Κώστας Σλούκας: Ολιγοήμερες διακοπές στο Λονδίνο με την οικογένειά του - Φωτογραφίες

Ο Κώστας Σλούκας εκμεταλλεύτηκε το ρεπό που έδωσε ο Εργκίν Αταμάν και ταξίδεψε στο στολισμένο Λονδίνο με τη σύζυγό του και τα παιδιά τους

Στο Λονδίνο με την οικογένειά του είναι ο Κώστας Σλούκας

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού εκμεταλλεύτηκε το ρεπό που έδωσε έως την Κυριακή ο Εργκίν Αταμάν αφού δεν υπάρχει πρωτάθλημα, λόγω εθνικών ομάδων, το Σαββατοκύριακο (29-30/11) και ταξίδεψε με την σύζυγό του Μαρία Δαρσινού και τα δύο τους παιδιά στο στολισμένο Λονδίνο. 

Τόσο ο Σλούκας όσο και η σύζυγός του ανέβασαν φωτογραφίες στα social media με τα παιδιά τους στο στολισμένο Λονδίνο και έδειξαν να απολαμβάνουν κάθε στιγμή. 

Ο έμπειρος γκαρντ ήταν... κλειδί στη μεγάλη επιστροφή του Παναθηναϊκού στα επιτυχημένα αποτελέσματα και παρά τα 35 του χρόνια παίζει σαν  έφηβος. 


