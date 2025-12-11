Η Εθνική Ουκρανίας «μετακομίζει» στη Βαλένθια για το όνειρο του Μουντιάλ 2026
Η Εθνική Ουκρανίας «μετακομίζει» στη Βαλένθια για το όνειρο του Μουντιάλ 2026

Οι αγώνες της Ουκρανίας για τα playoffs του Μουντιάλ θα γίνουν στο γήπεδο της Λεβάντε

Η Εθνική Ουκρανίας «μετακομίζει» στη Βαλένθια για το όνειρο του Μουντιάλ 2026
Η Ομοσπονδία ποδοσφαίρου της Ουκρανίας «κλείδωσε» την έδρα για τα κρίσιμα μπαράζ πρόκρισης στο Μουντιάλ 2026, επιλέγοντας την Ισπανία και τη Βαλένθια ως «σπίτι» της εθνικής ομάδας για τα νοκ άουτ παιχνίδια. Οι Ουκρανοί, που συνεχίζουν να δίνουν τα επίσημα παιχνίδια τους εκτός συνόρων, θα υποδεχθούν Σουηδία και –αν προκριθούν– μία εκ των Πολωνίας ή Αλβανίας στο «Ciutat de València», την έδρα της Λεβάντε.

Το γήπεδο επελέγη ανάμεσα σε διάφορες λύσεις από διαφορετικές χώρες, καθώς κρίθηκε η βέλτιστη επιλογή με βάση τα αγωνιστικά και οργανωτικά συμφέροντα της εθνικής ομάδας. Παράλληλα, η διοίκηση της Ομοσπονδίας έχει ήδη λάβει εντολή να προχωρήσει στις απαραίτητες συμφωνίες με τη διοίκηση του γηπέδου και να ενημερώσει επισήμως την ευρωπαϊκή συνομοσπονδία.

Το γήπεδο της Λεβάντε ως «έδρα» της Ουκρανίας
Το «Ciutat de València» είναι η ιστορική έδρα της Λεβάντε, με χωρητικότητα 26.354 θεατών, και προσφέρει ένα σύγχρονο, πλήρως ανακαινισμένο περιβάλλον για αγώνες υψηλής έντασης και σημασίας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα των play-offs, το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα του Σεργκέι Ρεμπρόφ θα αντιμετωπίσει τη Σουηδία στον ημιτελικό των μπαράζ στις 26 Μαρτίου 2026, στο γήπεδο της Βαλένθια. Αν η Ουκρανία καταφέρει να προκριθεί, τότε στις 31 Μαρτίου, στον ίδιο αγωνιστικό χώρο, θα παίξει τον «τελικό» για το εισιτήριο στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Πολωνία – Αλβανία.

