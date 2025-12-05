Το Παρατηρητήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων ζητά εξηγήσεις από τη FIFA για το «Βραβείο Ειρήνης»

Η ΜΚΟ έστειλε επιστολή σχετικά με τη διαδικασία και τα κριτήρια που θα εφαρμοστούν από τη διεθνή ποδοσφαιρική ομοσπονδία πριν απονείμει το πρώτο βραβείο ειρήνης, με απόλυτο φαβορί τον Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της κλήρωσης για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αυτή την Παρασκευή (5/12)





Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της FIFA και στον προσωπικό λογαριασμό Instagram του προέδρου της, ο







Υπενθυμίζουμε ότι ο τελευταίος έχασε (;) το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θεωρούσε δεδομένο καθώς όπως είχε δηλώσει με την ανάληψη της προεδρίας κατάφερε να τερματίσει οκτώ πολέμους, αλλά όπως όλα δείχνουν αυτό το... κενό θα καλύψει ο καλός του φίλος Τζιάνι Ινφαντίνο.



Μόνο που σιγά, σιγά πληθαίνουν οι φωνές αντίδρασης για τις επιλογές και την πολιτική του Ιταλοελβετού παράγοντα τόσο εντός όσο και εκτός FIFA.







Το τελευταίο (τα κριτήρια και τα πρόσωπα επιλογής) ήταν η αφορμή για να προκληθεί η αντίδραση από το



Η επιστολή περιλάμβανε πέντε ερωτήσεις:

Ποια είναι τα επίσημα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει η FIFA για να αξιολογήσει τους υποψηφίους για το Βραβείο Ειρήνης της FIFA;



Θα δημοσιεύσει η FIFA αυτά τα κριτήρια πριν από την τελετή απονομής του βραβείου στις 5 Δεκεμβρίου;



Πώς θα εντοπίσει και θα λάβει προτάσεις για το βραβείο; Μπορείτε να μοιραστείτε μια λίστα με τους υποψηφίους;



Ποιοι θα είναι οι κριτές ή οι υπεύθυνοι για την επιλογή του νικητή και ποια είναι τα προσόντα τους;



Παρατηρούμε ότι η FIFA υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δημοσίευσε μια Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που καθοδηγεί τις λειτουργίες της. Πώς θα επηρεάσουν οι ανθρωπιστικές ανησυχίες την επιλογή του παραλήπτη του Βραβείου Ειρήνης της FIFA;



Αν και έλαβε την επιστολή στις 11 Νοεμβρίου και της είχε ζητηθεί από το HRW να απαντήσει έως τις 20 Νοεμβρίου, αλλά στην όλη υπόθεση δίνει νέα διάσταση ο



«Το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από αμφιλεγόμενες πολιτικές συμμαχίες και επιχειρηματίες, καθώς η επιτροπή για την απονομή του φαίνεται να έχει στενές σχέσεις με ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν», αναφέρει χαρακτηριστικά το βρετανικό Μέσο αφήνοντας νέες αμφιβολίες για την αμεροληψία του στην επιλογή των νικητών.



Εστιάζει κυρίως στην επιλογή του προέδρου της προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Μιανμάρ και παλιού «συμμάχου» της στρατιωτικής χούντας της χώρας του, Ζάου Ζάου, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη επιτροπή, παρόλο που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο διεθνών οικονομικών κυρώσεων λόγω των στενών δεσμών του με το στρατιωτικό καθεστώς στη χώρα του.



