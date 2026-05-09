Euroleague F4 2026: Οι αθλητές ΑμεΑ στο επίκεντρο των παράλληλων εκδηλώσεων της Οργανωτικής Επιτροπής

Η Οργανωτική Επιτροπή έχει θέσει ως κεντρικό άξονα της διοργάνωσης τη συμπερίληψη. Όχι ως μια γενική έννοια, αλλά ως μια συνειδητή και ουσιαστική επιλογή.

Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρός της, Δημήτρης Φραγκάκης, συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Σωματείων Ελλήνων Καλαθοσφαιριστών με Αμαξίδιο, Χρήστο Καλούδη, και από κοινού διαμόρφωσαν το πλαίσιο συνεργασίας και συμμετοχής.

Το μπάσκετ με αμαξίδιο - όπως και άλλοι αθλητές ΑμεΑ - θα έχει ενεργή παρουσία στην κεντρική σκηνή της Fan Zone στο Ζάππειο, με αγώνες επίδειξης και δράσεις που αναδεικνύουν τη δυναμική του αθλήματος.

«Η συμμετοχή των αθλητών με αμαξίδιο είναι αυτονόητο μέρος μιας διοργάνωσης αυτού του επιπέδου. Το Final Four της Euroleague δεν είναι μόνο αγωνιστικό γεγονός, αλλά μια ανοιχτή γιορτή που εκφράζει τον σύγχρονο ρόλο του αθλητισμού στην κοινωνία. Τα μηνύματα που στέλνουν στην κοινωνία τα μέλη της ΟΣΕΚΑ με τη συμμετοχή τους στους αγώνες, είναι μείζονος σημασίας, όχι μόνο για τον αθλητισμό, αλλά ως γενικότερη στάση ζωής» δηλώνει ο Πρόεδρος της Οργανωτικής, Δημήτρης Φραγκάκης.

«Ευχαριστούμε την Οργανωτική Επιτροπή και προσωπικά τον κ. Φραγκάκη για την πρόσκληση. Στο πρόσωπό του, το μπάσκετ με αμαξίδιο βρήκε έναν ουσιαστικό σύμμαχο στην προσπάθεια εξωστρέφειας της ΟΣΕΚΑ. Συμμετέχουμε με ενθουσιασμό και καλούμε τον κόσμο στην Fan Zone να γίνει μέρος αυτής της γιορτής, μέρος αυτής της ιστορικής φιλοξενίας του ευρωπαϊκού μπάσκετ στην Αθήνα και την Αττική», τόνισε από την πλευρά του ο Χρήστος Καλούδης.

