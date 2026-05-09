Όλα στο «0» ανάμεσα σε Σάντερλαντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπόρνμουθ 1-0 τη Φούλαμ και ονειρεύεται τα αστέρια, δείτε τα γκολ

Το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League αρχίζει να φαίνεται ως ορατή πραγματικότητα για την Μπόρνμουθ
.
Χάρη σε γκολ του Βραζιλιάνου Ραγιάν στο 53΄, τα «κεράσια» νίκησαν 1-0 τη Φούλαμ
, σε ένα επεισοδιακό ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ», με δύο αποβολές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (ο Κρίστι για την Μπόρνμουθ και ο Αντερσεν για τους γηπεδούχους), και παραμένουν έκτοι στην κατάταξη της Premier League.
Αν η Αστον Βίλα τερματίσει πέμπτη και ταυτόχρονα κατακτήσει το Europa League, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Φράιμπουργκ, η έκτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος οδηγεί στα... αστέρια και η ομάδα του Αντονι Ιραόλα δείχνει ικανή να κάνει το απίθανο.
Το ίδιο όνειρο πάντως κρατάει «ζωντανό» και η Μπράιτον, η οποία επιβλήθηκε άνετα της ουραγού Γουλβς με 3-0 και ακολουθεί τη Μπόρνμουθ από απόσταση δύο βαθμών.
Οι «γλάροι» προηγήθηκαν 2-0 στο 5ο λεπτό, με τέρματα των Χίνσελγουντ και Ντανκ, και έφτασαν δια... περιπάτου στη νίκη, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.
Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Σάντερλαντ
, η οποία μάλιστα είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League.
Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:
Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ
Μπράιτον-Γουλβς 3-0 (1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ) - Δείτε ΕΔΩ
Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1 (53΄ Ραγιάν) - Δείτε ΕΔΩ
Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0 - Δείτε ΕΔΩ
Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ
Μπέρνλι-Άστον Βίλα 10/05