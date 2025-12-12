Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πια μια μακρινή και αφηρημένη έννοια. Είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, που αγγίζει την καθημερινότητα κάθε νοικοκυριού – από το κόστος της ενέργειας, μέχρι την ασφάλεια της κατοικίας και της υγείας των μελών της οικογένειας.
Χειρουργήθηκε ο Καραργύρης: «Ευχόμαστε να επιστρέψεις στα γήπεδα υγιής και δυνατός», αναφέρει η ΑΕΚ
Ο 18χρονος επιθετικός υποβλήθηκε σε επέμβαση για ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο
Ο Ζώης Καραργύρης στάθηκε άτυχος στην πιο ελπιδοφόρα φάση της μέχρι τώρα καριέρας του, ωστόσο έκανε ήδη το πρώτο μεγάλο βήμα για την επιστροφή του. Με επιτυχία υποβλήθηκε την Πέμπτη σε χειρουργική επέμβαση για τη ρήξη πρόσθιου χιαστού στο αριστερό γόνατο, έναν τραυματισμό που «φρέναρε» απότομα την εκρηκτική του εκκίνηση στην πρώτη της ΑΕΚ.
Το χειρουργείο και οι ευχές της ΑΕΚ
Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ, Παντελή Νικολάου, και ολοκληρώθηκε χωρίς επιπλοκές, με το ιατρικό τιμ να εμφανίζεται αισιόδοξο για την πορεία της αποκατάστασης. Η κιτρινόμαυρη ΠΑΕ έσπευσε να εκφράσει δημόσια τη στήριξή της στον 18χρονο επιθετικό, ευχόμενη ταχεία ανάρρωση και γρήγορη επιστροφή στα γήπεδα, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα εμπιστοσύνης για το μέλλον του.
Η άνοδος πριν τον τραυματισμό
Ο Καραργύρης είχε προλάβει να δείξει μέρος του ταλέντου του, όντας πρώτος σκόρερ της Κ19 της ΑΕΚ με 13 γκολ, κάτι που τον έφερε άμεσο υποψήφιο για σταδιακή ένταξη στην πρώτη ομάδα. Είχε ήδη καταγράψει τα πρώτα του λεπτά με τους «μεγάλους», κάνοντας ντεμπούτο στο Κύπελλο Ελλάδας κόντρα στον ΟΦΗ και παίρνοντας χρόνο συμμετοχής και στο πρωτάθλημα απέναντι στον Ατρόμητο, προτού ο σοβαρός τραυματισμός τον αφήσει εκτός δράσης.
«Ο ποδοσφαιριστής Ζώης Καραργύρης υπεβλήθη χθες σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ κ. Παντελή Νικολάου. Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός» αναφέρει η ΑΕΚ στο μήνυμά της.
Ο ποδοσφαιριστής Ζώης Καραργύρης υπεβλήθη χθες σε επέμβαση ρήξης πρόσθιου χιαστού στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών από τον επικεφαλής της ιατρικής ομάδας της ΑΕΚ κ. Παντελή Νικολάου. Του ευχόμαστε να επιστρέψει στα γήπεδα υγιής και δυνατός.#aekfc #aekfcseason2025_2026 #slgr pic.twitter.com/8MpBzmB6QD— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) December 12, 2025
