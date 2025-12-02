Κώστας Τσιμίκας: Η Λίβερπουλ θέλει να τον πουλήσει μετά τον δανεισμό του στη Ρόμα, γράφει το Athletic

Έτοιμη να πουλήσει τον Κώστα Τσιμίκα το καλοκαίρι του 2026 είναι η Λίβερπουλ. Η πρωταθλήτρια Αγγλίας έχει δώσει φέτος τον διεθνή Έλληνα αριστερό μπακ δανεικό στη Ρόμα με τον δανεισμό να ολοκληρώνεται το 2026.Ο Κώστας Τσιμίκας έχει συμβόλαιο έως το 2027 με τους Red αλλά σύμφωνα με το Athletic η ομάδα είναι ανοιχτή σε προτάσεις για να τον πουλήσει σε λίγους μήνες.

Ο Έλληνας μπακ είναι στη Λίβερπουλ από το 2020 αλλά με την άφιξη του Μίλος Κέρκες από την Μπόρνμουθ και την παραμονή του Άντι Ρόμπερτσον έχασε τη θέση του.



Τα πράγματα δεν δείχνουν ν' αλλάζουν ως προς την παραμονή του στη Λίβερπουλ και αργά ή γρήγορα θα πρέπει να ψάξει ομάδα.

Για τον παίκτη είχαν ενδιαφερθεί ομάδες της Premier League όπως η Νότιγχαμ και η Λιντς ενώ παλαιότερα τον είχε βάλει στο... μάτι και η Ατλέτικο Μαδρίτης.