Επίδειξη δύναμης από τον Προμηθέα 103-83 την Μύκονο στην Πάτρα, δείτε βίντεο
Ντεμπούτο με το δεξί για τον Κούρο Σεγκούρα στον πάγκο του Προμηθέα
Ευεργετικά φαίνεται πως λειτούργησε για τον Προμηθέα η αλλαγή προπονητή.
Στο ντεμπούτο του Κούρο Σεγκούρα, που αντικατέστησε στον πάγκο τον Γιώργο Λημνιάτη, η πατρινή ομάδα επικράτησε εύκολα στο «Δημ. Τόφαλος» της Μυκόνου με 103-83 και πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της σε εννέα αγώνες στη Stoiximan Greek Basketball League. Στο 3-5 υποχώρησαν οι νεοφώτιστοι, που δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν το πολύ κακό ξεκίνημά τους στην αναμέτρηση.
Τα δεκάλεπτα: 29-14, 51-36, 81-64, 103-83
Το ματς κρίθηκε εν πολλοίς στα πρώτα πεντέμισι λεπτά, που ο Προμηθέας προηγήθηκε 23-3 (!) και έβαλε από πολύ νωρίς τις βάσεις για τη νίκη.
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν στο δεύτερο δεκάλεπτο και, με πρωταγωνιστή τον Χέσον, «έτρεξαν» ένα μικρό σερί 8-0 και μείωσαν στους δέκα (33-23), αλλά η διαφορά δεν έπεσε ποτέ σε μονοψήφιο νούμερο. Με κορυφαίους τους Λέιτον Χάμοντς (22 πόντοι με 6/10 τρίποντα) και Αντώνη Καραγιαννίδη (16π., 13ρ.), οι γηπεδούχοι διατήρησαν προβάδισμα ασφαλείας και στην τελευταία περίοδο άνοιξαν την «ψαλίδα» μέχρι το +26 (101-75) και έφτασαν στη νίκη με «κατοστάρα».
Διαιτητές: Παπαπέτρου, Τσολάκος, Ζακεστίδης
Οι συνθέσεις:
ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ (Κούρο Σεγκούρα): Χάμοντς 22 (6), Πλώτας 11 (1), ΜακΚάλουμ 5 (1τρ., 7ασ.), Καραγιαννίδης 16 (1τρ., 13ρ.), Γκρέι 10 (2), Χάρις 11 (3), Μπαζίνας 4 (7ασ.), Καπετάκης, Πρέκας, Πόλικαπ 13, Μακούρα 3 (1), Σταυρακόπουλος 8 (2)
ΜΥΚΟΝΟΣ (Βαγγέλης Ζιάγκος): Απλμπι 7 (1), Μουρ 17 (1), Ρέι 9 (1τρ., 6ασ.), Γερομίχαλος 5 (1), Κάναντι 4, Καββαδάς 7, Ερμείδης 2, Σκουλίδας 9 (3), Σιδηροηλίας 2, Μάντζαρης 6 (2), Χέσον 13 (1), Γκαμπλ 2
