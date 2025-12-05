Η αντίδραση της Φενέρμπαχτσε στην αναβολή του αγώνα με Ολυμπιακό
Η αντίδραση της Φενέρμπαχτσε στην αναβολή του αγώνα με Ολυμπιακό
Ο Τζεμ Τσιριτσί, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Φενέρμπαχτσε, προχώρησε σε δηλώσεις στο επίσημο κανάλι του συλλόγου σχετικά με τον αγώνα με τον Ολυμπιακό, ο οποίος αναβλήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (4/12) εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών
Η αναβολή του αγώνα Ολυμπιακού–Φενέρμπαχτσε προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τουρκική πλευρά, με τον παράγοντα της Φενέρ, Τσεμ Τσιρίτσι, να σχολιάζει την απόφαση της EuroLeague και να αποκαλύπτει τις εναλλακτικές που πρότεινε ο σύλλογος.
Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, η διοργάνωση ενημέρωσε τις ομάδες πως ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της σχετικής απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Τσιρίτσι τόνισε ότι η Φενέρ είχε προτείνει ο αγώνας να μετατεθεί για την επόμενη ημέρα, ωστόσο η EuroLeague απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη τον κανόνα που δεν επιτρέπει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αγωνιστούν την ίδια ημέρα.
Όπως ανέφερε, η τουρκική ομάδα υπέβαλε και δεύτερη πρόταση, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί το Σάββατο. Όμως και αυτή η εναλλακτική απορρίφθηκε, λόγω του προγραμματισμένου αγώνα Ολυμπιακός–ΑΕΚ, ο οποίος, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, δεν μπορούσε να μετατεθεί εξαιτίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ.
Ο παράγοντας της Φενέρμπαχτσε σημείωσε ότι όλες οι προτάσεις της ομάδας απορρίφθηκαν χωρίς εξαίρεση, ενώ άφησε αιχμές ενόψει του σημερινού αγώνα Παναθηναϊκού–Βαλένθια, υπογραμμίζοντας πως οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ίδιες με τις χθεσινές.
«Αν χθες ο αγώνας δεν έγινε για λόγους ασφαλείας, τι έχει αλλάξει σήμερα;» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το πραγματικό πρόβλημα αφορά «τη διαρροή νερού από την οροφή στο γήπεδο του Ολυμπιακού».
Ολοκληρώνοντας, τόνισε πως η Φενέρ έχει ήδη εκφράσει επίσημα την ένστασή της: «Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ. Αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε καλοί και σε αυτό».
Σύμφωνα με τον ίδιο, περίπου δύο ώρες πριν από το τζάμπολ, η διοργάνωση ενημέρωσε τις ομάδες πως ο αγώνας δεν θα διεξαχθεί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και της σχετικής απόφασης της ελληνικής κυβέρνησης.
Ο Τσιρίτσι τόνισε ότι η Φενέρ είχε προτείνει ο αγώνας να μετατεθεί για την επόμενη ημέρα, ωστόσο η EuroLeague απέρριψε το αίτημα, επικαλούμενη τον κανόνα που δεν επιτρέπει σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό να αγωνιστούν την ίδια ημέρα.
Όπως ανέφερε, η τουρκική ομάδα υπέβαλε και δεύτερη πρόταση, ώστε ο αγώνας να διεξαχθεί το Σάββατο. Όμως και αυτή η εναλλακτική απορρίφθηκε, λόγω του προγραμματισμένου αγώνα Ολυμπιακός–ΑΕΚ, ο οποίος, σύμφωνα με τους υπεύθυνους, δεν μπορούσε να μετατεθεί εξαιτίας των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων της ΑΕΚ.
Ο παράγοντας της Φενέρμπαχτσε σημείωσε ότι όλες οι προτάσεις της ομάδας απορρίφθηκαν χωρίς εξαίρεση, ενώ άφησε αιχμές ενόψει του σημερινού αγώνα Παναθηναϊκού–Βαλένθια, υπογραμμίζοντας πως οι καιρικές συνθήκες παραμένουν ίδιες με τις χθεσινές.
«Αν χθες ο αγώνας δεν έγινε για λόγους ασφαλείας, τι έχει αλλάξει σήμερα;» δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως το πραγματικό πρόβλημα αφορά «τη διαρροή νερού από την οροφή στο γήπεδο του Ολυμπιακού».
Ολοκληρώνοντας, τόνισε πως η Φενέρ έχει ήδη εκφράσει επίσημα την ένστασή της: «Ήρθαμε εδώ για να παίξουμε μπάσκετ. Αλλά αν θέλουν να παίξουν σκάκι, είμαστε καλοί και σε αυτό».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα