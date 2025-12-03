Σχεδιασμένο στην Ευρώπη και κατασκευασμένο στην Κολωνία, το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Ford Explorer συνδυάζει κορυφαία αυτονομία, προηγμένη τεχνολογία και οδηγική άνεση, προσφέροντας ένα SUV που δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά εμπειρία οδήγησης και στιλ ζωής. Το Ford που αγαπάς με επιτόκιο 0,9%!
Ιστιοπλοΐα: Τιμήθηκε από την ΕΣΟΑ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ερμιόνη Γκίκα
Ιστιοπλοΐα: Τιμήθηκε από την ΕΣΟΑ η πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ερμιόνη Γκίκα
Η Ερμιόνη Γκίκα που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ILCA 6 Youth τιμήθηκε από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες
Σπουδαία τιμή για την Ερμιόνη Γκίκα.
Η νεαρή ιστιοπλόος που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ILCA 6 Youth τιμήθηκε από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η πρωταθλήτρια σπουδάζει στη Γαλλία και το βραβείο της παρέλαβε η πρόεδρος της ΕΙΟ, Νίκη Αναστασίου.
Το δελτίο Τύπου της ΕΙΟ
«Μία ακόμη τιμητική διάκριση για την Ερμιόνη Γκίκα που μέσα στο 2025 στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ILCA 6 Youth.
Αυτή τη φορά η Ελληνίδα ιστιοπλόος βραβεύτηκε από την ΕΣΟΑ (Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες) στην ειδική εκδήλωση με την ονομασία «Make Place For One More Woman Awards 2025» που έγινε στο «Stelios Foundation Conference Hall» παρουσία του προέδρου της Ε.Ο.Ε. Ισίδωρου Κούβελου, μελών του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε., προέδρων και παραγόντων πολλών Ομοσπονδιών και πλήθος κόσμου.
Το πρόγραμμα «Make Place For One More Woman» αποτελεί πρωτοβουλία για την ισότητα φύλων της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, του επίσημου θεσμικού φορέα των Ελλήνων και Ελληνίδων αθλητών/τριών που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισμένου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ελληνική και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε κάθε επίπεδο του αθλητισμού: την αθλητική δραστηριότητα, την προπονητική, τη διοίκηση, τη διαιτησία, την αθλητική επιχειρηματικότητα, την αθλητιατρική και την αθλητική δημοσιογραφία.
Από το 2016 υλοποιούνται σειρά δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ από το 2019 διοργανώνονται τα ετήσια «Make Place For One More Woman Awards», τιμώντας γυναίκες που έχουν διακριθεί σε τομείς στους οποίους η γυναικεία παρουσία πρέπει να ενισχυθεί.
Ανάμεσά τους, λοιπόν, ήταν και η Ερμιόνη Γκίκα και βραβεύτηκε από την Οργανωτική Επιτροπή της ΕΣΟΑ για τις υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις της ως νέα αθλήτρια.
Η πρωταθλήτρια του Ν.Ο. Καλαμακίου από το 2023 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 12 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ως ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο της ιστιοπλοΐας είναι από τις μεγάλες ελπίδες μας για να διακριθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Στον ίδιο θαλάσσιο στίβο που κατέκτησε πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Η Ερμιόνη Γκίκα σπουδάζει στην Γαλλία και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση της ΕΣΟΑ. Το βραβείο της παρέλαβε η πρόεδρος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου, η οποία αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της 17χρονης αθλήτριας, τονίζοντας ότι η Γκίκα καταφέρνει να συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με το κορυφαίο επίπεδο σπουδών».
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Η νεαρή ιστιοπλόος που στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ILCA 6 Youth τιμήθηκε από την Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η πρωταθλήτρια σπουδάζει στη Γαλλία και το βραβείο της παρέλαβε η πρόεδρος της ΕΙΟ, Νίκη Αναστασίου.
Το δελτίο Τύπου της ΕΙΟ
«Μία ακόμη τιμητική διάκριση για την Ερμιόνη Γκίκα που μέσα στο 2025 στέφθηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια και πρωταθλήτρια Ευρώπης στα ILCA 6 Youth.
Αυτή τη φορά η Ελληνίδα ιστιοπλόος βραβεύτηκε από την ΕΣΟΑ (Ένωση Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες) στην ειδική εκδήλωση με την ονομασία «Make Place For One More Woman Awards 2025» που έγινε στο «Stelios Foundation Conference Hall» παρουσία του προέδρου της Ε.Ο.Ε. Ισίδωρου Κούβελου, μελών του Δ.Σ της Ε.Ο.Ε., προέδρων και παραγόντων πολλών Ομοσπονδιών και πλήθος κόσμου.
Το πρόγραμμα «Make Place For One More Woman» αποτελεί πρωτοβουλία για την ισότητα φύλων της Ένωσης Συμμετασχόντων σε Ολυμπιακούς Αγώνες, του επίσημου θεσμικού φορέα των Ελλήνων και Ελληνίδων αθλητών/τριών που έχουν συμμετάσχει σε Ολυμπιακούς Αγώνες, αναγνωρισμένου από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την Ελληνική και τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Στόχος του προγράμματος είναι η ουσιαστική ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών σε κάθε επίπεδο του αθλητισμού: την αθλητική δραστηριότητα, την προπονητική, τη διοίκηση, τη διαιτησία, την αθλητική επιχειρηματικότητα, την αθλητιατρική και την αθλητική δημοσιογραφία.
Από το 2016 υλοποιούνται σειρά δράσεων προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ από το 2019 διοργανώνονται τα ετήσια «Make Place For One More Woman Awards», τιμώντας γυναίκες που έχουν διακριθεί σε τομείς στους οποίους η γυναικεία παρουσία πρέπει να ενισχυθεί.
Ανάμεσά τους, λοιπόν, ήταν και η Ερμιόνη Γκίκα και βραβεύτηκε από την Οργανωτική Επιτροπή της ΕΣΟΑ για τις υψηλές αγωνιστικές επιδόσεις της ως νέα αθλήτρια.
Η πρωταθλήτρια του Ν.Ο. Καλαμακίου από το 2023 μέχρι σήμερα έχει κατακτήσει 12 μετάλλια σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και ως ένα πολύ μεγάλο όνομα στον χώρο της ιστιοπλοΐας είναι από τις μεγάλες ελπίδες μας για να διακριθεί και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες. Στον ίδιο θαλάσσιο στίβο που κατέκτησε πρόσφατα το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.
Η Ερμιόνη Γκίκα σπουδάζει στην Γαλλία και δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση της ΕΣΟΑ. Το βραβείο της παρέλαβε η πρόεδρος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας Νίκη Αναστασίου, η οποία αναφέρθηκε στα επιτεύγματα της 17χρονης αθλήτριας, τονίζοντας ότι η Γκίκα καταφέρνει να συνδυάζει τον πρωταθλητισμό με το κορυφαίο επίπεδο σπουδών».
Ειδήσεις σήμερα
Χάρτης δείχνει πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία με τις ισχυρές καταιγίδες, οι 8 περιοχές που είναι σε κόκκινο συναγερμό
Ο Άγγελος Λάτσιος στο Πολεμικό Ναυτικό με σύσσωμη την οικογένειά του, δείτε τις φωτογραφίες με τη Μενεγάκη, τον Λάτσιο και τον Ματέο
Πώς ο ένας κακός από το Μόνος στο Σπίτι κέρδισε εκατομμύρια από την ταινία - Η λεπτομέρεια στη συμφωνία του που αποδείχτηκε χρυσάφι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα