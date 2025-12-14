Η τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη αλλά και οι πρωτοπόρες επιχειρήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στην αγροτική παραγωγή, συνδυάζοντας την αποδοτικότητα, με τη βιωσιμότητα και την παραγωγή με την αειφορία. Διότι η γεωργία του 21ου αιώνα οφείλει να είναι έξυπνη.
Τζόλης: Δυο γκολ, ασίστ κι ανάποδο ψαλίδι στην πεντάρα της Μπριζ
Τρομερή εμφάνιση από τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος με δυο γκολ (το ένα με ψαλιδάκι) κι ασίστ υπέγραψε το 5-1 της Μπριζ επί της Ντέντερ και την έστειλε στο -2 από την κορυφή
Όταν έχει κέφια... άντε πιάστε τον. Κι απέναντι στην Νταντέρ ο Χρήστος Τζόλης είχε μπόλικα! Σε ένα σημείο όπου η Μπριζ κυνηγούσε στο σκορ, ο Έλληνας επιθετικός γύρισε το ματς με δυο γκολ - το ένα με αριστοτεχνικό ψαλιδάκι - και με ασίστ στο φινάλε υπέγραψε τη νίκη των φιλοξενούμενων με 5-1 που βρέθηκαν στο -2 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.
Το προβάδισμα των γηπεδούχων με το γκολ 23χρονος επέστρεψε με δίψα για ακόμα περισσότερα στο β΄μέρος και στο 50΄τελικά ολοκλήρωσε την ανατροπή με απίθανο ψαλιδάκι για το 2-1. Η ντοπιέτα του Τζόλη απλοποίησε το έργο των φιλοξενούμενων, οι οποίοι στα λεπτά που ακολούθησαν σφράγισαν τη νίκη κι έφτασαν στο ευρύ 4-1 με δυο γκολ του Φερμάντ που πήρε την σκυτάλη από τον Τζόλη και σκόραρε δις εντός τεσσάρων λεπτών (69΄-73΄).
Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Στάνκοβιτς στις καθυστερήσεις από ασίστ του κεφάτου Τζόλη, ο οποίος τα έκανε όλα απέναντι στην ουραγό του βελγικού πρωταθλήματος και διατήρησε την ομάδα του σε τροχιά κορυφής.
Christos Tzolis — Man of the Match vs Dender (Belgian Pro League) 🔵⚫️— 𝙆𝙞𝙣𝙜 𝙑𝙖𝙨𝙞𝙡𝙤𝙥𝙞𝙩𝙖 👑 (@KingVasilopita) December 14, 2025
— 2 goals, 1 assist
— 1.07 xG, 0.56 xA
— 3 chances created (most in the match)
— 6 passes into the final third
— 6/7 accurate crosses (!)
— 9.4 FotMob rating#ClubBrugge | #EthnikiOmada pic.twitter.com/XnhCepxapb
