Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του πόλο ανδρών επικρατώντας με 20-10 της Βουλιαγμένης
SPORTS
Water Polo League ανδρών Ολυμπιακός Βουλιαγμένη Πόλο Ανδρών

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του πόλο ανδρών επικρατώντας με 20-10 της Βουλιαγμένης

Σε ερυθρόλευκο περίπατο εξελίχθηκε ο πρώτος αγώνας της ημιτελικής σειράς της Water Polo League ανδρών

Ο Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης στον πρώτο ημιτελικό του πόλο ανδρών επικρατώντας με 20-10 της Βουλιαγμένης
1 ΣΧΟΛΙΟ
Εύκολο έργο είχε ο Ολυμπιακός, στο πρώτο ημιτελικό των πλέι-οφ της Waterpolo League ανδρών.

Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-die8svjo8w6p)


Οι «ερυθρόλευκοι» επιβλήθηκαν άνετα της Βουλιαγμένης με 20-10 στο κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ» του Πειραιά και απέχουν μία νίκη από την πρόκριση, για ακόμη μία χρονιά, στους τελικούς του πρωταθλήματος.

Το δεύτερο ματς της σειράς θα γίνει το επόμενο Σάββατο (16/5) στο Λαιμό, αφού για τους πρωταθλητές μεσολαβεί το κρίσιμο ματς της Τετάρτης (13/5) με την Μπρέσια για το Champions League.

Η ομάδα του Ελβις Φάτοβιτς παρουσίασε εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην επίθεση και δεν απειλήθηκε ποτέ επί της ουσίας. Προηγήθηκε 6-3 στο τέλος της πρώτης περιόδου και, με ένα σερί 3-0 στο τέλος της δεύτερης, ξέφυγε 11-5 στο ημίχρονο και «καθάρισε» από νωρίς το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός συνέχισε με το πόδι... κολλημένο στο γκάζι και αύξησε ακόμη περισσότερο τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο, φτάνοντας ακόμη και στο +11 (20-9), λίγο πριν τη λήξη.

Τα οκτάλεπτα: 6-3, 5-2, 5-3, 4-2

Τα γκολ:

Κλείσιμο
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ: Γενηδουνιάς 3, Φουντούλης 3, Παπαναστασίου 3, Ανγκιαλ 2, Ζάλανκι 2, Κάκαρης 2, Νικολαϊδης 2, Πούρος 2, Δήμου

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ: Τρούλος 2, Χατζής 2, Καστρινάκης 2, Τε Ρίλε 2, Σπάχιτς 2
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης