ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Πρωτοπόρος με ανατροπή στον  ο Τσέχος Γέζεκ, ο Ιταλός Μασιαρέλι τη νίκη στο εντυπωσιακό 4ο ετάπ από την Αταλάντη στην Πάρνηθα

Όλα κρίθηκαν στην ανηφόρα για την Πάρνηθα με τον Μασιαρέλι να εξουδετερώνει σταδιακά το δίδυμο Μαντς Άντερσεν και Νικολό Πετίτι της Swatt Club και να φτάνει πρώτος στη γραμμή του τερματισμού στη μεγαλύτερη επιτυχία της έως τώρα καριέρας του.Ακολούθησε στα 28 δευτερόλεπτα, εμφανώς απογοητευμένος, ο συμπατριώτης του Πετίτι, σε αντίθεση με τον τρίτο του ετάπ, Βάτσλαβ Γέζεκ, ο οποίος αν και έμεινε ένα λεπτό και 44 δευτερόλεπτα πίσω, ολοκλήρωσε τον αγώνα του παίρνοντας το μπόνους των τεσσάρων δευτερολέπτων. Έτσι, μετά τη φανέλα του καλύτερου Κ23, ο νεαρός Τσέχος φόρεσε κι αυτή του πρωτοπόρου του Γύρου, όντας ο καλύτερος σήμερα μεταξύ όσων είχαν ελπίδες για την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη.«Είμαι πραγματικά περήφανος για την ομάδα μας. Κάναμε καταπληκτική δουλειά σήμερα. Σε όλη τη διάρκεια του ετάπ είχα συνεχώς συναθλητές δίπλα μου και πριν από την τελευταία ανηφόρα με βοήθησαν όσο περισσότερο μπορούσαν. Από εκεί και πέρα ήταν δική μου δουλειά να δώσω τα πάντα. Ένιωθα πολύ δυνατός στην αρχή της ανηφόρας. Υπήρχε ακόμα ένα γκρουπ περίπου 20 αναβατών, αλλά σιγά-σιγά το γκρουπ διαλύθηκε. Έμεινα μπροστά και προσπάθησα όσο μπορούσα να κρατηθώ εκεί» είπε ο Γέζεκ και συνέχισε:«Ήταν σίγουρα ένα πολύ τακτικό ετάπ. Άκουγα συνεχώς οδηγίες από τον team manager και μου έδινε πολύ σημαντικές πληροφορίες σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Eίμαι πραγματικά χαρούμενος με το τελικό αποτέλεσμα. Για αύριο, θα δούμε το πλάνο μαζί με την ομάδα. Έχουμε έναν σπρίντερ και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε επιτέλους να κερδίσουμε ένα ετάπ».«Χθες δεν ήταν η καλύτερή μου μέρα. Ήρθα εδώ πιστεύοντας ότι θα μπορούσα να κάνω κάτι περισσότερο στο χθεσινό ετάπ, αλλά τα πόδια μου δεν ήταν και στην καλύτερη κατάσταση μετά τα 150 χιλιόμετρα και τα πρώτα χιλιόμετρα στη βροχή.Σήμερα ένιωθα πραγματικά ότι η κατάστασή μου δεν ήταν η ίδια με αυτή που είχα χθες. Κοίταξα τη διαδρομή και κατάλαβα ότι ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για breakaway. Αφού η μάχη για τη γενική κατάταξη είχε ουσιαστικά τελειώσει, μίλησα με την ομάδα και μου είπαν να προσπαθήσω να μπω στο ξεκόλλημα.Ήμουν τυχερός που βρέθηκα με πολύ δυνατούς αναβάτες που κράτησαν υψηλό ρυθμό. Μετά, στο τελευταίο κομμάτι, ένιωσα ότι είχα ακόμα καλά πόδια, οπότε επιτέθηκα και όλα πήγαν καλά. Είμαι πολύ χαρούμενος».