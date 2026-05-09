Η μέθοδος των 10.000 καλαθιών στην Ελλάδα: Το σύστημα βελτίωσης των σουτ του NBA σε πρόγραμμα στην Αθήνα

Με τη συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων του διεθνούς μπάσκετ και ομάδα προπονητών με εμπειρία στην τεχνική και την ενδυνάμωση επαναλαμβάνεται και φέτος το ειδικό camp για βελτίωση νέων αθλητών στο σουτ, το 10Κ Shots - Shooting Camp, που απευθύνεται σε νέους και νέες 11 έως 17 ετών.

Η μέθοδος βασίζεται στα αμερικανικά standards και περιλαμβάνουν την εκτέλεση πάνω από 10.000 σουτ σε 10 ημέρες. Κάθε αθλητής εκτελεί 20 ώρες εντατικής, επιστημονικά σχεδιασμένης προπόνησης αποκλειστικά στο σουτ, με σωστή μηχανική και υπό πίεση. Τα σουτ αναλύονται με βάση 19 σημεία, virtual ανάλυση για κάθε αθλητή, και με χρήση σύγχρονης τεχνολογίας: Dr. Dish CT+, καθώς και με συστήματα βιντεοανάλυσης για άμεση ανατροφοδότηση.

Το camp έχει φιλοξενήσει σε προηγούμενες διοργανώσεις ονόματα όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης, ο Δημήτρης Ιτούδης και ο θρυλικός Phil Handy (πρωταθλητής NBA με Cavaliers, Raptors και Lakers στη φωτό κάτω).





Φέτος αναμένονται νέες υψηλού επιπέδου παρουσίες, ενώ η ομάδα των προπονητών περιλαμβάνει έμπειρους επαγγελματίες στην τεχνική και την ενδυνάμωση.

Πίσω από το 10K Shots: Μία παθιασμένη ειδικός της ανάπτυξης

Δημιουργός και υπεύθυνη του προγράμματος είναι η προπονήτρια Μαργαρίτα Μάλαμα, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο άθλημα. Με πτυχίο και δύο μεταπτυχιακά (masters) σχετικά με το μπάσκετ και έρευνα εστιασμένη στην ανάπτυξη νέων αθλητών, συνδυάζει άψογα την επιστημονική γνώση με την πρακτική εμπειρία 35 ετών.



Η Μαργαρίτα, που ως αθλήτρια έφτασε να αγωνιστεί στην Α1 γυναικών αλλά και στην εθνική ομάδα, έχει συνεργαστεί με κορυφαίους προπονητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταφέροντας τεχνογνωσία υψηλού επιπέδου σε νεαρούς παίκτες που ονειρεύονται να ξεχωρίσουν. Η προσέγγισή της βασίζεται στην επιστήμη της προπόνησης, την ανάλυση δεδομένων και την κατανόηση του πώς αναπτύσσεται ένας νέος αθλητής σωματικά και ψυχικά. Δεν υπόσχεται μαγικές λύσεις, αλλά μεθοδική δουλειά που φέρνει μετρήσιμα αποτελέσματα.



Το 10Κ Shots - Shooting Camp (site: www.10kshots.gr - mail: info@10kshots.gr - tel: 6976828394) θα πραγματοποιηθεί φέτος σε τρεις περιόδους: 1η περίοδος: 13-18 Ιουλίου, 2η περίοδος: 20-25 Ιουλίου, 3η Περίοδος 27 Ιουλίου - 1η Αυγούστου. Ηλικίες: 11-17 ετών (αγόρια & κορίτσια, αγωνιστικό επίπεδο).

