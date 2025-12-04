Εμμανουήλ Καραλής: Ξεκίνημα για τον κλειστό από την Πολωνία με ορίζοντα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τορούν

Ο Καραλής ανακοίνωσε το πρόγραμμά του για τον κλειστό στίβο του 2026, με δύο προετοιμασίες στη Σπάλα της Πολωνίας και σειρά αγώνων σε Λοτζ, Καέν και Λιεβέν, με αποκορύφωμα το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Τορούν