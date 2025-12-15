Εκεί όπου τα δώρα αποκτούν ιστορία, οι στιγμές γίνονται πιο ζεστές και η οικογένεια βρίσκει ξανά τη χαρά της δημιουργίας.
Ο Λούκα Ζιντάν θα αγωνιστεί στο Κόπα Άφρικα με την Εθνική Αλγερίας
Ο 27χρονος τερματοφύλακας, γιος του αρχηγού της Εθνικής Γαλλίας Ζινεντίν Ζιντάν, θα αγωνιστεί για πρώτη φορά σ' ένα μεγάλο τουρνουά
Ο Ζινεντίν Ζιντάν έγραψε ιστορία με τη φανέλα της Εθνικής Γαλλίας οδηγώντας τους τρικολόρ τόσο στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου (το 1998, ενώ έπαιξε και στον τελικό του 2006 όπου αποβλήθηκε για την κουτουλιά στον Ματεράτσι) όσο και του Euro (το 2000).
Ο «Ζιζού» είδε και τους τέσσερις γιους του να ακολουθούν τα βήματα του, χωρίς όμως κανείς να μπορέσει να πλησιάσει το επίπεδο του, με τον δευτερότοκο Λούκα να επιλέγει να αγωνιστεί ως τερματοφύλακας. Μικρός, συμμετείχε με την Εθνική Γαλλίας Κ17 στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, αλλά ποτέ δεν κλήθηκε στη μεγάλη Εθνική και τον περασμένο Σεπτέμβριο άλλαξε αθλητική υπηκοότητα επιλέγοντας να αγωνιστεί με την Εθνική Αλγερίας απ' όπου κατάγεται ο πατέρας του.
Ο 27χρονος πορτιέρε, που από το 2024 αγωνίζεται στη Γρανάδα, τον περασμένο Οκτώβριο κλήθηκε για πρώτη φορά και μάλιστα αγωνίστηκε βασικός στον αγώνα κόντρα στην Ουγκάντα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 και τώρα είδε το όνομα του να συμπεριλαμβάνεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που θα αγωνιστούν στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής (Κόπα Άφρικα) το οποίο θα φιλοξενηθεί στο Μαρόκο από τις 21 Δεκεμβρίου έως τις 18 Ιανουαρίου.
