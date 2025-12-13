Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
La Liga: O Τσιγκάνκοφ με ντοπιέτα καθάρισε τη Σοσιεδάδ, 2-1 η Τζιρόνα στο «Ανοέτα»
La Liga: O Τσιγκάνκοφ με ντοπιέτα καθάρισε τη Σοσιεδάδ, 2-1 η Τζιρόνα στο «Ανοέτα»
Με πρωταγωνιστή τον Ουκρανό επιθετικό οι Καταλανοί επικράτησαν με ανατροπή των Βάσκων στο Σαν Σεμπαστιάν και ξέφυγαν από την επικίνδυνη ζώνη
Ο Ουκρανός μέσος Βίκτορ Τσιγκάνκοφ έβαλε «φαρδιά πλατιά» την υπογραφή του στο μεγάλο «διπλό» της Τζιρόνα στο «Ανοέτα» και, μάλιστα, με ανατροπή. Η ομάδα του Μίτσελ πέρασε από την χώρα των Βάσκων με 2-1 απέναντι στη Σοσιεδάδ, η οποία μέχρι και 15 λεπτά πριν το 90' κρατούσε το «τρίποντο» στην αγκαλιά της.
Ο 28χρονος διεθνής μέσος, όμως, Βίκτορ Τσιγκάνκοφ, σκόραρε δύο φορές μέσα σε εννέα λεπτά από ασίστ των Ουναΐ και Μορένο και ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της ανατροπής των φιλοξενούμενων, που πήραν βαθιά... ανάσα στη μάχη που δίνουν για την αποφυγή του υποβιβασμού.
Τα αποτελέσματα, οι σκόρερ και η βαθμολογία:
Σοσιεδάδ-Τζιρόνα 1-2 (35' Γουέδες - 76',84' Τσιγκάνκοφ)
Ατλέτικο Μαδρίτης-Βαλένθια 13/12
Μαγιόρκα-Ελτσε 13/12
Μπαρτσελόνα-Οσασούνα 13/12
Χετάφε-Εσπανιόλ 13/12
Σεβίλλη-Οβιέδο 14/12
Θέλτα-Αθλέτικ Μπιλμπάο 14/12
Λεβάντε-Βιγιαρεάλ 14/12
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 15 αγώνες)
Μπαρτσελόνα 40 -16αγ.
Ρεάλ Μαδρίτης 36 -16αγ.
Βιγιαρεάλ 35
Ατλέτικο Μαδρίτης 31 -16αγ.
Εσπανιόλ 27
Μπέτις 24
Αθλέτικ Μπιλμπάο 23 -16αγ.
Χετάφε 20
Έλτσε 19
Θέλτα 19
Αλαβές 18
Ράγιο Βαγεκάνο 17
Σεβίλλη 17
Ρεάλ Σοσιεδάδ 16 -16αγ.
Οσασούνα 15
Βαλένθια 15
Τζιρόνα 15 -16αγ.
Μαγιόρκα 14
Οβιέδο 10
Λεβάντε 9
