Μουντιάλ 2026: Χάιντι Κλουμ και Κέβιν Χαρτ θα παρουσιάσουν την χολιγουντιανή κλήρωση που θα κοστίσει 50 εκατομμύρια δολάρια
Γκεστ σταρ στη μεγάλη εκδήλωση θα είναι οι Ρόμπι Γουίλιαμς, Αντρέα Μποτσέλι, Νικόλ Σέρζινγκερ - Το φαντασμαγορικό σόου της Παρασκευής (18:00) θα γίνει στην Ουάσινγκτον
Για πρώτη φορά στην τελική φάση ενός Μουντιάλ θα συμμετάσχουν 48 ομάδες, από τις οποίες είναι γνωστές οι 42 και οι άλλες έξι θα προκύψουν από τα μπαράζ που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Μάρτιο, ωστόσο η κλήρωση για τον καταρτισμό των 12 ομίλων θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Παρασκευής (5/12, 18:00) στο Κένεντι Σέντερ στην Ουάσινγκτον.
Ντόναλντ Τραμπ και Τζιάνι Ινφαντίνο έχουν τονίσει πολλές φορές ότι το Μουντιάλ 2026 θα είναι το καλύτερο που έχει διεξαχθεί ποτέ και με την κλήρωση των ομίλων εδώ και χρόνια να μην είναι μια απλή διαδικασία, η αλήθεια είναι αυτό έχουν ετοιμάσει ανεβάζει πολύ ψηλά τον πήχη.
Πρώτα απ' όλα η επιλογή του χώρου, του επιβλητικού αμερικανικού κέντρου πολιτισμού και τέχνης, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη διατήρηση της κληρονομιάς του πρώην προέδρου Τζον Κένεντι, δείχνει ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 δεν θέλει να είναι απλώς το πιο δημοφιλές αθλητικό τουρνουά στον πλανήτη, αλλά μια πραγματικά παγκόσμια πολιτιστική εκδήλωση.
Access to preparations inside the Kennedy Center here in Washington DC, where the World Cup draw will take place on Friday, with US President Donald Trump among the attendees pic.twitter.com/u2UXFdSOjA— Dan Roan (@danroan) December 3, 2025
Η FIFA θέλει να στείλει από την αρχή το μήνυμα ότι αυτό δεν είναι απλώς ένα αθλητικό πρότζεκτ και σ' αυτήν την προσπάθεια έχει την... αρωγή των Αμερικανών που εδώ και χρόνια έχουν πάει σε άλλο... επίπεδο την έννοια του αθλητικού σόου. Έτσι το Κένεντι Σέντερ, το οποίο κανονικά φιλοξενεί μπαλέτο, όπερες και εορτές εθνικής σημασίας, θα μετατραπεί σε σκηνή στην οποία θα συναντηθούν η ποδοσφαιρική παράδοση και το χολιγουντιανό γκλάμουρ.
Desde el Kennedy Center, ensayo previo al sorteo del mundial 🤩— Vanessa Huppenkothen (@vanehupp) December 3, 2025
Los espero el viernes 10:45am por @TUDNMEX pic.twitter.com/ewh3ls24a6
Την τριάδα των παρουσιαστών θα αποτελούν Χάιντι Κλουμ, Κέβιν Χαρτ και Ντάνι Ραμίρεζ με την Γερμανίδα να επιστρέφει στον ρόλο που είχε και το 2006, όταν η τελική φάση είχε διεξαχθεί στην πατρίδα της, ενώ στο μουσικό πρόγραμμα θα έχει τα... πάντα όλα!
Από τον Αντρέα Μποτσέλι, παγκόσμιο σύμβολο της κλασικής μουσικής έως το είδωλο της ποπ Ρόμπι Γουίλιαμς και από την Αμερικανίδα ντίβα Νικόλ Σέρζινγκερ, στους Village People, το αμερικανικό συγκρότημα ντίσκο με τα πολύχρωμα κουστούμια (και το χιλιοτραγουδισμένο YMCA) που θα φέρει και «ρετρό» στοιχείο στην εκδήλωση.
Παράλληλα, στην διαδικασία της κλήρωσης θα συμμετέχουν επίσης ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Ρίο Φέρντιναντ, η δημοφιλής Αμερικανίδα παρουσιάστρια Σαμάνθα Τζόνσον, ενώ ο πολύ γνωστός παίκτης του NFL Ελι Μάνινγκ θα είναι ο παρουσιαστής στο κόκκινο χαλί.
Όσον αφορά στην κλήρωση, θα προσφέρουν επίσης τις υπηρεσίες τους ο Σακίλ Ο' Νιλ, ο Τομ Μπρέιντι, o Hall of Famer του χόκεϊ στις ΗΠΑ Γουέιν Γκρέτζι και ο αστέρας του baseball και των Νιού Γιορκ Γιάνκις Ααρον Τζατζ.
A legendary multi-sport line-up at the Final Draw for the FIFA World Cup 2026 🙌— FIFA (@FIFAcom) December 3, 2025
Read more about who will be conducting and assisting the draw on Friday, 5 December 2025👇
Η παραγωγή αυτού του φιλόδοξου εγχειρήματος αναμένεται να κοστίσει περίπου 50.000.000 ευρώ. Το εντυπωσιακό στοιχείο έχει να κάνει με το ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσού να αφορά την παραγωγή του τηλεοπτικού σήματος, καθώς η FIFA θα συνεργαστεί με τις πιο γνωστές (και συνάμα ακριβές) εταιρίες παραγωγής στον κόσμο, οι οποίες έχουν την ευθύνη ανάλογων εκδηλώσεων για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και το Σούπερ Μπολ.
Tonight, we kicked off the 2026 FIFA World Cup Draw with a special reception at the Kennedy Center! Thank you to the Embassy of Qatar for their generous support.— The Kennedy Center (@kencen) December 4, 2025
The countdown is officially on! ⚽✨ pic.twitter.com/4wECVrO0Iz
Επίσης, οι αμοιβές για τις μεγάλες προσωπικότητες, η σκηνοθεσία, τα εφέ και η ασφάλεια, συνιστούν σημαντικά έξοδα για το μοναδικό αυτό γεγονός, το οποίο υπόσχεται να αποτελέσει ένα από τα πιο ακριβοπληρωμένα και πολυτελή αθλητικά σόου στην ιστορία.
