Ανακοίνωση του Αμαρουσίου για την διαιτησία στη Basket League και κάλεσμα συσπείρωσης

Ανακοίνωση για την διαιτησία που έχει στα παιχνίδια της Basket League , για τα μηνύματα που λαμβάνει από τον κόσμο σχετικά με αυτό το θέμα αλλά και για την δύσκολη συνέχεια, εξέδωσε η ΚΑΕ Αμαρουσίου.

«Καθημερινά λαμβάνουμε δεκάδες μηνύματα από αγανακτισμένους φίλους της ομάδας μας που διαμαρτύρονται για την εχθρική αντιμετώπιση που έχει το Μαρούσι από την διαιτησία. Για να ενισχύσουν την άποψή τους, μας παραθέτουν τις αναλύσεις της πλειοψηφίας των ΜΜΕ (τηλεόραση, ραδιόφωνο, site,εφημερίδες) που καταλήγουν στην ίδια ακριβώς διαπίστωση. Αυτό σημαίνει ότι η αίσθηση αυτή δεν είναι αποκύημα της φαντασίας τους ή του συναισθηματισμού τους αλλά ένα γεγονός το οποίο είναι πλέον ορατό σε όλη την ελληνική μπασκετική κοινότητα και μάλιστα δια γυμνού οφθαλμού. Είναι μια κατάσταση η οποία όχι απλά μας στενοχωρεί, αλλά μας ενοχλεί όλους με τον τρόπο που εκδηλώνεται.

Με δεδομένο ότι έχουμε ακόμη μπροστά μας μακρύ δρόμο στην GBL, αρχής γενομένης από τον κυριακάτικο εντός έδρας αγώνα με τον ΠΑΟΚ, αυτό που προέχει είναι να είμαστε όλοι ενωμένοι σαν μια γροθιά και έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε όποιο εμπόδιο συναντήσουμε στο δρόμο μας. Και πάνω απ’ όλα να προστατεύσουμε την ομάδα μας με την συμπεριφορά μας. Το Μαρούσι έχει ιστορία και παράδοση την οποία οφείλουμε να διαφυλάξουμε ως κόρη οφθαλμού από εκείνους που δεν το σέβονται και δεν σταματάνε να δείχνουν εμπάθεια απέναντί του».