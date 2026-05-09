Όλα στο «0» ανάμεσα σε Σάντερλαντ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Μπόρνμουθ 1-0 τη Φούλαμ και ονειρεύεται τα αστέρια, δείτε τα γκολ
Η Γιουνάιτεντ έμεινε στο 0-0 με τη Σάντερλαντ, η Μπόρνμουθ παρέμεινε σε τροχιά Champions League, η Μπράιτον άνετα 3-0 τη Γουλβς

Το όνειρο της συμμετοχής στο Champions League αρχίζει να φαίνεται ως ορατή πραγματικότητα για την Μπόρνμουθ.

Χάρη σε γκολ του Βραζιλιάνου Ραγιάν στο 53΄, τα «κεράσια» νίκησαν 1-0 τη Φούλαμ, σε ένα επεισοδιακό ματς στο «Κρέιβεν Κότατζ», με δύο αποβολές στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου (ο Κρίστι για την Μπόρνμουθ και ο Αντερσεν για τους γηπεδούχους), και παραμένουν έκτοι στην κατάταξη της Premier League.

Αν η Αστον Βίλα τερματίσει πέμπτη και ταυτόχρονα κατακτήσει το Europa League, στον τελικό της Κωνσταντινούπολης εναντίον της Φράιμπουργκ, η έκτη θέση του αγγλικού πρωταθλήματος οδηγεί στα... αστέρια και η ομάδα του Αντονι Ιραόλα δείχνει ικανή να κάνει το απίθανο.

Το ίδιο όνειρο πάντως κρατάει «ζωντανό» και η Μπράιτον, η οποία επιβλήθηκε άνετα της ουραγού Γουλβς με 3-0 και ακολουθεί τη Μπόρνμουθ από απόσταση δύο βαθμών.

Οι «γλάροι» προηγήθηκαν 2-0 στο 5ο λεπτό, με τέρματα των Χίνσελγουντ και Ντανκ, και έφτασαν δια... περιπάτου στη νίκη, με τον Μπάμπη Κωστούλα να μπαίνει ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έμεινε στο 0-0 απέναντι στη Σάντερλαντ, η οποία μάλιστα είχε τις σημαντικότερες ευκαιρίες για να σκοράρει, αλλά έτσι κι αλλιώς έχει εξασφαλίσει την επιστροφή της στο Champions League.

Τα αποτελέσματα της 36ης αγωνιστικής και η βαθμολογία της Premier League:

Λίβερπουλ-Τσέλσι 1-1 (6΄ Γκράφενμπερχ - 35΄ Φερνάντες) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Μπράιτον-Γουλβς 3-0 (1΄ Χίνσελγουντ, 5΄ Ντανκ, 86΄ Μίντεχ) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Φούλαμ-Μπόρνμουθ 0-1 (53΄ Ραγιάν) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Σάντερλαντ-Μάντσεστερ Γ. 0-0 - Δείτε ΕΔΩ τα στιγμιότυπα

Μάντσεστερ Σίτι-Μπρέντφορντ 

Μπέρνλι-Άστον Βίλα 10/05

Κρίσταλ Πάλας-Έβερτον 10/05

Νότιγχαμ Φόρεστ-Νιούκαστλ 10/05

Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ 10/05

Τότεναμ-Λιντς 11/05



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 35 αγώνες)

Άρσεναλ 76 --Champions League--

Μάντσεστερ Σίτι 71 -34αγ. --Champions League--

Μάντσεστερ Γ. 65 -36αγ. --Champions League--

Λίβερπουλ 59 -36αγ.

Άστον Βίλα 58

Μπόρνμουθ 55 -36αγ.

Μπράιτον 53 -36αγ.

Μπρέντφορντ 51

Τσέλσι 49 -36αγ.

Έβερτον 48

Φούλαμ 48 -36αγ.

Σάντερλαντ 48 -36αγ.

Νιούκαστλ 45

Λιντς 43

Κρίσταλ Πάλας 43 -34αγ.

Νότιγχαμ Φόρεστ 42

Τότεναμ 37

Γουέστ Χαμ 36

Μπέρνλι 20 --Υποβιβάστηκε--

Γουλβς 18 -36αγ. --Υποβιβάστηκε--