Στις 5 Νοεμβρίου, η FIFA ανακοίνωσε την απόφαση της να θεσμοθετήσει ένα νέο βραβείο με τίτλο «FIFA Peace Prize — Football Unites the World».Σε δήλωση που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα της FIFA και στον προσωπικό λογαριασμό Instagram του προέδρου της, ο Τζιάνι Ινφαντίνο είχε δηλώσει: «Σε έναν κόσμο που γίνεται ολοένα και πιο ασταθής και διαιρεμένος, είναι θεμελιώδες να αναγνωρίσουμε τη σημαντική συνεισφορά αυτών που εργάζονται σκληρά για να τερματίσουν τις συγκρούσεις και να φέρουν τους ανθρώπους κοντά σε ένα πνεύμα ειρήνης. Το ποδόσφαιρο αντιπροσωπεύει την ειρήνη, και εκ μέρους της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής κοινότητας, το FIFA Peace Prize — Football Unites the World θα αναγνωρίσει τις τεράστιες προσπάθειες αυτών των ατόμων που ενώνουν τους ανθρώπους, φέρνοντας ελπίδα για τις μελλοντικές γενιές».Η FIFA ανέφερε ότι το βραβείο θα απονέμεται ετησίως με το πρώτο να παραδίνεται από τον Ινφαντίνο κατά τη διάρκεια της κλήρωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου . Η ανακοίνωση του βραβείου έγινε συμπτωματικά (;) την ίδια ημέρα που ο Ινφαντίνο μίλησε στο Αμερικανικό Φόρουμ Επιχειρήσεων στο Μαϊάμι, όπου παραβρέθηκε (και μίλησε) και ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ Υπενθυμίζουμε ότι ο τελευταίος έχασε (;) το φετινό Νόμπελ Ειρήνης, το οποίο θεωρούσε δεδομένο καθώς όπως είχε δηλώσει με την ανάληψη της προεδρίας κατάφερε να τερματίσει οκτώ πολέμους, αλλά όπως όλα δείχνουν αυτό το... κενό θα καλύψει ο καλός του φίλος Τζιάνι Ινφαντίνο.Μόνο που σιγά, σιγά πληθαίνουν οι φωνές αντίδρασης για τις επιλογές και την πολιτική του Ιταλοελβετού παράγοντα τόσο εντός όσο και εκτός FIFA.Όπως αποκάλυψε το The Athletic η πλειοψηφία των μελών της FIFA (ο Ινφαντίνο προεδρεύει και υπάρχουν 8 αντιπρόεδροι και 28 μέλη) δε ρωτήθηκαν ποτέ και δε συμμετείχαν στη δημιουργία του βραβείου ειρήνης. Επιπροσθέτως η θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου βραβείου δεν ήταν θέμα συζήτησης σε κάποιο από τα προηγούμενα συμβούλια (αρκετά μέλη το έμαθαν από τα ΜΜΕ), ενώ δε ρωτήθηκε κανείς για τα κριτήρια επιλογής του νικητή, αλλά και τα πρόσωπα που τον επιλέγουν.Το τελευταίο (τα κριτήρια και τα πρόσωπα επιλογής) ήταν η αφορμή για να προκληθεί η αντίδραση από το Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch), την παγκόσμια οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα, η οποία απέστειλε επιστολή στη FIFA ζητώντας περισσότερες λεπτομέρειες.Η επιστολή περιλάμβανε πέντε ερωτήσεις:Ποια είναι τα επίσημα κριτήρια που θα χρησιμοποιήσει η FIFA για να αξιολογήσει τους υποψηφίους για το Βραβείο Ειρήνης της FIFA;Θα δημοσιεύσει η FIFA αυτά τα κριτήρια πριν από την τελετή απονομής του βραβείου στις 5 Δεκεμβρίου;Πώς θα εντοπίσει και θα λάβει προτάσεις για το βραβείο; Μπορείτε να μοιραστείτε μια λίστα με τους υποψηφίους;Ποιοι θα είναι οι κριτές ή οι υπεύθυνοι για την επιλογή του νικητή και ποια είναι τα προσόντα τους;Παρατηρούμε ότι η FIFA υιοθέτησε τις Κατευθυντήριες Αρχές του ΟΗΕ για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και δημοσίευσε μια Πολιτική για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που καθοδηγεί τις λειτουργίες της. Πώς θα επηρεάσουν οι ανθρωπιστικές ανησυχίες την επιλογή του παραλήπτη του Βραβείου Ειρήνης της FIFA;«Η Επιτροπή Νόμπελ απονέμει συχνά το Βραβείο Ειρήνης σε ηγέτες που υπερασπίζονται τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένων εκείνων των οποίων οι θυσίες περιλαμβάνουν χρόνια πολιτικών κρατουμένων. Σκεφτείτε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, τον Νέλσον Μαντέλα και τον Λιου Σιαόμπο από την Κίνα—που πέθανε υπό κράτηση. Αλλά αυτό το λεγόμενο ‘Βραβείο Ειρήνης της FIFA’ φαίνεται να μην έχει υποψηφίους, κριτήρια, κριτές και διαδικασία. Επομένως, δεν θα έχει και καμία νομιμότητα», δήλωσε με νόημα η Μίνκι Γουόρντεν, διευθύντρια παγκόσμιων πρωτοβουλιών του Human Rights Watch, χωρίς όμως η Διεθνής Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου να έχει δώσει την παραμικρή απάντηση.Αν και έλαβε την επιστολή στις 11 Νοεμβρίου και της είχε ζητηθεί από το HRW να απαντήσει έως τις 20 Νοεμβρίου, αλλά στην όλη υπόθεση δίνει νέα διάσταση ο Guardian που αποκαλύπτει ότι ορισμένα μέλη της Επιτροπής επιλογής των υποψηφίων προκαλούν... απορίες.«Το πρώτο βραβείο ειρήνης της FIFA ενδέχεται να έχει επηρεαστεί από αμφιλεγόμενες πολιτικές συμμαχίες και επιχειρηματίες, καθώς η επιτροπή για την απονομή του φαίνεται να έχει στενές σχέσεις με ηγέτες όπως ο Ντόναλντ Τραμπ και ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν», αναφέρει χαρακτηριστικά το βρετανικό Μέσο αφήνοντας νέες αμφιβολίες για την αμεροληψία του στην επιλογή των νικητών.Εστιάζει κυρίως στην επιλογή του προέδρου της προέδρου της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Μιανμάρ και παλιού «συμμάχου» της στρατιωτικής χούντας της χώρας του, Ζάου Ζάου, ο οποίος φέρεται να έχει αναλάβει κεντρικό ρόλο στη συγκεκριμένη επιτροπή, παρόλο που έχει βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο διεθνών οικονομικών κυρώσεων λόγω των στενών δεσμών του με το στρατιωτικό καθεστώς στη χώρα του.

Μάλιστα ο Guardian φιλοξενεί και δηλώσεις του Νικ ΜακΓκίχαν, συνδιευθυντή του οργανισμού «FairSquare» (ο οποίος προάγει τα ανθρώπινα δικαιώματα στον αθλητισμό) ο οποίος εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για την πλήρη παραβίαση των κανόνων ουδετερότητας και διαφάνειας στη FIFA. «Η επιλογή του Ινφαντίνο να δημιουργήσει αυτό το βραβείο χωρίς τη συμμετοχή του Συμβουλίου της FIFA φαίνεται να εξυπηρετεί την προσωπική του πολιτική ατζέντα, κυρίως για να διατηρήσει τις συμμαχίες του με ισχυρούς πολιτικούς ηγέτες.», είπε χαρακτηριστικά, αλλά ούτε αυτή η επίθεση προκάλεσε κάποια αντίδραση από την πλευρά της FIFA.