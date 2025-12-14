Τζόλης: Δυο γκολ, ασίστ κι ανάποδο ψαλίδι στην πεντάρα της Μπριζ
Χρήστος Τζόλης Κλαμπ Μπριζ

Τζόλης: Δυο γκολ, ασίστ κι ανάποδο ψαλίδι στην πεντάρα της Μπριζ

Τρομερή εμφάνιση από τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος με δυο γκολ (το ένα με ψαλιδάκι) κι ασίστ υπέγραψε το 5-1 της Μπριζ επί της Ντέντερ και την έστειλε στο -2 από την κορυφή

Όταν έχει κέφια... άντε πιάστε τον. Κι απέναντι στην Νταντέρ ο Χρήστος Τζόλης είχε μπόλικα! Σε ένα σημείο όπου η Μπριζ κυνηγούσε στο σκορ, ο Έλληνας επιθετικός γύρισε το ματς με δυο γκολ - το ένα με αριστοτεχνικό ψαλιδάκι - και με ασίστ στο φινάλε υπέγραψε τη νίκη των φιλοξενούμενων με 5-1 που βρέθηκαν στο -2 από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ.

Το προβάδισμα των γηπεδούχων με το γκολ 23χρονος επέστρεψε με δίψα για ακόμα περισσότερα στο β΄μέρος και στο 50΄τελικά ολοκλήρωσε την ανατροπή με απίθανο ψαλιδάκι για το 2-1. Η ντοπιέτα του Τζόλη απλοποίησε το έργο των φιλοξενούμενων, οι οποίοι στα λεπτά που ακολούθησαν σφράγισαν τη νίκη κι έφτασαν στο ευρύ 4-1 με δυο γκολ του Φερμάντ που πήρε την σκυτάλη από τον Τζόλη και σκόραρε δις εντός τεσσάρων λεπτών (69΄-73΄).

Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ο Στάνκοβιτς στις καθυστερήσεις από ασίστ του κεφάτου Τζόλη, ο οποίος τα έκανε όλα απέναντι στην ουραγό του βελγικού πρωταθλήματος και διατήρησε την ομάδα του σε τροχιά κορυφής.




Πηγή:www.gazzetta.gr
