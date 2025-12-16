Σολνόκι - ΑΕΚ 80-69: Μπλακ άουτ στην 4η περίοδο και ανώδυνη ήττα για την Ένωση, βίντεο

H Ένωση τερμάτισε στην πρώτη θέση του ομίλου του BCL παρόλο που έκανε κακή εμφάνιση στην Ουγγαρία και πλέον περιμένει τους αντιπάλους της στην επόμενη φάση, αφού προκρίθηκε απευθείας στους «16». Η ομάδα του Σάκοτα δεν τα κατάφερε στην αγγαρεία με τη Σολνόκι και ηττήθηκε με 80-69.

Για την ΑΕΚ ο Αρμς μέτρησε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ο Κατσίβελης πρόσθεσε 13 πόντους, ενώ ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα, έχοντας 24 πόντους και 15 ασίστ. Ο Σκινς είχε 19 με 11 ριμπάουντ.





Η Βασίλισσα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στον όμιλο με 5 νίκες και 1 ήττα και προετοιμάζεται για τους «16». Στο 3-3 η Σολνόκι που θα έχει πλεονέκτημα έδρας στο play in.

Το ματς: Σολνόκι - ΑΕΚ

Η Σολνόκι ξεκίνησε καλύτερα το ματς και ο Γκνιάρσκι έκανε το 12-4 στο 4΄. Ο Αρμς σκόραρε για την ΑΕΚ που δυσκολευόταν αρκετά στο ξεκίνημα και έκανε το 15-8, δίνοντας ανάσα στην Βασίλισσα με 4 σερί πόντους. Ο Σκορδίλης μείωσε σε 18-14, ένα λεπτό πριν το τέλος της πρώτης περιόδου.

O Aρμς συνέχισε εντυπωσιακά και έδωσε προβάδισμα στην ΑΕΚ με 20-21 στις αρχές του δεύτερο δεκαλέπτου. Ο Κρνιάσκι έφτασε τους 10 πόντους για τη Σολνοκι και έγραψε το 24-21 για τους γηπεδούχους με γρήγορο 4-0. Ο Πετσάρσκι ισοφάρισε για το 30-30 στο 15' και έφτασε τους 5 πόντους. Ο Φλιώνης με τρίποντο έκανε το 35-39 στο 17'. Ο Κατσίβελης διαμόρφωσε το 40-46 στο ημίχρονο με buzzer beater τρίποντο.

H AEK δεν μπήκε καλά στο δεύτερο ημίχρονο και ο Ρούντνερ έκανε το 54-48 στο 25' με τρίποντο. Ο Βράμπατς σκόραρε από κοντά για το 60-56 λίγο πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ απάντησε για το 62-61 στο τέλος του δεκαλέπτου.

Με ένα σερί 9-0, η Σολνόκι έγραψε το 71-61 με τον Σκινς στο 33'. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να βρει λύσεις επιθετικά και η Σολνόκι έκανε το 80-63 με τον Σκινς στο 37' για να κλειδώσει τη νίκη των γηπεδούχων.

Τα δεκάλεπτα: 20-18, 40-46, 62-61, 80-69

Ο MVP: Ο Κρνιάσκι έκανε ματσάρα με 24 πόντους και 15 ασίστ.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Αρμς είχε 15 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ 13 μέτρησε και ο Κατσίβελης. Ο Σκορδίλης είχε 8 πόντους με 9 ριμπάουντ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Η ΑΕΚ έβαλε μόλις 8 πόντους στο τέταρτο δεκάλεπτο.



