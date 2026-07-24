Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδειούχοι για τα νησιά
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμάνι Πειραιά Λιμάνι Ραφήνας Άδεια

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδειούχοι για τα νησιά

Ουρές έξω από τα πλοία - Οι πληρότητες αγγίζουν το 100% στους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς

Το αδιαχώρητο στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, με γεμάτα πλοία φεύγουν οι αδειούχοι για τα νησιά
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ουρές σχηματίζονται και σήμερα έξω από τα πλοία στα λιμάνια του Πειραιά και της Ραφήνας, καθώς χιλιάδες αδειούχοι αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με προορισμό τα νησιά.

Για τους πιο δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, οι πληρότητες αγγίζουν το 100%, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να πραγματοποιούν συνεχείς αναχωρήσεις προκειμένου να εξυπηρετήσουν την αυξημένη ζήτηση.



Το πρώτο μεγάλο κύμα εξόδου αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο. Οι ταξιδιώτες καλούνται να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, καθώς η αυξημένη κίνηση προκαλεί καθυστερήσεις τόσο στην πρόσβαση όσο και κατά την επιβίβαση στα πλοία.


3 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Οι βάσεις 2026 ανακοινώθηκαν. Τώρα ξεκινά η πραγματική επιλογή.

Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν  στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.

Nova more: H νέα, πρόταση που ενώνει Ιnternet, Σταθερή, Κινητή και υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη!

Στην εποχή των συνδυαστικών προγραμμάτων, οι καταναλωτές δεν αναζητούν απλώς χαμηλότερες χρεώσεις, αλλά ολοκληρωμένες προτάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα και τους κάνουν να νιώθουν ότι βρίσκονται στο επίκεντρο της εξυπηρέτησης.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης