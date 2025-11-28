Η φετινή συλλογή FW25 δίνει την δυνατότητα σε κάθε γυναίκα να εκφραστεί με το προσωπικό της στυλ και να νιώθει άνετη και ταυτόχρονα κομψή με τα γυναικεία παπούτσια Parex.
Κώστας Σλούκας: Ολιγοήμερες διακοπές στο Λονδίνο με την οικογένειά του - Φωτογραφίες
Ο Κώστας Σλούκας εκμεταλλεύτηκε το ρεπό που έδωσε ο Εργκίν Αταμάν και ταξίδεψε στο στολισμένο Λονδίνο με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους
Στο Λονδίνο με την οικογένειά του είναι ο Κώστας Σλούκας.
Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε το ρεπό που έδωσε έως την Κυριακή ο Εργκίν Αταμάν αφού δεν υπάρχει πρωτάθλημα, λόγω εθνικών ομάδων, το Σαββατοκύριακο (29-30/11) και ταξίδεψε με την σύζυγό του Μαρία Δαρσινού και τα δύο τους παιδιά στο στολισμένο Λονδίνο.
Τόσο ο Σλούκας όσο και η σύζυγός του ανέβασαν φωτογραφίες στα social media με τα παιδιά τους στο στολισμένο Λονδίνο και έδειξαν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή.
Ο έμπειρος γκαρντ ήταν... κλειδί στη μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού στα επιτυχημένα αποτελέσματα και παρά τα 35 του χρόνια παίζει σαν έφηβος.
