαιρία επανασύνδεσης μιας παλιάς ολυμπιακής εγκατάστασης με τον σύγχρονο αθλητισμό, αναδεικνύοντας τη δυναμική της και την ανάγκη για παρεμβάσεις που θα της επιτρέψουν να φιλοξενεί ξανά γεγονότα κύρους.

