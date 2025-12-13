La Liga: O Τσιγκάνκοφ με ντοπιέτα καθάρισε τη Σοσιεδάδ, 2-1 η Τζιρόνα στο «Ανοέτα»
SPORTS
Τζιρόνα Ρεάλ Σοσιεδάδ La Liga

La Liga: O Τσιγκάνκοφ με ντοπιέτα καθάρισε τη Σοσιεδάδ, 2-1 η Τζιρόνα στο «Ανοέτα»

Με πρωταγωνιστή τον Ουκρανό επιθετικό οι Καταλανοί επικράτησαν με ανατροπή των Βάσκων στο Σαν Σεμπαστιάν και ξέφυγαν από την επικίνδυνη ζώνη

La Liga: O Τσιγκάνκοφ με ντοπιέτα καθάρισε τη Σοσιεδάδ, 2-1 η Τζιρόνα στο «Ανοέτα»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Ουκρανός μέσος Βίκτορ Τσιγκάνκοφ έβαλε «φαρδιά πλατιά» την υπογραφή του στο μεγάλο «διπλό» της Τζιρόνα στο «Ανοέτα» και, μάλιστα, με ανατροπή. Η ομάδα του Μίτσελ πέρασε από την χώρα των Βάσκων με 2-1 απέναντι στη Σοσιεδάδ, η οποία μέχρι και 15 λεπτά πριν το 90' κρατούσε το «τρίποντο» στην αγκαλιά της.

Ο 28χρονος διεθνής μέσος, όμως, Βίκτορ Τσιγκάνκοφ, σκόραρε δύο φορές μέσα σε εννέα λεπτά από ασίστ των Ουναΐ και Μορένο και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ανατροπής των φιλοξενούμενων, που πήραν βαθιά... ανάσα στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.

REAL SOCIEDAD 1 - 2 GIRONA FC | RESUMEN LALIGA EA SPORTS


Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:

Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76',84' Τσιγκάνκοφ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 13/12
Μαγιόρκα-Ελτσε 13/12
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 13/12
Κλείσιμο
Χετάφε-Εσπανιόλ 13/12
Σεβίλλη-Οβιέδο 14/12
Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 14/12
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 14/12
Αλαβές-Ρεάλ Μαδρίτης 14/12
Ράγιο Βαγεκάνο-Μπέτις 15/12

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)

Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -16αγ.
Εσπανιόλ 27
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.
Χετάφε 20
Έλτσε 19
Θέλτα 19
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Σεβίλλη 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.
Οσασούνα 15
Βαλένθια 15
Τζιρόνα 15 -16αγ.
Μαγιόρκα 14
Οβιέδο 10
Λεβάντε 9
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Όταν η κλιματική αλλαγή χτυπά την πόρτα μας

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης