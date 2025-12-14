Super League 2: Τρίποντα για Ηρακλή, Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας στον Βόρειο όμιλο, δείτε γκολ

Ο πρωτοπόρος Ηρακλής συνέχισε με νίκες την προσπάθειά επιστροφής στη Super League.

Ο «Γηραιός» για την 14η αγωνιστική της Super League 2 νίκησε 3-0 εντός έδρας τον Μακεδονικό και παραμένει στο ρετιρέ, αλλά τον ακολουθεί η Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία νίκησε δύσκολα εντός έδρας τον ΠΑΣ Γιάννινα με 1-0. Φυσικά στο κόλπο βρίσκεται πάντα και η δυνατή Νίκη Βόλου, η οποία νωρίτερα υποχρέωσε τον Αστέρα στην πρώτη του ήττα.

Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0

Ο Ηρακλής έλυσε τον γόρδιο δεσμό στο ματς με τον Μακεδονικό στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Ο Μάναλης με πέναλτι στο 45'+4' άνοιξε το σκορ και η νίκη κλείδωσε στο 70' με το 2-0 του Ντέλετιτς. Στο 78' ο Παναγιωτίδης με σουτ διαμόρφωσε το τελικό 3-0.

Ηρακλής: Στουρνάρας, Αναστασίου, Μαχαίρας, Μάναλης, Εραμούσπε, Παναγιωτίδης, Φοφανά, Κυνηγόπουλος, Κάτσικας, Ντόβενταν (61′ Ντέλετιτς), Δημητρίου.

Μακεδονικός: Καζέλης, Μορέρ, Θωμάι, Αδαμίδης, Τσουκάνης, Παναγιωτούδης, Λαβάλ, Καραμπέρης, Καντάβ, Αλντιντζής, Κωνσταντινίδης.

Αναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Η Αναγέννηση Καρδίτσας ζορίστηκε κόντρα στον μαχητικό ΠΑΣ Γιάννινα, αλλά πήρε τη σπουδαία νίκη με 1-0, με το σουτ του Νοικοκυράκη στο 42'. Οι γηπεδούχοι στο 45'+2' άγγιξαν το 2-0, αλλά το σουτ του Νικολιά κατέληξε στο αριστερό δοκάρι του Σίνα.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Λεωνιδόπουλος, Μουστακόπουλος (63' Μπαλτάς), Ομρανί (27' λ.τ Νικολιάς), Μπούσης (79' Πεταυράκης), Γκόλιας, Μπάλλας (63' Καμπετσής), Νοικοκυράκης (79' Μανουσάκης), Στίκας, Ανδρέου, Κάσσος.

ΠΑΣ Γιάννινα (Γκούμας): Σίνα, Πρεκατές (64' Τουρκοχωρίτης), Δούμας, Παναγιώτου, Λύγκας (64' Καφενζής), Ναούμης, Μπρικλιάτσα (79' Τσίρης), Συμεωνίδης (46' Αριγίμπι), Κρυπαράκος, Πατρινός, Κοντονίκος (46' Κόντε).

Νίκη Βόλου - Αστέρας Τρίπολης Β' 3-1



Μία άνετη επικράτηση πέτυχε ενάντια στον Αστέρα Β' Aktor η Νίκη Βόλου, που κέρδισε με 3-1 μέσα στην έδρα της τους Αρκάδες για την 14η αγωνιστική του βορείου ομίλου της Superleague 2. Ο Άνταμ Τζανετόπουλος που κέρδισε το πέναλτι για το 1-0 και σκόραρε το δεύτερο τέρμα και ο Πέττας που σημείωσε τα άλλα δύο, το ένα με «ψαλιδάκι», ήταν οι καλύτεροι για τους Βολιώτες.

Η Νίκη Βόλου ήταν κυρίαρχη στο πρώτο μέρος του αγώνα, αλλά δεν κατέστη να γίνει ιδιαίτερα απειλητική έχοντας στην ουσία δύο μεγάλες ευκαιρίες. Η πρώτη ήταν μόλις στο 3ο λεπτό του αγώνα όταν έγινε μία επικίνδυνη σέντρα σουτ που επενέβη ο Αγγελίδης και η άλλη στο 34', όταν ο Αρίας πήρε την μπάλα μέσα στην περιοχή των Αρκάδων από το διώξιμο του Έλληνα κίπερ, κοντρόλαρε και σούταρε με το εξωτερικό, αλλά έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας των Αρκάδων.

