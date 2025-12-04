Μουντιάλ 2026: Χάιντι Κλουμ και Κέβιν Χαρτ θα παρουσιάσουν την χολιγουντιανή κλήρωση που θα κοστίσει 50 εκατομμύρια δολάρια
SPORTS
Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA Μουντιάλ 2026 Χάιντι Κλουμ Αντρέα Μποτσέλι Ρόμπι Γουίλιαμς Ουάσινγκτον

Μουντιάλ 2026: Χάιντι Κλουμ και Κέβιν Χαρτ θα παρουσιάσουν την χολιγουντιανή κλήρωση που θα κοστίσει 50 εκατομμύρια δολάρια

Γκεστ σταρ στη μεγάλη εκδήλωση θα είναι οι Ρόμπι Γουίλιαμς, Αντρέα Μποτσέλι, Νικόλ Σέρζινγκερ - Το φαντασμαγορικό σόου της Παρασκευής (18:00) θα γίνει στην Ουάσινγκτον

Μουντιάλ 2026: Χάιντι Κλουμ και Κέβιν Χαρτ θα παρουσιάσουν την χολιγουντιανή κλήρωση που θα κοστίσει 50 εκατομμύρια δολάρια
Δημήτρης Τυχάλας
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μερικές ώρες απομένουν πλέον για την κλήρωση που θα σημάνει και την έναρξη της αντίστροφης μέτρησης για το μεγάλο γεγονός του ερχόμενου καλοκαιριού που δεν είναι άλλο από το Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που θα διεξαχθεί στα γήπεδα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού.

Για πρώτη φορά στην τελική φάση ενός Μουντιάλ θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, από τις οποίες είναι γνωστές οι 42 και οι άλλες έξι θα προκύψουν από τα μπαράζ που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάρτιο, ωστόσο η κλήρωση για τον καταρτισμό των 12 ομίλων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής (5/12, 18:00) στο Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον.

Ντόναλντ Τραμπ και Τζιάνι Ινφαντίνο έχουν τονίσει πολλές φορές ότι το Μουντιάλ 2026 θα είναι το καλύτερο που έχει διεξαχθεί ποτέ και με την κλήρωση των ομίλων εδώ και χρόνια να μην είναι μια απλή διαδικασία, η αλήθεια είναι  αυτό έχουν ετοιμάσει ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη.

Πρώτα απ' όλα η επιλογή του χώρου, του επιβλητικού αμερικανικού κέντρου πολιτισμού και τέχνης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της κληρονομιάς του πρώην προέδρου Τζον Κένεντι, δείχνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν θέλει να είναι απλώς το πιο δημοφιλές αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, αλλά μια πραγματικά παγκόσμια πολιτιστική εκδήλωση.



Η FIFA θέλει να στείλει από την αρχή το μήνυμα ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα αθλητικό πρότζεκτ και σ' αυτήν την προσπάθεια έχει την... αρωγή των Αμερικανών που εδώ και χρόνια έχουν πάει σε άλλο... επίπεδο την έννοια του αθλητικού σόου. Έτσι το Κένεντι Σέντερ, το οποίο κανονικά φιλοξενεί μπαλέτο, όπερες και εορτές εθνικής σημασίας, θα μετατραπεί σε σκηνή στην οποία θα συναντηθούν η ποδοσφαιρική παράδοση και το χολιγουντιανό γκλάμουρ.
Κλείσιμο


Την τριάδα των παρουσιαστών θα αποτελούν Χάιντι Κλουμ, Κέβιν Χαρτ και Ντάνι Ραμίρεζ με την Γερμανίδα να επιστρέφει στον ρόλο που είχε και το 2006, όταν η τελική φάση είχε διεξαχθεί στην πατρίδα της, ενώ στο μουσικό πρόγραμμα θα έχει τα... πάντα όλα!

heidi_klum


Από τον Αντρέα Μποτσέλι, παγκόσμιο σύμβολο της κλασικής μουσικής έως το είδωλο της  ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς και από την Αμερικανίδα ντίβα Νικόλ Σέρζινγκερ, στους Village People, το αμερικανικό συγκρότημα ντίσκο με τα πολύχρωμα κουστούμια (και το χιλιοτραγουδισμένο YMCA) που θα φέρει και «ρετρό» στοιχείο στην εκδήλωση.

Παράλληλα, στην διαδικασία της κλήρωσης θα συμμετέχουν επίσης ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, η δημοφιλής Αμερικανίδα παρουσιάστρια Σαμάνθα Τζόνσον, ενώ ο πολύ γνωστός παίκτης του NFL Ελι Μάνινγκ θα είναι ο παρουσιαστής στο κόκκινο χαλί. 

Όσον αφορά στην κλήρωση, θα προσφέρουν επίσης τις υπηρεσίες τους ο Σακίλ Ο' Νιλ, ο Τομ Μπρέιντι, o Hall of Famer του χόκεϊ στις ΗΠΑ Γουέιν Γκρέτζι και ο αστέρας του baseball και των Νιού Γιορκ Γιάνκις Ααρον Τζατζ.



Η παραγωγή αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος αναμένεται να κοστίσει περίπου 50.000.000 ευρώ. Το εντυπωσιακό στοιχείο έχει να κάνει με το ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού να αφορά την παραγωγή του τηλεοπτικού σήματος, καθώς η FIFA θα συνεργαστεί με τις πιο γνωστές (και συνάμα ακριβές) εταιρίες παραγωγής στον κόσμο, οι οποίες έχουν την ευθύνη ανάλογων εκδηλώσεων  για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Σούπερ Μπολ.


Επίσης, οι αμοιβές για τις μεγάλες προσωπικότητες, η σκηνοθεσία, τα εφέ και η ασφάλεια, συνιστούν σημαντικά έξοδα για το μοναδικό αυτό γεγονός, το οποίο υπόσχεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα και πολυτελή αθλητικά σόου στην ιστορία.

Ειδήσεις σήμερα

Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό

Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο

Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Δημήτρης Τυχάλας
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

H ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα δεδομένα: Η νέα εποχή στη μετακίνηση και ο ρόλος των έξυπνων λύσεων

Ο Γενικός διευθυντής της DigiCar, Δημήτρης Δαλιάνης, μας εξηγεί πώς η εταιρεία επιταχύνει τη μετάβαση επιχειρήσεων και ιδιωτών στην ηλεκτροκίνηση, με ευέλικτες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες leasing ηλεκτρικών οχημάτων

Εδώ θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να στολίσεις, να χαρίσεις και να απολαύσεις τις γιορτές στο MAXιμουμ

Αυτά τα Χριστούγεννα τα Max Stores σε καλούν να ανακαλύψεις όμορφα δώρα, μοναδικά στολίδια, προσεγμένα διακοσμητικά, άπειρες ιδέες και εκατοντάδες παιχνίδια για όλα τα αγαπημένα σου πρόσωπα.

Βιώσιμη ανάπτυξη με συνέπεια: Παράδοση, καινοτομία και υπευθυνότητα για ένα καλύτερο μέλλον

Μέσα από κάθε δράση της, η ΔΩΔΩΝΗ ενισχύει τις τοπικές κοινωνίες και υιοθετεί πρακτικές που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2024 για τις επιδόσεις της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης