Η Λίβερπουλ ανάσανε με το 1-0 στην έδρα της Ίντερ, νίκες με ανατροπές για Μπαρτσελόνα, Ατλέτικο, Αταλάντα, δείτε τα 26 γκολ

Επέστρεψε στις επιτυχίες η Μονακό, η οποία μετά την ισοπαλία στην Κύπρο απέναντι στην Πάφο επικράτησε 1-0 επί της Γαλατάσαραϊ κι ανέβηκε στην 18η θέση της συνολικής βαθμολογίας.

Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο ημίχρονο, οι Γάλλοι ανέβασαν στροφές κι έχασαν σπουδαία ευκαιρία να προηγηθούν στο 51΄με χαμένο πέναλτι του Ζακάρια. Τη λύση τελικά έδωσε ο Μπαλογκάν με ψύχραιμο τελείωμα στο 68΄για να πληγώσει τη Γαλατάσαραϊ που έμεινε στους εννιά βαθμούς, ισόβαθμη πλέον με την αντίπαλό της.

Ο Ζιλ Κουντέ μέχρι ήμερα το βράδυ είχε πετύχει όλα κι όλα δύο γκολ στο Champions League και κόντρα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης κατάφερε να τα κάνει... τέσσερα υπογράφοντας τη νίκη με ανατροπή για τους μπλαουγκράνα. Η Μπαρτσελόνα ξεκίνησε καλά το ματς, αλλά μετά το ακυρωθέν γκολ του Λεβαντόφσκι οι Γερμανοί πήραν τα ηνία και στο 19' άνοιξαν το σκορ με τον Κνάουφ χωρίς να απειληθούν ιδιαίτερα ως το τέλος του ημιχρόνου. Με την πλάτη στον τοίχο πλέον η Μπαρτσελόνα βγήκε για να... δαγκώσει μετά την ανάπαυλα, αλλά η λύση δόθηκε από τον πιο αναπάντεχο πρωταγωνιστή. Ο λόγος για τον Ζιλ Κουντέ, ο οποίος μέσα σε τρία λεπτά κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι. Αρχικά στο 50΄ο Γάλλος πήρε την κεφαλιά από σέντρα του Ράσφορντ για να ισοφαρίσει, ενώ τρία λεπτά αργότερα κι έπειτα από ψηλοκρεμαστή σέντρα του Γιαμάλ, ο Κουντέ έπιασε στον ύπνο την άμυνα τον Αετών και σκόραρε με τον ίδιο τρόπο για την ανατροπή. Οι Μπλαουγκράνα διαχειρίστηκαν το αποτέλεσμα στο ημίωρο που απέμενε δίχως να... φορτσάρουν, δεν απειλήθηκαν ωστόσο ουσιαστικά και κλείδωσαν μια πολύτιμη νίκη σαν κουμπί επανεκκίνησης που που τους έστειλε στην 14η θέση του ενιαίου πίνακα, με μόλις δυο βαθμούς ωστόσο να τους χωρίζουν από την πρώτη οκτάδα της League Phase του Champions League.

Τότεναμ-Σλάβια Πράγας 3-0





Το αυτογκόλ του Ζίμα στο 26' έβαλε την Τότεναμ μπροστά στο σκορ με την ομάδα του Ζαφείρη (μπήκε αλλαγή στο 60') να μην μπορεί να απειλήσει ιδιαίτερα και στο 2ο ημίχρονο η εικόνα δεν άλλαξε.

Οι Σπερς μετά από ένα δύσκολο 20ημερο φαίνεται ότι ξαναβρίσκουν ρυθμό και πανηγύρισαν μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη (είχαν νικήσει 2-0 τη Μπρέντφορντ) που ουσιαστικά τους φέρνει στην επόμενη φάση και με ορατές ελπίδες για την 8αδα.Οι Λονδρέζοι με δύο εύστοχα πέναλτι (Κούντους,Σιμόνς) διεύρυναν το δείκτη του σκορ, χάνοντας μάλιστα και αρκετές ευκαιρίες και για άλλα γκολ.





Αϊντχόφεν-Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3



Η εντυπωσιακή Αϊντχόφεν βρήκε τον μάστορα της από την Ατλέτικο του Ντιέγκο Σιμεόνε που σε μία από τις πιο παραγωγικές της βραδιές εκτός έδρας πέρασε από το Philips Stadium.

Οι Ολλανδοί μετά το διπλό το Άνφιλντ, προηγήθηκαν μόλις στο 10' εκμεταλλευόμενη την ορμή από την έδρα, όμως δεν κράτησαν το προβάδισμα καθώς στο 37' ο Άλβαρεζ ισοφάρισε. Κι ενώ η PSV πίεζε στο ξεκίνημα του Β' ημιχρόνου Χάντσκο και Σόρλοθ διαμόρφωσαν το 1-3 για τους ροχιμπλάνκος. Ο Πέπι στο 85' έδωσε νέο ενδιαφέρον στο ματς, η Αϊντχόφεν πίεσε ασφυκτικά για το 3-3, όμως αυτό δεν ήρθε και πλέον η πρόκριση της δεν είναι και τόσο σίγουρη, ενώ η Ατλέτικο βλέπει με μεγαλύτερη σιγουριά την 8άδα.





Αταλάντα-Τσέλσι 2-1

Οι Μπεργκαμάσκι έκαναν και πάλι ο θαύμα τους με μία φοβερή ανατροπή κόντρα στην Τσέλσι. Οι «μπλε» του Λονδίνου προηγήθηκαν στο πρώτο ημίχρονο με το γκολ του Ζοάο Πέδρο, είχαν τον έλεγχο του αγώνα, αλλά δεν «κλείδωσαν» το τρίποντο και το πλήρωσαν.

Η Αταλάντα άρχισε να προειδοποιεί και ισοφάρισε με τον Σκαμάκα στο 55', αλλάζοντας το μομέντουμ με τους γηπεδούχους να κυνηγούν την ανατροπή και να την πετυχαίνουν στο 83' με τον Ντε Κετελάρε, έχοντας πλέον βάσιμες ελπίδες για να βρεθούν στην πρώτη 8άδα.

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ-Μαρσέιγ 1-2

Οι πρωταθλητές Βελγίου αιφνιδίασαν τους Φωκαείς ανοίγοντας το σκορ στο 5' με τον Χαλαϊλί, ωστόσο η ομάδα του Ντε Τσέρμπι αντέδρασε γρήγορα ισοφαρίζοντας με γκολ του Παϊσάο (15') και έκανε την ανατροπή με τον Γκρίνγουν στο 41'.



Ο Άγγλος διαμόρφωσε το 1-3 στο 58' και το ματς φάνηκε να τελειώνει, όμως οι φιλοξενούμενοι χαλάρωσαν και παραλίγο να το πληρώσουν. Στο 71' ο Χαλαϊλί μείωσε σε 2-3 και έβαλε φωτιά, ενώ ο ΜακΆλιστερ ισοφάρισε στο 76' αλλά το γκολ ακυρώθηκε ως οφσάιντ. Οι Βέλγοι πίεσαν ως το τέλος για την ισοφάριση που θα τους έδινε ελπίδες πρόκρισης, αλλά δεν τα κατάφεραν.





Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ Λισαβόνας 3-1





Για 12 λεπτά η Μπάγερν βρέθηκε με την «πλάτη στον τοίχο», μέσα στο «σπίτι» της, στην αναμέτρηση με τη Σπόρτινγκ, αλλά χρειάστηκε μόλις 13 για να μετατρέψει το εις βάρος 0-1 σε 3-1 στο δεύτερο χρονικά ματς της 6ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Με την 5η της νίκη (έχει μία ήττα) η πρωτοπόρος της Bundesliga «έπιασε» στην κορυφή την Άρσεναλ, αλλά με ματς περισσότερο από τους «κανονιέρηδες».Τα «Λιοντάρια» κατάφεραν να προηγηθούν με το αυτογκόλ του Κίμιχ στο 54', αλλά δέχτηκαν ένα «φθηνό» γκολ ισοφάρισης από τον Γκνάμπρι (65') κι από κει και πέρα «κατέρρευσαν». Οι Βαυαροί με άλλα δύο γκολ (Καρλ και Τα) «σφράγισαν» το «τρίποντο», ενώ οι «νταμπλούχοι» Πορτογαλίας έπεσαν από την πρώτη 8άδα, όπου προσωρινά ανέβηκε η Μάντσεστερ Σίτι (έχουν από 10 βαθμούς), που έχει αγώνα λιγότερο.

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1



Στο παιχνίδι που άνοιξε το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής, ο Ολυμπιακός κράτησε «ζωντανό» το όνειρο της εισόδου του στην πρώτη 24άδα της League Phase και της πρόκρισής του στα νοκ-άουτ του εφετινού Champions League, μετά την σπουδαία νίκη του επί της Καϊράτ Αλμάτι με 1-0 στην… παγωμένη «Astana Arena» .Ο Ζέλσον Μάρτινς «υπέγραψε» με ένα καταπληκτικό γκολ στο 73ο λεπτό την πρώτη νίκη των «ερυθρόλευκων» στην εφετινή League Phase (και πρώτη εκτός έδρας στο Champions League μετά από 10 χρόνια), με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει και δύο δοκάρια και να χάνει πάρα πολλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο, για να πετύχει μία πολύ πιο ευρεία νίκη.



Τα σημερινά αποτελέσματα

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ 3-1

Ίντερ - Λίβερπουλ 0-1

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ 2-1

Αταλάντα - Τσέλσι 2-1

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας 3-0

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 2-3

Μονακό - Γαλατάσαραϊ 1-0

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ 2-3

To αυριανό πρόγραμμα (10/12)

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (19:45)

Καραμπάγκ - Άγιαξ (19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (22:00)

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (22:00)

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (22:00)

Μπενφίκα - Νάπολι (22:00)

Γιουβέντους - Πάφος (22:00)

Μπριζ - Άρσεναλ (22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (22:00)





Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ 5 (14-1) 15

2. Μπάγερν Μονάχου 6 (18-7) 15

3. Αταλάντα 6 (8-6) 13

4. Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12

5. Ίντερ 6 (12-4) 12

6. Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12

7. Ατλέτικο Μαδρίτης 6 (15-12) 12

8. Λίβερπουλ 6 (11-8) 12

------------------

9. Τότεναμ 6 (13-7) 11

10. Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10

11. Τσέλσι 6 (13-8) 10

12. Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10

13. Σπόρτινγκ 6 (12-8) 10

14. Μπαρτσελόνα 6 (14-11) 10

15. Νιούκαστλ 5 (11-4) 9

16. Μαρσέιγ 6 (11-8) 9

17. Γαλατάσαραϊ 6 (8-8) 9

18. Μονακό 6 (7-8) 9

19. Αϊντχόφεν 6 (15-11) 8

20. Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8

21. Καραμπάγκ 5 (8-9) 7

22. Νάπολι 5 (6-9) 7

23. Γιουβέντους 5 (10-10) 6

24. Πάφος 5 (4-7) 6

---------------------------------

25. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 6 (7-15) 6

26. Ολυμπιακός 6 (5-13) 5

27. Μπριζ 5 (8-13) 4

28. Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4

29. Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4

30. Άιντραχτ 6 (8-16) 4

31. Μπενφίκα 5 (4-8) 3

32. Σλάβια Πράγας 6 (2-11) 3

33. Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2

34. Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1

35. Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1

36. Άγιαξ 5 (1-16)