«Κατάφερα να μπω στο γκρουπ του breakaway, ένιωθα δυνατός και ήθελα να διεκδικήσω το Avance Mile. Είμαι πολύ χαρούμενος που τα κατάφερα, αλλά και με την τελική θέση μου στην κατάταξη του ετάπ. Αγωνιστήκαμε ουσιαστικά στους δρόμους όπου προπονούμαι καθημερινά στην Αθήνα και αυτό μου δημιούργησε ένα ιδιαίτερο συναίσθημα. Μου έδωσε έξτρα κίνητρο και χαίρομαι που κατάφερα να ανταποκριθώ. Απομένει ακόμη ένα δύσκολο ετάπ και με την Εθνική ομάδα θα προσπαθήσουμε να απολαύσουμε τον αγώνα και να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα».Οι φανέλες των βουνών και των σπριντ δεν άλλαξαν, καθώς τις διατήρησαν ο Λοΐκ Μπέτερντοφ και ο Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς.«Σήμερα ήταν αρκετά δύσκολα για μένα. Ένιωθα ακόμα την προσπάθεια από το χθεσινό ετάπ στα πόδια μου, γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη μέρα. Όμως, μετά την εμφάνισή μου χθες, είμαι χαρούμενος που κατάφερα να πάρω αρκετούς βαθμούς ώστε να κρατήσω τη φανέλα μέχρι το τέλος, και είμαι πραγματικά ικανοποιημένος γι’ αυτό» τόνισε ο ποδηλάτης από το Λουξεμβούργο, ενώ ο Λετονός συμπλήρωσε:

«Μετά την προσπάθεια που έκανα σήμερα για να αυξήσω τη διαφορά μου στη βαθμολογία των πόντων, πιστεύω ότι μπορώ να κρατήσω τη φανέλα μέχρι το τέλος. Ήξερα ότι έπρεπε να βρίσκομαι στο breakaway για να εξασφαλίσω τους βαθμούς, κάτι που δεν είναι εύκολο για έναν αναβάτη με τα δικά μου χαρακτηριστικά, αλλά τα κατάφερα. Ήταν ένα πολύ δύσκολο ετάπ με πολύ υψηλό ρυθμό όλη μέρα και η διαφορά των επτά λεπτών που είχαμε από το πελοτόν στην ανάβαση δείχνει πόσο δυνατή ήταν η απόσπαση. Δεν χαλαρώσαμε ούτε στιγμή».Ο γαλάζιος ουρανός της Αταλάντης και πλήθος κόσμου υποδέχτηκε τους 94 ποδηλάτες που απέμειναν στον απαιτητικό και συναρπαστικό ΔΕΗ Tour of Hellas 2026.Δίχως χρονοτριβή, από τα πρώτα μέτρα, ξεκίνησαν οι επιθέσεις και πέντε ποδηλάτες, οι Μαντς Άντερσεν (Swatt Club), Κρίστιαν Μπελοχβόστσικς (Bike Aid), Νικολό Πετίτι (Swatt Club), Ζέτενι Σιγιάρτο (Tean United Shipping) και ο Έλληνας Μιλτιάδης Γιαννούτσος αποσπάστηκαν.Η τετράδα των Τζόρντι Λόπες Καραβάκα (Euskaltel-Euskadi), Λορέντσο Μασιαρέλι (MBH Bank CSB Telecom Fort), Ναχόμ Εφριέμ (Bike Aid) και Λορέντσο Τζινέστρα (Swatt Club) τους πήρε στο κατόπι και δεν άργησαν να «κολλήσουν» στους προπορευόμενους, σχηματίζοντας ένα μεγάλο γκρουπ εννέα αθλητών.Στο πελοτόν, καμία ομάδα δεν έδειξε διάθεση να ανοίξει τα χαρτιά της στα πρώτα χιλιόμετρα, κι έτσι η μετάβαση από τον παραλιακό δρόμο προς την ενδοχώρα της Φθιώτιδας και από εκεί στη Βοιωτία δεν επιφύλαξε καμία αξιοσημείωτη διακύμανση.Στην Αλίαρτο, με 108 χιλιόμετρα ακόμα να απομένουν μέχρι τον τερματισμό, ήρθε το πρώτο σπριντ ευθείας και 21 χλμ. μετά το δεύτερο στη Θήβα, έναν από τους αρχαιότερους οικισμούς του πλανήτη. Οι τριάδα των Μπελοχβόστσικς, Εφριέμ, Μασιαρέλι πήρε και στα δύο σπριντ τους 6, 4 και 2 βαθμούς αντίστοιχα, συγκομιδή που εδραίωσε τον Λετονό της Bike Aid στην κορυφή της βαθμολογίας των σπριντ ευθείας.