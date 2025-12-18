Αντετοκούνμπο και Καραλής υποψήφιοι για τον τίτλο του κορυφαίου αθλητή της χρονιάς στην Ελλάδα

Μάχη πόλο και μπάσκετ στις περισσότερες κατηγορίες - Την Δευτέρα η εκδήλωση του ΠΣΑΤ στην οποία θα ανακοινωθούν οι νικητές





Την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου (18:30) στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά θα πραγματοποιηθεί η ετήσια εκδήλωση του ΠΣΑΤ (Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αθλητικού Τύπου) για την ανάδειξη των κορυφαίων αθλητών, αθλητριών και ομάδων του 2025.Στους άνδρες υποψήφιοι είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο , ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Στέφανος Ντούσκος . Στις γυναίκες υποψήφιες είναι οι αδελφές Ελευθερία και Βασιλική Πλευρίτου και η Μαρία Πρεβολαράκη ενώ για την ομάδα της χρονιάς στην τριάδα είναι οι εθνικές πόλο (άνδρες-γυναίκες) και η εθνική μπάσκετ ανδρών. Για τον τίτλο του προπονητή της χρονιάς είναι επικρατέστεροι οι Χάρης Παυλίδης, Θοδωρής Βλάχος (πόλο) και ο Βασίλης Σπανούλης.Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2.ΑΝΤΕΤΟΚΟΥΝΜΠΟ Γιάννης (καλαθοσφαίριση)ΚΑΡΑΛΗΣ Εμμανουήλ (στίβος)ΝΤΟΥΣΚΟΣ Στέφανος (κωπηλασία)Κουγιουμτσίδης Γιώργος (πάλη): 91. 5. Πετρούνιας Λευτέρης (ενόργανη γυμναστική): 55, 6. Χρήστου Απόστολος (κολύμβηση): 46, 7. Κουρουγκλιέφ Νταουρέν (πάλη): 15, 8. Κακουλάκης Βασίλης (κολύμβηση): 5, 9. Χαλκιαδάκης Χαράλαμπος (σκοποβολή): 5, 10. Ανδριαδάκης Φίλιππος (κολύμβηση): 4, 11. Κακουλάκης Νίκος (κολύμβηση): 4, 12. Αθανασιάδης Καούδης Άγγελος (κωπηλασία): 4, 13. Σεχίδης Φίλιππος (μοντέρνο πένταθλο): 4, 14. Παππάς Νικόλαος (ιστιοπλοϊα): 4, 15. Ντούμας Ευάγγελος Ευφραίμ (ιστιοπλοϊα): 3, 16. Σίσκος Απόστολος (κολύμβηση): 3, 17. Χουρδάκης Κωνσταντής (κολύμβηση): 3, 18. Αργυράκης Χρήστος (καράτε): 3, 19. Μαυρομμάτης Νίκος (σκοποβολή): 3, 20. Νικολαντωνάκης Ευφραίμ (σκοποβολή): 3, 21. Κολιτσόπουλος Αρίωνας (πάλη): 2, 22. Δημόπουλος Στέφανος (κανόε καγιάκ): 2, 23. Ξένος Χρήστος Στέφανος (καράτε): 1, 24. Μπαλιώτης Γιώργος (καράτε): 1.ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Βασιλική (υδατοσφαίριση)ΠΛΕΥΡΙΤΟΥ Ελευθερία (υδατοσφαίριση)ΠΡΕΒΟΛΑΡΑΚΗ Μαρία (πάλη)Τριχά Φωτεινή (υδατοσφαίριση): 88, 5. Κατζουράκη Εμμανουέλα (σκοποβολή): 74, 6. Ξενάκη Έλενα (υδατοσφαίριση): 57, 7. Τζένγκο Ελίνα (στίβος): 56, 8. Εμμανουηλίδου Πολυνίκη (στίβος): 38, 9. Βασιλάκη Άρτεμις (κολύμβηση): 35, 10. Σταματοπούλου Ιωάννα (υδατοσφαίριση): 32, 11. Δαμασιώτη Γεωργία (κολύμβηση): 32, 12. Γεωργιάδου Δέσποινα (ξιφασκία): 32, 13. Στρατουδάκη Μαρία (άρση βαρών): 26, 14. Κυδωνάκη Κυριακή (καράτε): 17, 15. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) (κωπηλασία): 17, 16. Τελτσίδου Ελισάβετ (τζούντο): 16, 17. Γκίκα Ερμιόνη (ιστιοπλοϊα): 12, 18. Λυκομήτρου Βάλια (κωπηλασία): 11, 19. Ραφαηλίδου Μαρία (στίβος): 9, 20. Πατσούρα Μαρία Ίλια (μοντέρνο πένταθλο): 9, 21. Μυτιληναίου Ιόλη (ιππασία): 9, 22. Μαρκαντωνάκη Άννα Μαρία (σκοποβολή): 8, 23. Διαβάτη Ελένη (κωπηλασία): 5, 24. Καραβασίλη Ισμήνη Μαρία (καλλιτεχνική κολύμβηση): 3, 25. Κουρούση Άννα Καλλιόπη (Αλίνα) (ξιφασκία): 2.ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΔΡΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ



ΕΘΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗ



Ολυμπιακός Άνδρες Ποδόσφαιρο: 48, 5. ΑΕΚ Γυναίκες ποδόσφαιρο: 30, 6. ΠΑΟΚ Άνδρες Καλαθοσφαίριση: 16, 7. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) & Λυκομήτρου Βάλια (κωπηλασία): 16, 8. Εθνική Άνδρες Βόλεϊ: 14, 9. Αλεξόγλου Ελένη & Πασχαλάκη Μυρτώ (μπιτς βόλεϊ): 12, 10. Εθνική Γυναίκες Βόλεϊ: 11, 11. Παναθηναϊκός Άνδρες Καλαθοσφαίριση: 11, 12. Κοντού Δήμητρα Ελένη (Μηλένα) & Φίτσιου Ζωή (κωπηλασία): 9, 13. Εθνική Νέων Γυναικών U20 Υδατοσφαίριση: 7, 14. Μουρατίδου Πασχαλίνα & Λιόλιου Γαβριέλα (κωπηλασία): 6, 15. Ολυμπιακός Γυναίκες καλαθοσφαίριση: 5, 16. Μουρατίδου Πασχαλίνα & Διαβάτη Ελένη (κωπηλασία): 5, 17. Φίτσιου Ζωή & Αναστασιάδου Ευαγγελία (κωπηλασία): 5, 18. Ομαδικό Ανδρών σκοποβολή: 4, 19. Εθνική Άνδρες Γκολφ: 3, 20. Εθνική Γυναίκες Καλλιτεχνική Κολύμβηση: 3, 21. Εθνική Άνδρες Πινγκ Πονγκ: 2, 22. Ολυμπιακός Έφηβοι ποδόσφαιρο: 2, 23. Γιαννούλης Κωνσταντίνος & Μουσελίμης Ιάσονας (κωπηλασία): 1.



Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ είναι οι:



ΒΛΑΧΟΣ Θοδωρής (υδατοσφαίριση)



ΠΑΥΛΙΔΗΣ Χάρης (υδατοσφαίριση)



ΣΠΑΝΟΥΛΗΣ Βασίλης (καλαθοσφαίριση)



Καραλής Χαράλαμπος & Στεπάνσκι Μαρτσίν (στίβος): 104, 5. Μεντιλίμπαρ Χοσέ Λουίς (ποδόσφαιρο): 77, 6. Ποστιλιόνε Τζιάνι (κωπηλασία): 52, 7. Αταμάν Εργκίν (καλαθοσφαίριση): 32, 8. Μπαρτζώκας Γιώργος (καλαθοσφαίριση): 25, 9. Ιακωβίδης Θέμης (πάλη): 16, 10. Σαλαβαντάκης Γιώργος (σκοποβολή): 16, 11. Σουρδής Γιώργος (κολύμβηση): 12, 12. Μποτσκαριώβ Γιώργος (στίβος): 8, 13. Βελέντζας Παναγιώτης (κολύμβηση): 6, 14. Ράφτης Δημήτρης (ενόργανη γυμναστική): 5, 15. Καλλιτσάρης Τάσος (κολύμβηση): 4, 16. Μπακούση Βάνα (κολύμβηση): 4, 17. Οικονόμου Άκης (κολύμβηση): 3, 18. Δαμασιώτης Γιώργος (κολύμβηση): 2, 19. Ζαφειριάδης Στέφανος (κολύμβηση): 2, 20. Παριγέι Μοησέν (πάλη): 2.



Οι τρεις επικρατέστεροι για τον τίτλο του ΚΟΡΥΦΑΙΟΥ ΑΘΛΗΤΗ με Αναπηρία είναι οι:



ΓΚΑΒΕΛΑΣ Αθανάσιος (στίβος)



ΛΙΟΤΣΟΣ Παύλος (ταεκβοντό κωφών)



ΤΣΑΠΑΤΑΚΗΣ Αντώνης (κολύμβηση)



Μιλάνος Νικόλαος Κυπριανός (ταεκβοντό): 58, 5. Μιχαλεντζάκης Δημοσθένης (κολύμβηση): 56, 6. Ιωσηφίδης Νίκος (πάλη κωφών): 56, 7. Κωνσταντινίδης Αθανάσιος (στίβος): 41, 8. Κουλούμογλου Πασχάλης (άρση βαρών): 27, 9. Αβραμίδης Ιωάννης (στίβος): 21, 10. Σκούρτης Αλέξανδρος Διαμαντής (στίβος): 13, 11. Τζούνης Κωνσταντίνος (στίβος): 11, 12. Τουρκοχωρήτης Κωνσταντίνος (στίβος): 4.



Οι τρεις επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΑΘΛΗΤΡΙΑΣ με Αναπηρία είναι οι:



ΚΟΡΟΚΙΔΑ Δήμητρα (τακεβοντό)



ΜΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ Λήδα Μαρία (στίβος)



ΝΕΣΤΟΡΑ Ελένη (ταεκβοντό)



Πασχαλίδου Θεοδώρα (τζούντο): 155, 5. Γιαλλούρου Αλεξάνδρα (ταεκβοντό κωφών): 67.



Οι δύο επικρατέστερες για τον τίτλο της ΚΟΡΥΦΑΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Αθλητών με Αναπηρία είναι οι:



ΕΘΝΙΚΗ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΩΦΩΝ ΑΝΔΡΩΝ



ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ Γρηγόρης & ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ Δήμητρα (μπότσια)



Η εκδήλωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων και του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά.

