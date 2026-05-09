Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του πόλο ανδρών επικρατώντας με 20-10 της Βουλιαγμένης

Εύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός
, στο πρώτο ημιτελικό των πλέι-οφ της Waterpolo League ανδρών.
Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν άνετα της Βουλιαγμένης
με 20-10 στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση, για ακόμη μία χρονιά, στους τελικούς του πρωταθλήματος.
Το δεύτερο ματς της σειράς θα γίνει το επόμενο Σάββατο (16/5) στο Λαιμό, αφού για τους πρωταθλητές μεσολαβεί το κρίσιμο ματς της Τετάρτης (13/5) με την Μπρέσια για το Champions League.
Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς παρουσίασε εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην επίθεση και δεν απειλήθηκε ποτέ επί της ουσίας. Προηγήθηκε 6-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου και, με ένα σερί 3-0 στο τέλος της δεύτερης, ξέφυγε 11-5 στο ημίχρονο και «καθάρισε» από νωρίς το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το πόδι... κολλημένο στο γκάζι και αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας ακόμη και στο +11 (20-9), λίγο πριν τη λήξη.
Τα οκτάλεπτα: 6-3, 5-2, 5-3, 4-2
Τα γκολ:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 3, Ανγκιαλ 2, Ζάλανκι 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 2, Πούρος 2, Δήμου
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Τρούλος 2, Χατζής 2, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 2