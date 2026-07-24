Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδειούχοι για τα νησιά
Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδειούχοι για τα νησιά
Ουρές έξω από τα πλοία - Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% στους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς
Ουρές σχηματίζονται και σήμερα έξω από τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς χιλιάδες αδειούχοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με προορισμό τα νησιά.
Για τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να πραγματοποιούν συνεχείς αναχωρήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση.
Το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, καθώς η αυξημένη κίνηση προκαλεί καθυστερήσεις τόσο στην πρόσβαση όσο και κατά την επιβίβαση στα πλοία.
Για τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να πραγματοποιούν συνεχείς αναχωρήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση.
Το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, καθώς η αυξημένη κίνηση προκαλεί καθυστερήσεις τόσο στην πρόσβαση όσο και κατά την επιβίβαση στα πλοία.
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