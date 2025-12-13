Ο Προμηθέας νικητής με 101-95 στη ματσάρα με τον Πανιώνιο, δείτε βίντεο

Τα ηλεκτρικά γραφεία και τα καθίσματα της ΔΡΟΜΕΑΣ δημιουργούν ένα περιβάλλον που προάγουν την εργασιακή μας καθημερινότητα.
Ο Προμηθέας Πάτρας ήταν ο νικητής του πολύ σημαντικού, βαθμολογικά, αγώνα με τον Πανιώνιο, του οποίου επιβλήθηκε εκτός έδρας με 101-95 για τη 10η αγωνιστική της Stoiximan GBL
Η αχαϊκή ομάδα με τη δεύτερη εκτός έδρας νίκη της σε πέντε παιχνίδια μακριά από την Πάτρα, αναρριχήθηκε στο 5-5. Μεγάλος πρωταγωνιστής της ήταν ο Αντώνης Καραγιαννίδης. Ο διεθνής σέντερ έκανε εμφάνιση καριέρας με 23 πόντους, 10/10 δίποντα και 17 ριμπάουντ για να φτάσει στο 37 ranking. Ακόμη ο Γκρέι είχε 21 πόντους ενώ ο ΜακΚάλουμ είχε 16 με έξι ασίστ για τον Προμηθέα Πάτρας Βίκος Cola που κυριάρχησε στα ριμπάουντ έχοντας 45 έναντι 32 των γηπεδούχων. Τα 18 ήταν στην επίθεση και του έδωσαν 27 πόντους.
Οι «κυανέρυθροι» από την πλευρά τους παραμένουν σε δεινή βαθμολογική θέση καθώς αυτή ήταν η 9η ήττα τους σε 10 παιχνίδια της Stoiximan GBL. Προσπάθησαν να την αποτρέψουν οι Λέμον (23 πόντοι, 10/14 σουτ, πέντε ασίστ), Τσαλμπούρης (18 πόντοι, 8/12 σουτ) και Γόντικας (12 πόντοι, έξι ριμπάουντ).
Οι επιθέσεις ήταν ασταμάτητες στην πρώτη περίοδο. Ο Πανιώνιος προηγήθηκε στο 5’ με 15-9 αλλά ο Προμηθέας Πάτρας προσπέρασε στο 8’ με 21-19. Στο τέλος της περιόδου όμως οι γηπεδούχοι ήταν στο +5 (30-25), σουτάροντας με 70% εντός πεδιάς (14/20) και έχοντας τον ίδιο, επιθετικό ρυθμό ξέφυγαν με οχτώ (38-30 στο 13’). Ο Προμηθέας Πάτρας όμως είχε τις λύσεις που χρειαζόταν από τους Καραγιαννίδη, ΜακΚάλουμ και Μακούρα. Έτσι στο τέλος του ημιχρόνου τις δύο ομάδες χώριζε η μικρότερη δυνατή διαφορά (52-51).
Με επτά πόντους του Λέμον, οι «κυανέρυθροι» προηγήθηκαν με 65-60 στο 25’ ωστόσο οι «πορτοκαλί» με ένα 13-4 προσπέρασαν εκ νέου με 73-69 στο 29’. Στο τέλος της τρίτης περιόδου, ο Πανιώνιος ήταν και πάλι μπροστά με τη διαφορά του ημιχρόνου (74-73). Το παιχνίδι είχε μία «άγρια» ομορφιά με τις ομάδες να έχουν μικρά σερί και να εναλλάσσονται στο προβάδισμα (74-78 στο 33’, 88-86 στο 36’, 90-92 στο 38’).
Στα 1:07 από το τέλος ο Τσαλμπούρης με τρίποντο έκανε το 95-94 και ο Καραγιαννίδης με βολές «έγραψε» το 95-96 για να κόψει στην επόμενη κατοχή τον Γκίκα. Ένα καλάθι δύο πόντων του Γκρέι έβαλε τους φιλοξενούμενους σε ακόμη καλύτερη θέση (95-98 στα 31’’). Ο Τσαλμπούρης αστόχησε από την περίμετρο, για να ακολουθήσει φάουλ στον Χάμοντς που με 1/2 βολές έκανε το 95-99 στα 17’’. Ο Χάντς αστόχησε σε δύο βολές στα 8’’ και κρίθηκε οριστικά το παιχνίδι.
Τα δεκάλεπτα: 30-25, 52-51, 74-73, 95-101
