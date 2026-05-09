ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Το μεγάλο φινάλε των 120 pro riders με Stavento και Ήβη Αδάμου στο Σύνταγμα

Μετά από πέντε αγωνιστικές ημέρες, 863,8 χιλιόμετρα και μια διαδρομή που διέσχισε την Ελλάδα, οι κορυφαίοι ποδηλάτες του Γύρου
μπαίνουν στο τελικό σιρκουί της Αθήνας και ολοκληρώνουν τη διοργάνωση μπροστά στο κοινό, σε μια ανοιχτή γιορτή αθλητισμού, συμμετοχής και μουσικής.
Η φετινή διαδρομή πέρασε από Ιωάννινα, Αγρίνιο, Καρπενήσι, Λάρισα, Βόλο, Λαμία, Αταλάντη και Πάρνηθα, πριν κορυφωθεί στην Αθήνα, με εικόνες που μεταδόθηκαν ζωντανά από την ΕΡΤ και 26 διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα σε όλο τον κόσμο.
Η γιορτή στο Σύνταγμα
θα ξεκινήσει από το πρωί, με DJ set, ΔΕΗ Fan Zone και δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Ξεχωριστή στιγμή θα είναι η ποδηλατοβόλτα πολιτών στα 6 χλμ. του τελικού σιρκουί των pro riders. Όσοι βρεθούν νωρίς στην Πλατεία Συντάγματος θα μπορούν να εγγραφούν στο περίπτερο του σωματείου Οδυσσέα Πετρούπολης και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους στη διαδρομή, λίγο πριν από την είσοδο των επαγγελματιών ποδηλατών.
Πρόγραμμα Πλατείας Συντάγματος
10:00 – 13:00
DJ set / μουσικό πρόγραμμα με τον Νίκο Μάρκογλου
ΔΕΗ Fan Zone με δράσεις για μικρούς και μεγάλους
12:00
Εγγραφές για την ποδηλατοβόλτα από το σωματείο Οδυσσέας Πετρούπολης
Οι συμμετέχοντες θα ποδηλατήσουν στα 6 χλμ. του τελικού σιρκουί των pro riders
13:00 – 14:00
Live ραδιοφωνική σύνδεση από τον Λάμψη, παράλληλα με την τελική φάση του αγώνα