Κάπως έτσι οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με το σκορ στο 0-0. Να σημειωθεί πως οι Βολιώτες διαμαρτυρήθηκαν για δύο παραβάσεις πέναλτι.

Στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους οι παίκτες του Αστέρας B' Aktor έχυσαν... την καρδάρα, αφού δέχθηκαν δύο γκολ σε 13 λεπτά. Πρώτα ο Κανελλόπουλος ανέτρεψε τον Τζανετόπουλο μέσα στην περιοχή, με την Νίκη Βόλου να κερδίζει πέναλτι, το οποίο ο Πέττας μετέτρεψε σε γκολ.

Οκτώ λεπτά αργοτερα, έγινε το κόρνερ με πάσα, ο Πέττας έκανε την σέντρα, ο Τζανετόπουλος πήρε την κεφαλιά, η μπάλα κόντραρε κι έμεινε μπροστά με κείνον να κάνει το 2-0 με δεύτερη προσπάθεια και ψιλοκρεμαστό τελείωμα ενώ έπεφτε.

Στο 74' μπήκε... ταφόπλακα στις ελπίδες του Αστέρα B' Aktor να μπει ξανά στο παιχνίδι, όταν ο Κυριακίδης έκανε την σέντρα και ο Πέττας με υπέροχο... ψαλίδι έκανε το 3-0. Το μόνο που κατάφεραν οι Αρκάδες ήταν να μειώσουν σε 3-1 στο 88ο λεπτό με κεφαλιά του Αλμύρα.

Κάπως έτσι οι Βολιώτες πήραν εύκολα τους τρεις βαθμούς κι έπιασαν, έστω και προσωρινά, τον Ηρακλή στην κορυφή της βαθμολογίας.

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Γκαραβέλης, Αρίας (67′ Κιβρακίδης), Μπαξεβάνος (46′ Γκαντέλιο), Σιούτας, Τζανετόπουλος, Βουτσάς (77′ Μπαριέντος), Σίλβα, Πέττας, Γιακουμάκης, Λώλης (67′ Βοντχάνελ), Λουκίνας (79′ Βέλλιος).

Αστέρας Τρίπολης Β (Αντωνόπουλος): Αγγελίδης, Ρουμελιώτης (69′ Κοτσώνης), Κανελλόπουλος (69′ Κάλα), Λάσκαρης, Ρέτσος, Αλμύρας, Μπουλούλης (77′ Γ. Γιακουμάκης), Γρομητσάρης, Κεδίκολγου (77′ Καλλαντζή), Γραμμένος, Φρίμπονγκ (46′ Φερνάντεθ).













Τα αποτελέσματα

Νίκη Βόλου - Αστέρας Aktor Β' 3-1

Νέστος Χρυσούπολης - Καμπανιακός 2-0

ΠΑΟΚ Β' - Καβάλα 0-2

Aναγέννηση Καρδίτσας - ΠΑΣ Γιάννινα 1-0

Ηρακλής - Μακεδονικός 3-0

Η βαθμολογία

1. Ηρακλής 34

2. Αναγέννηση Καρδίτσας 33

3. Νίκη Βόλου 31

4. Αστέρας Aktor Β' 27

5. Καβάλα 18

6. ΠΑΟΚ Β' 15

7. Νέστος Χρυσούπολης 14

8. ΠΑΣ Γιάννινα 9

9. Καμπανιακός 9

10. Μακεδονικός 5

Η 15η αγωνιστική

Αστέρας Aktor Β' - Αναγέννηση Καρδίτσας

Καβάλα - Νίκη Βόλου

Καμπανιακός - ΠΑΣ Γιάννινα

Μακεδονικός - Νέστος Χρυσούπολης

ΠΑΟΚ Β' - Ηρακλής