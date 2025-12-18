Το παραμύθι των γιορτών ζωντανεύει μαγευτικά στα Divani Collection Hotels και μας χαρίζει αξέχαστες στιγμές γεμάτες θαλπωρή και λάμψη
Η ΔΕΑΒ τιμώρησε με μία αγωνιστική την έδρα της ΚΑΕ ΑΕΚ
Η ποινή επιβλήθηκε για παράβαση στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό
Χωρίς κόσμο θα υποδεχθεί η ΑΕΚ τον Άρη (27/12) στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL μετά την τιμωρία που της επέβαλλε η ΔΕΑΒ για τη συμπεριφορά της στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό (13/12).
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ:
«Η Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:
α) την Έκθεση Συμβάντων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής,
β) το βιντεοληπτικό υλικό των καμερών του ηλεκτρονικού συστήματος εποπτείας της
αθλητικής εγκατάστασης,
γ) τις Εκθέσεις Παρατηρητών της διοργανώτριας αρχής,
από τα οποία προκύπτει ότι, κατά τη διάρκεια του αγώνα καλαθοσφαίρισης ΑΕΚ ΚΑΕ - ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΚΑΕ, στις 13/12/2025, στο Κλειστό Γυμναστήριο “SUNEL ARENA», για το πρωτάθλημα STOIXIMAN GBL της ΕΣΑΚΕ, περιόδου 2025-2026 και ειδικότερα δύο λεπτά και πενήντα τέσσερα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη αυτού, άγνωστος δράστης στο επάνω διάζωμα της θύρας των οργανωμένων οπαδών της γηπεδούχου ομάδας προέβη στην αφή και καύση ενός καπνογόνου,
επέβαλε με την υπ’ αριθμό 55/2025 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας καλαθοσφαίρισης ανδρών της ΑΕΚ ΚΑΕ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών, σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.
Εφαρμογή άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105του ν. 5224/2025»
