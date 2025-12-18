Το κόλπο του Σαφόνοφ με την πετσέτα: Πώς ο ήρωας τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν απέκρουσε τέσσερα από τα πέντε πέναλτι εναντίον της Φλαμένγκο
Ματβέι Σαφόνοφ Παρί Σεν Ζερμέν Διηπειρωτικό Κύπελλο

Το κόλπο του Σαφόνοφ με την πετσέτα: Πώς ο ήρωας τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν απέκρουσε τέσσερα από τα πέντε πέναλτι εναντίον της Φλαμένγκο

Ο Ρώσος τερματοφύλακας χάρισε το Διηπειρωτικό Κύπελλο στην Παρί Σεν Ζερμέν κόντρα στη Φλαμένγκο, χρησιμοποιώντας ένα «σκονάκι» κρυμμένο σε μια πετσέτα για να σταματήσει τους Βραζιλιάνους

Το κόλπο του Σαφόνοφ με την πετσέτα: Πώς ο ήρωας τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν απέκρουσε τέσσερα από τα πέντε πέναλτι εναντίον της Φλαμένγκο
Η Παρί Σεν Ζερμέν έγραψε ιστορία κατακτώντας το Διηπειρωτικό Κύπελλο, προσθέτοντας έτσι έναν ακόμη τίτλο στη συλλογή της μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό κόντρα στη Φλαμένγκο. Αν και ο Κβαρατσχέλια άνοιξε το σκορ και ο Ζορζίνιο ισοφάρισε για τους Βραζιλιάνους, ο απόλυτος πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Ματβέι Σαφόνοφ.

Ο Λουίς Ενρίκε επέλεξε να εμπιστευτεί τον Ρώσο γκολκίπερ αντί του Σεβαλιέ (που αποκτήθηκε το καλοκαίρι για να αντικαταστήσει τον Ντοναρούμα) και η απόφασή του δικαιώθηκε με τον πιο θεαματικό τρόπο στη διαδικασία των πέναλτι.

Το μυστικό σημείωμα στην πετσέτα

Πριν ξεκινήσει η ρώσικη ρουλέτα από την άσπρη βούλα, οι κάμερες κατέγραψαν τον Σαφόνοφ να τρέχει στον πάγκο προς τον προπονητή τερματοφυλάκων. Εκεί, πήρε μια πετσέτα, μέσα στην οποία ήταν κρυμμένο ένα χαρτί με μια λεπτομερή ανάλυση των παικτών της Φλαμένγκο: το καλό τους πόδι, τις συνήθειές τους και τις αγαπημένες τους γωνίες εκτέλεσης.




Το απίστευτο «4 στα 5»

Οπλισμένος με αυτές τις πληροφορίες, ο Σαφόνοφ πραγματοποίησε μια εμφάνιση που θα μείνει στην ιστορία καθώς δέχθηκε γκολ μόνο στην πρώτη εκτέλεση από τον Ντε Λα Κρουζ και στην συνέχεια, απέκρουσε τέσσερα συνεχόμενα πέναλτι των Σαούλ, Πέντρο, Περέιρα και Αραούχο!

Παρά τις αποτυχίες των Ντεμπελέ και Μπαρκολά από την άσπρη βούλα, οι επεμβάσεις του Σαφόνοφ ήταν αρκετές για να στείλουν τους Πρωταθλητές Ευρώπης στην κορυφή του κόσμου. Η «μαγική» πετσέτα του Ρώσου αποδείχθηκε το πιο πολύτιμο εργαλείο για την ολοκλήρωση μιας ονειρικής σεζόν για τους Παριζιάνους.


