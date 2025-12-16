Σολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Μπλακ άουτ στην 4η περίοδο και ανώδυνη ήττα για την Ένωση, βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα Σολνόκι Basketball Champions League

Σολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Μπλακ άουτ στην 4η περίοδο και ανώδυνη ήττα για την Ένωση, βίντεο

Η ΑΕΚ έβαλε μόλις 8 πόντους στην τελευταία περίοδο αλλά η ήττα της στην Ουγγαρία δεν άλλαξε την πρωτιά στον όμιλο του BCL

Σολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Μπλακ άουτ στην 4η περίοδο και ανώδυνη ήττα για την Ένωση, βίντεο
1 ΣΧΟΛΙΟ

H Ένωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του BCL παρόλο που έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και πλέον περιμένει τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση, αφού προκρίθηκε απευθείας στους «16». Η ομάδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε στην αγγαρεία με τη Σολνόκι και ηττήθηκε με 80-69.

Για την ΑΕΚ ο Αρμς μέτρησε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ο Κατσίβελης πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα, έχοντας 24 πόντους και 15 ασίστ. Ο Σκινς είχε 19 με 11 ριμπάουντ.


Η Βασίλισσα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με 5 νίκες και 1 ήττα και προετοιμάζεται για τους «16». Στο 3-3 η Σολνόκι που θα έχει πλεονέκτημα έδρας στο play in.

Το ματς: Σολνόκι - ΑΕΚ

Η Σολνόκι ξεκίνησε καλύτερα το ματς και ο Γκνιάρσκι έκανε το 12-4 στο 4΄. Ο Αρμς σκόραρε για την ΑΕΚ που δυσκολευόταν αρκετά στο ξεκίνημα και έκανε το 15-8, δίνοντας ανάσα στην Βασίλισσα με 4 σερί πόντους. Ο Σκορδίλης μείωσε σε 18-14, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

O Aρμς συνέχισε εντυπωσιακά και έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ με 20-21 στις αρχές του δεύτερο δεκαλέπτου. Ο Κρνιάσκι έφτασε τους 10 πόντους για τη Σολνοκι και έγραψε το 24-21 για τους γηπεδούχους με γρήγορο 4-0. Ο Πετσάρσκι ισοφάρισε για το 30-30 στο 15' και έφτασε τους 5 πόντους. Ο Φλιώνης με τρίποντο έκανε το 35-39 στο 17'. Ο Κατσίβελης διαμόρφωσε το 40-46 στο ημίχρονο με buzzer beater τρίποντο.

H AEK δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ρούντνερ έκανε το 54-48 στο 25' με τρίποντο. Ο Βράμπατς σκόραρε από κοντά για το 60-56 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 62-61 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με ένα σερί 9-0, η Σολνόκι έγραψε το 71-61 με τον Σκινς στο 33'. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις επιθετικά και η Σολνόκι έκανε το 80-63 με τον Σκινς στο 37' για να κλειδώσει τη νίκη των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69

Ο MVP: Ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα με 24 πόντους και 15 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αρμς είχε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ 13 μέτρησε και ο Κατσίβελης. Ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η ΑΕΚ έβαλε μόλις 8 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Πηγή: www.gazzetta.gr 

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης