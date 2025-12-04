Μουντιάλ 2026: Χάιντι Κλουμ και Κέβιν Χαρτ θα παρουσιάσουν την χολιγουντιανή κλήρωση που θα κοστίσει 50 εκατομμύρια δολάρια

σήμερα

Η παραγωγή αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος αναμένεται να κοστίσει περίπου 50.000.000 ευρώ. Το εντυπωσιακό στοιχείο έχει να κάνει με το ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού να αφορά την παραγωγή του τηλεοπτικού σήματος, καθώς η FIFA θα συνεργαστεί με τις πιο γνωστές (και συνάμα ακριβές) εταιρίες παραγωγής στον κόσμο, οι οποίες έχουν την ευθύνη ανάλογων εκδηλώσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Σούπερ Μπολ.Επίσης, οι αμοιβές για τις μεγάλες προσωπικότητες, η σκηνοθεσία, τα εφέ και η ασφάλεια, συνιστούν σημαντικά έξοδα για το μοναδικό αυτό γεγονός, το οποίο υπόσχεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα και πολυτελή αθλητικά σόου στην ιστορία.