Από τη Θήβα άρχισε το πρώτο ήπιο ανηφορικό κομμάτι, μια προθέρμανση για τους ποδηλάτες του «ξεκολλήματος». Η διαφορά από το πελοτόν είχε φτάσει εν τω μεταξύ στα τέσσερα λεπτά και μετά τα Avance Miles που κέρδισε ο Μιλτιάδης Γιαννούτσος στα έξι.Στο κυρίως γκρουπ, η Unibet Rose Rockets με τα πέντε μέλη της που της είχαν απομείνει, ανέλαβε όπως και χθες, τον έλεγχο με σαφή διάθεση να προστατεύσει τον πρωτοπόρο της κατάταξης Γέλε Γιόχανινκ.Στα 43,4 χλμ. πριν από το φινάλε ήρθε το πρώτο σπριντ ανάβασης (κατηγορίας 2) για τους αποσπασμένους, με τους Γιαννούτσο, Σιγιάρτο, Εφριέμ και Πετίτι να παίρνουν 6, 4, 2 και 1 πόντο αντίστοιχα.Ακολούθησε η τελευταία ανάσα-κατηφόρα για τους προπορευόμενους πριν αρχίσει η μεγάλη δοκιμασία της ανάβασης στην Πάρνηθα.Στους κεντρικούς δρόμους του Δήμου Αχαρνών, το δίδυμο της Swatt Club, Άντερσεν και Πετίτι επιτάχυνε και ο μόνος από τους υπόλοιπους εφτά του «ξεκολλήματος» που δεν τους άφησε να του ξεφύγουν ήταν ο Μασιαρέλι. Πίσω τους, Εφριέμ και Τζινέστρα είχαν μια σύγκρουση και πτώση, αλλά σηκώθηκαν, συνέχισαν και σχημάτισαν ένα δεύτερο μικρό γκρουπ.Οι προπορευόμενοι πέρασαν με ασφάλεια από τους στενούς δρόμους του Μενιδίου, αλλά όταν ήρθε η ώρα του πελοτόν, δεν έλειψαν οι πτώσεις.Στα 10 χλμ. πριν από το τέλος, ο Ντομένικο Ποτσοβίβο (Solution Tech Nippo Rali) έκανε την επίθεσή του στοχεύοντας ξεκάθαρα στη φανέλα της γενικής. O Βάτσλαβ Γέζεκ και ο Κόλιν Κρις Στούσι (Team Vorarlberg), επίσης διεκδικητές της νίκης στον ΔΕΗ Tour of Hellas 2026, απάντησαν και ξεπέρασαν τον Ιταλό. Την ίδια στιγμή, ο Γιόχανινκ έδειχνε ανήμπορος να ακολουθήσει και να υπερασπιστεί τη φανέλα του πρωτοπόρου.Μπροστά, στη μάχη για τη νίκη στο ετάπ, οι τρεις πρωτοπόροι έγιναν δύο, με τον Άντερσεν να αδυνατεί να κρατήσει τον ίδιο ρυθμό. Στα 3 χιλιόμετρα για την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Μασιαρέλι έμεινε μόνος του και κρατήθηκε εκεί μέχρι την αψίδα του τερματισμού μπροστά από το καζίνο της Πάρνηθας, κατακτώντας ταυτόχρονα και τους δέκα πόντους του δεύτερου σπριντ ανάβασης, κατηγορίας 1.Η μάχη των μαχών, ωστόσο, έγινε για τη γενική και ο μεγάλος θριαμβευτής ήταν ο Γέζεκ, ο οποίος τερματίζοντας τρίτος πίσω από τον Πετίτι, πήρε το μπόνους των τεσσάρων δευτερολέπτων και μαζί τη φανέλα του πρωτοπόρου του ελληνικού Γύρου.Ο Τσέχος έχει πλέον το προβάδισμα για να αναδειχτεί νικητής στον φετινό ελληνικό Γύρο, με έναν προσεκτικό αγώνα στο πέμπτο ετάπ, που θα ξεκινήσει στις 10:30 από τον Πειραιά και θα ολοκληρωθεί γύρω στις 14:00 μπροστά από το Σύνταγμα.