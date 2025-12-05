Η συλλογή Simplicité εκφράζει την ήσυχη πολυτέλεια, την υψηλή ποιότητα και τη μίνιμαλ αισθητική που στέκεται πάνω από τις τάσεις.
Κολύμβηση: Για πέντε εκατοστά εκτός βάθρου η Ντουντουνάκη στο Ευρωπαϊκό 25άρας, 4η στα στα 100μ. πεταλούδα, βίντεο
Ξανά πανελλήνιο ρεκόρ η Παυλοπούλου και 12η θέση στα 200μ, μικτή ατομική
Για πέντε εκατοστά του δευτερολέπτου, η Αννα Ντουντουνάκη δεν μπόρεσε να ανέβει για τέταρτη συνεχόμενη φορά στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κολύμβησης 25άρας πισίνας στα 100μ. πεταλούδα. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό της διοργάνωσης, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας, και κατέλαβε την τέταρτη θέση με 55.74, έναντι 55.69 της Λουίζ Χάνσον από τη Σουηδία (νικήτριας πριν από δύο χρόνια στο Οτοπένι), η οποία εξασφάλισε το χάλκινο μετάλλιο.
Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η 18χρονη Μαρτίνε Ντάμποργκ από τη Δανία, η οποία πανηγύρισε τον δεύτερο προσωπικό τίτλο της στο Λούμπλιν (είχε κερδίσει και στα 50μ. πεταλούδα), σημειώνοντας ευρωπαϊκό ρεκόρ νεανίδων με 55.52. Δεύτερη ήταν η Τέσα Γκίλε από την Ολλανδία με 55.55.
Παρότι βελτίωσε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ που σημείωσε το πρωί, η Νικόλ Παυλοπούλου δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση για τον αυριανό (6/12) τελικό των 200μ. μικτή ατομική, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας, που διεξάγεται στο Λούμπλιν της Πολωνίας. Η Ελληνίδα κολυμβήτρια τερμάτισε πέμπτη στην πρώτη ημιτελική σειρά με 2:09.27, έναντι 2:09.68 που είχε κάνει στον προκριματικό και αποτελούσε νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών, αλλά η επίδοση αυτή την έφερε στην 12η θέση συνολικά, ενώ η οκτάδα του τελικού "έκλεισε" στο 2:07.99 της Ισπανίδας Εμα Καράσκο. Ταχύτερη όλων ήταν η Βρετανή Φρέγια Κόλμπερτ με 2:06.42.
Στην αυριανή 5η ημέρα των αγώνων (6/12), ξεχωρίζει η συμμετοχή της Γεωργίας Δαμασιώτη στα 200μ. πεταλούδα. Στο αγώνισμα μετέχουν μόλις 17 αθλήτριες και η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (που θα μετάσχει στην πρώτη σειρά) έχει την έκτη επίδοση στο σύνολο. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των ανδρών, στην 3η σειρά, θα "πέσει" ο Απόστολος Σίσκος, με αρκετές πιθανότητες πρόκρισης στα ημιτελικά, ενώ η Νικόλ Παυλοπούλου θα αγωνιστεί στην 1η σειρά των 50μ. πρόσθιο. Τέλος, η Αρτεμις Βασιλάκη θα μετάσχει στην 3η σειρά των 1.500μ. ελεύθερο και έχει χρόνο ικανό να της δώσει πρόκριση στον τελικό, θα πρέπει όμως να διαχειριστεί την κούραση, μετά τη συμμετοχή της στον αποψινό τελικό των 800μ.
Στις 20:28 το βράδυ θα διεξαχθεί ο τελικός των 800μ. Ανδρών, με τη συμμετοχή του Δημήτρη Μάρκου.
