Προμηθέας - Ρίτας 111-95: Στα play in του BCL με φοβερή ανατροπή οι Πατρινοί, βίντεο
Προμηθέας - Ρίτας 111-95: Στα play in του BCL με φοβερή ανατροπή οι Πατρινοί, βίντεο

Ο Προμηθέας Πατρών βρέθηκε πίσω στο σκορ με 17 πόντους (25-42) αλλά επέστρεψε και προκρίθηκε

Προμηθέας - Ρίτας 111-95
Αν και βρέθηκε να χάνει με 17 πόντους διαφορά, ο Προμηθέας Πάτρας πραγματοποίησε τρομερή αντεπίθεση, νίκησε τη Ρίτας με 111-95 και προκρίθηκε στα Play In του BCL!

Προμηθέας - Ρίτας: Ο αγώνας

Η Ρίτας μπήκε πολύ πιο δυνατά στο παιχνίδι και έδειξε να ελέγχει απόλυτα το ματς παίζοντας πολύ καλό μπάσκετ και με επιθετικό πλουραλισμό. Είναι χαρακτηριστικό ότι βρέθηκε να προηγείται με 17 πόντους διαφορά (13-30) έχοντας κυριαρχήσει στο κλειστό «Δ. Τόφαλος» της Πάτρας. Το δεκάλεπτο έκλεισε στο +14 (18-32) για τους Λιθουανούς οι οποίοι είχαν επιβάλλει πλήρως τον ρυθμό τους. Το +17 για την Ρίτας (25-42) εξανεμίστηκε έως το τέλος του ημιχρόνου (52-54), καθώς ο Προμηθέας είχε πραγματοποιήσει την δική του αντεπίθεση για να επιστρέψει στο ματς.

Είναι χαρακτηριστικό ότι το επιμέρους των Πατρινών έφτασε στο... εκπληκτικό 48-18 έχοντας αλλάξει ολοκληρωτικά την εικόνα του αγώνα! Συγκεκριμένα πήραν προβάδισμα με 13 πόντους διαφορά (73-60 στο 25') όντας κυρίαρχοι του παρκέ. Έκτοτε δεν κοίταξαν ποτέ πίσω. Με τον φοβερό και τρομερό Ρομπ Γκρέι (30π.) να το... παίρνει πάνω του και τους Χάρις, Μπαζίνα να ακολουθούν, ο Προμηθέας διατήρησε το προβάδισμα και είχε σταθερά διψήφια διαφορά (93-81 στο 33') στο σκορ. Έκτοτε όχι μόνο δεν κοίταξε πίσω αλλά έφτασε στο σημείο να σημειώσει και 111 πόντους!

Τα δεκάλεπτα: 18-32, 52-54, 87-76, 111-95.

