Γουόκαπ για το ρεκόρ του με 16 ασίστ: «Δεν είχα ιδέα, είδα τα στατιστικά μετά το ματς»

Ο Αμερικανός πλέι μέικερ του Ολυμπιακού στο ματς εναντίον του Περιστερίου μοίρασε 16 ασίστ και έγινε ο παίκτης με τις περισσότερες τελικές πάσες σε έναν αγώνα για λογαριασμό των ερυθρολεύκων





«Δεν ήξερα ούτε πόσες είχα κατά τη διάρκεια του αγώνα, ούτε ποιο είναι το ρεκόρ» ανέφερε σχετικά ο Γουόκαπ.







Μάλιστα, το ρεκόρ αυτό ήρθε σε ένα παιχνίδι που ο Γουόκαπ ήταν αλάνθαστος, κάτι που μοιάζει... ρομποτικό.



Ο Τόμας Γουόκαπ λίγο μετά την απίθανη επίδοσή του μίλησε στο olympiacosbc.gr για το πώς νιώθει μετά το ρεκόρ, τη σημασία του να φτάνεις σε έναν τέτοιο αριθμό ασίστ δίχως λάθος, καθώς και το πώς βλέπει την κυκλοφορία της ομάδας και τον ρόλο του μετά την άφιξη του Μόντε Μόρις.



Πότε συνειδητοποίησες ότι έσπασες το All-Time ρεκόρ του Ολυμπιακού;







Είναι φανταστικό να βρίσκομαι σε μια τέτοια ιστορική λίστα ενός συλλόγου, όπως ο Ολυμπιακός».



Άρα δεν είχες στοχεύσει στον αριθμό «16» κατά τη διάρκεια του αγώνα;



«Όχι, όχι, δεν είχα ιδέα, αλήθεια. Ούτε πόσες είχα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πίστευα 12-13 αλλά όταν είδα το «16» στα στατιστικά ήμουν λίγο σοκαρισμένος».



Στα τελευταία δύο παιχνίδια έχεις μοιράσει 26 ασίστ χωρίς να κάνεις ούτε ένα λάθος. Πώς είναι αυτό καν δυνατό;



Είχαμε ένα ζόρικο ξεκίνημα στη σεζόν και τώρα αρχίζουμε να γινόμαστε λίγο καλύτεροι σε αυτό το κομμάτι.



Αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται, όχι μόνο στα δικά μου νούμερα, αλλά και σε αυτά της ομάδας».



Στην αρχή της σεζόν ο Ολυμπιακός δυσκολευόταν κάπως στην αναλογία ασίστ/λαθών. Πιστεύεις ότι είναι απλά θέμα χρόνου να βελτιωθεί η ομάδα σε αυτό το κομμάτι;



«Ναι, έχουμε αλλάξει μερικά πράγματα όσον αφορά τις πεντάδες μας και ακόμα αλλάζουμε πράγματα προκειμένου να βρούμε το σωστό τόνο.



Δεν είναι τόσο εύκολο να ξεκινάς μια σεζόν και όλα να είναι τέλεια. Με τον χρόνο όμως, το βρίσκεις.



Κάποιες φορές τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά μέχρι να το βρεις, αλλά κάποιες άλλες πηγαίνουν εξαιρετικά καλά.



Εμείς πρέπει τώρα να συνεχίσουμε να επαναλαμβάνουμε τα πράγματα που πηγαίνουν καλά και νομίζω ότι έχουμε αρχίσει να το κάνουμε».



Ο Ολυμπιακός απέκτησε έναν ακόμα master της αναλογίας ασίστ/λαθών, τον Μόντε Μόρις και πολλοί πιστεύουν ότι με την παρουσία του, θα σε απελευθερώσει κι άλλο αγωνιστικά; Συμφωνείς;



«Σίγουρα. Ανυπομονώ να παίξω μαζί του και θεωρώ ότι η παρουσία του θα μας χαρίσει ακόμη καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, ακόμη περισσότερες πάσες.



Έχει εξαιρετική αίσθηση του παιχνιδιού και αυτό δεν είναι εύκολο να το βρεις.



Το να έναν ακόμη τέτοιο παίκτη στο παρκέ θα κάνει τη ζωή όλων πιο εύκολη και αυτό είναι που προσπαθούμε να κάνουμε.



Να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή του Μίλου, του Σάσα, του Εβάν, του Τάιλερ, του Άλεκ. Όλων των σκόρερ μας.



Δεν θέλουμε να δουλεύουν τόσο σκληρά για να σκοράρουν, αλλά να τους κάνουμε τη ζωή πιο εύκολη».



Κλείνοντας θέλω να μου αναφέρεις την σημαντικότερη assist σου αυτά τα χρόνια στον Ολυμπιακό τόσο στο γήπεδο, όσο και έξω από αυτό.



«Όσον αφορά τους αγώνες είναι πολύ δύσκολο να σκεφτώ. Ίσως επανέλθω κάποια στιγμή αν μου έρθει κάτι.



Εκτός γηπέδου όμως, η σημαντικότερη assist που δίνω είναι να προτείνω εστιατόρια στους συμπαίκτες μου.



Όταν έρχεται ένας νέος παίκτης στην ομάδα ξέρω καλά πώς να τον κατευθύνω για να βρει αυτό που θέλει».